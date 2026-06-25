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Álex de la Iglesia hace historia con su nueva película: reconstruirá en animación para adultos el universo de uno de los escritores más importantes de terror y fantasía

El director de títulos como ‘El día de la bestia’ o ‘La comunidad’ basará la trama de su próximo proyecto en un libro prohibido que provocaba la locura o una muerte horrible a todo aquel que lo leía

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Fotografía de Álex de la Iglesia junto a una ilustración del universo de Lovecraft. (Agencia EFE / Piotr Jabłoński)
Fotografía de Álex de la Iglesia junto a una ilustración del universo de Lovecraft. (Agencia EFE / Piotr Jabłoński)

Con más de tres décadas en el mundo del cine profesional a las espaldas, Álex de la Iglesia puede presumir de ser uno de los directores españoles más reconocidos a nivel internacional. Al fin y al cabo, se trata del responsable de títulos como El día de la bestia, La comunidad o la serie 30 monedas, que ahora sumará un nuevo logro en su carrera al realizar la primera película de animación 3D para adultos sobre el universo literario de H. P. Lovecraft, uno de los escritores de terror y fantasía más importantes de la historia.

La noticia indica, pues, un importante giro en la carrera del cineasta español, quien pese a demostrar siempre un gran interés por los mismos géneros que el escritor al que adaptará nunca se había aproximado a su universo ni tampoco había dirigido ninguna película de animación. El argumento gira en torno al Necronomicón, el legendario libro prohibido ideado por Lovecraft, cuya lectura conduce a la locura o a una muerte espantosa. En palabras de la productora, la película “explora la fragilidad de la cordura humana ante lo desconocido”, y sitúa al libro viajando a través de cuatro escenarios históricos y geográficos, todos tan distantes como sombríos.

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La producción arrancará a finales de 2026. El largometraje entrelazará varias historias, descritas como “trágicamente entrelazadas”, con el Necronomicón“alimentándose de la sed de conocimiento prohibido de la humanidad” y desatando “la escalofriante certeza de que no somos más que polvo de los Antiguos”, tal y como han informado desde Variety. Además, la trama se apoya en uno de los elementos más inquietantes del propio Lovecraft: aunque menciona el libro en numerosos relatos, nunca revela su contenido, lo que acrecienta aún más el misterio y el temor en torno a él.

Imágenes de 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn'.
Imágenes de 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn'.

“Este proyecto situará a la industria española en el mapa mundial”

La revista estadounidense ha preguntado al director por qué ha tardado tanto en abordar el cine de animación. “Empecé creando cómics, y la animación siempre ha estado presente”, relata De la Iglesia. “Ages of Madness me da la oportunidad de reconectar con mis raíces junto a un equipo increíblemente talentoso. Estoy emocionado porque, incluso después de tantos años en el cine, todavía puedo afrontar algo nuevo con la ilusión del primer día”.

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Por su parte, para Darío Sánchez, CEO de 3Doubles, la adaptación de Lovecraft representa algo más que un proyecto personal. Así lo ha subrayado para el citado medio: “Siempre me ha fascinado el universo lovecraftiano, y poder llevar ese horror cósmico a la pantalla junto a Álex de la Iglesia es un sueño hecho realidad”. Sánchez considera que “este es un punto de inflexión para nuestro sector: la animación para adultos está en pleno auge, y este proyecto situará a la industria española en el mapa mundial”.

Tráiler de la segunda temporada de '30 monedas', la serie de terror de Álex de la Iglesia.

El largometraje contará con el respaldo de dos productoras especializadas. 3Doubles tiene experiencia en títulos como SuperKlaus y Norbert, ambos nominados al Goya. Por su parte, Sumendi Uhartea suma créditos recientes en series y películas como Heidi, Katamotzaren erreskatea, Lasai, Zeus! y KooKoo Corral, seleccionada para el Cartoon Forum 2025. “El Necronomicón se ha agitado. Álex de la Iglesia se sumerge por primera vez en la animación con Ages of Madness: The Howling of the Jinn. Cuatro eras, un libro prohibido y un caos ancestral a punto de desatarse”, celebran todos los implicados en el comunicado en redes sociales que ha terminado de hacer oficial este nuevo trabajo.

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