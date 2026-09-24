Amenábar cuenta en ‘El Hormiguero’ cómo perdió uno de sus Goya tras el triunfo de ‘Tesis’: “Apareció en un contenedor”

Alejandro Amenábar durante su visita a 'El Hormiguero' (Antena 3)

Guardar

Alejandro Amenábar ha visitado este jueves ‘El Hormiguero’ para recordar el 30 aniversario de ‘Tesis’ y repasar algunas anécdotas de su carrera, entre ellas la desaparición de uno de los dos Goya que recibió por su ópera prima tras la ceremonia.

“Yo voy perdiendo todo. Pero sí, esa noche se perdió un Goya. Fue porque no pensábamos que íbamos a ganar. No había prevista ni una fiesta”, ha explicado el cineasta sobre la gala en la que ‘Tesis’ obtuvo siete premios de sus ocho nominaciones.

PUBLICIDAD

Amenábar ha contado que el equipo terminó la noche en un local habitual de Malasaña. “Íbamos dejando los premios por las estanterías, al lado de la tónica. Y cuando fuimos a las seis de la mañana, que yo tenía dos, uno había desaparecido”, ha relatado.

El director no recuerda si la estatuilla correspondía al premio al mejor guion original o al de mejor dirección novel. Más tarde le comunicaron que dos jóvenes la habían encontrado en un contenedor, aunque ha puesto en duda esa explicación. “Creo que alguien se lo llevó y luego dijeron: ‘Le contactamos’”, ha añadido.

PUBLICIDAD

El inicio de ‘Tesis’

Amenábar también ha recordado el origen de una de las escenas más conocidas de ‘Tesis’. La secuencia inicial, en la que un revisor pide a los pasajeros que no miren a la vía después de un atropello, parte de una experiencia que vivió cuando iba a la universidad en el Metro de Madrid.

El tren se detuvo con una parte del convoy en el andén y la otra dentro del túnel después de que una persona se arrojara a las vías. Los pasajeros recibieron la orden de no observar la escena, pero varios quisieron acercarse para mirar. El cineasta ha considerado que esa reacción contenía la idea central de su primer largometraje: la atracción que ejercen las imágenes violentas y el límite entre la curiosidad y el rechazo.

PUBLICIDAD

‘Tesis’ volverá a proyectarse en salas con una versión remasterizada que corrige problemas de sonido y otros defectos técnicos. Amenábar ha explicado que dura cinco minutos menos, aunque no elimina escenas, porque recupera la velocidad real a la que se rodó la película.

Amenábar en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El realizador ha contado que el guion original de ‘Tesis’ estuvo desaparecido varios días durante el rodaje, hasta que apareció en un banco de la universidad. El equipo llegó a trabajar sin el texto completo. A partir de entonces, Amenábar ha dejado de llevar los guiones íntegros al set y utiliza separatas con las páginas previstas para cada jornada. También ha reconocido que perdió aquel documento durante la producción.

PUBLICIDAD

El director ha recordado la inseguridad que sintió al dirigir su primer largometraje. José Luis Cuerda reunió a los técnicos del proyecto y Amenábar, entonces el miembro más joven del equipo, se definía como “el niñato del equipo” y “un pardillo”.

La falta de experiencia le llevó incluso a asumir tareas ajenas al rodaje. En una de las casas elegidas para filmar, la propietaria le pidió que instalara Canal+, por lo que empezó a manipular cables mientras el equipo le avisaba de que estaba a punto de comenzar la jornada.

De ‘Los otros’ a Hollywood y los Oscar

Amenábar ha defendido que el inicio y el desenlace son dos elementos decisivos en una película. Para explicarlo, ha citado los primeros minutos de ‘El padrino’ y ha sostenido que un mal final puede perjudicar la valoración de una obra, como le ocurrió, según ha dicho, con ‘Perdidos’. En cambio, ha explicado que concibió el final de ‘Los otros’ antes de desarrollar el resto de la historia. La película, estrenada en 2001, cumple 25 años, y el director ha indicado que construyó el relato alrededor de ese desenlace.

PUBLICIDAD

El proyecto adquirió una dimensión internacional cuando pasó a rodarse en inglés. Tom Cruise se incorporó como productor asociado y Nicole Kidman asumió el papel protagonista, una decisión que Amenábar no había contemplado al principio.

El cineasta ha definido la elección de Kidman como “el gran hallazgo de la película”. También ha reconocido que los primeros contactos fueron difíciles porque no dominaba el inglés, aunque una conversación posterior permitió que la relación profesional entre ambos se afianzara. Durante el rodaje, la actriz sufrió una lesión y la producción se detuvo dos semanas antes de terminar. Amenábar ha asegurado que nunca dudó de que regresaría para completar la película.

PUBLICIDAD

Una estudiante de doctorado y su compañero de clase investigan una cinta ‘snuff’ que podría estar vinculada a la muerte de su profesor y unas desapariciones en el campus

Amenábar ha recordado que dio un primer paso internacional tras ‘Abre los ojos’, cuando Cruise adquirió los derechos para producir ‘Vanilla Sky’. El director estaba en Londres y afrontó reuniones en inglés pese a que, según ha dicho, su nivel se limitaba a lo aprendido en el instituto. “En Londres lo único que hacía era salir de copas con españoles. Me trajeron de vuelta a España a aprender inglés”, ha contado. Tras una reunión y 24 horas de valoración, recibió la confirmación para seguir adelante con el proyecto.

También ha repasado la noche previa a los Oscar por ‘Mar adentro’, estrenada en 2004. Ha relatado que sufrió un malestar intestinal antes de atender entrevistas para televisión, tuvo que abandonar una rueda de prensa y quedó atrapado en un atasco mientras regresaba al hotel. “El glamour y el anti glamour a veces se dan la mano”, ha resumido.

PUBLICIDAD

Sobre la inteligencia artificial, Amenábar ha considerado que puede representar “un cambio radical o no ser nada”. Ha dicho que la tecnología ha llegado para quedarse y que el reto consiste en aprender a utilizarla en beneficio de los creadores.