Carlos Alcaraz disipa las dudas sobre su lesión en los isquios. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Flavio Cobolli (6-4 y 6-1) y cerró invicto la fase de grupos de las ATP Finals. Con el pase a semifinales ya asegurado, el resultado era casi lo de menos: todas las miradas estaban puestas en el isquiotibial izquierdo que le molestó ante Daniil Medvedev.

El partido ofreció imágenes para el optimismo. Carlitos se movió con aparente normalidad, golpeó con autoridad y resolvió el partido en poco más de una hora. Eso sí, saltó a la pista con un fuerte vendaje compresor en el muslo, colocado por su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, y una muslera negra. Las molestias le habían impedido preparar el encuentro con normalidad, suspendiendo el entrenamiento de ayer y saltando a calentar a última hora. “No voy a decir que ha recuperado cien por cien, no soy aquí un superhumano, pero me he sentido muy bien”, ha dicho Alcaraz tras el final del partido en los micrófonos de Movistar+.

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El murciano ha explicado que el duelo ante el italiano estaba sumido en la “incertidumbre” de ver cómo se iba a sentir, “de ver cómo mi cuerpo había recuperado”. La respuesta fue buena, aunque todavía hay que ser prudente: “Cada golpe que hacía iba a tocarlo en el punto dulce de la raqueta, y eso para los que jugamos a tenis sabemos la increíble sensación que da”. El plan de partido estaba pensado para cuidar la pierna. “Hemos intentado jugar mucho más agresivo de lo que soy normalmente, intentar pegarle a la bola lo más fuerte posible”, ha afirmado Alcaraz, algo que ayuda a “moverme lo menos posible” en las zonas rápidas de Turín.

Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli se saludan al finalizar el partido. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las pruebas en los isquios

La tranquilidad había llegado un día antes. Alcaraz sintió la molestia contra Medvedev, pidió asistencia del fisioterapeuta, terminó el partido y advirtió: “Los dos próximos días serán claves”. El jueves se hizo una resonancia en el Instituto de Medicina de Turín y canceló el entrenamiento de las 13:00. El alivio llega también para la Copa Davis, que se juega del 24 al 29 de noviembre en Bolonia, con España como gran favorita, pero sin Alejandro Davidovich por lesión. Los plazos eran muy justos, y David Ferrer tenía margen hasta el lunes para anunciar su sustituto: Dani Mérida.

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El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Shelton, este sábado a las 14:30

Ante Cobolli ya estaba todo decidido en cuanto a las matemáticas; frente a Ben Shelton, en semifinales, ya no hay margen de error. El estadounidense exigirá mucho más y obligará a Alcaraz a comprobar si su pierna aguanta el ritmo. El español confía en llegar mejor: “Yo personalmente pienso que mañana incluso va a estar mejor, que vamos a poder estar muchísimo mejor físicamente para poder afrontar unas semifinales muy duras”. Y ha subrayado dónde está el verdadero reto: “Más fuera que dentro de la pista”. Por eso, dijo, “hay que hacer lo que sea posible para estar listo”, y será clave “la mitad del día con mi fisio y el doctor”.

Carlos Alcaraz celebra tras vencer a Flavio Cobolli en las Finales de la ATP, el viernes 20 de noviembre de 2026, en Turín. (AP Foto/Luca Bruno)

Unas molestias que vuelven a repetirse

Que cada molestia en esa zona se mire con lupa tiene explicación. En la edición anterior de la Copa Davis, Alcaraz se resintió del isquio ante Taylor Fritz, en la fase de grupos. Siguió jugando con la pierna vendada, como ahora, pero al día siguiente tuvo que renunciar al torneo: la resonancia había detectado un edema en el isquiotibial. No obstante, Carlitos, poco a poco, conoce mejor sus sensaciones: “Voy conociendo mi cuerpo, lo que necesito y lo que no y cómo debo afrontar estos momentos”.

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