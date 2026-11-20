Damián Rodríguez, portavoz de la Confederación Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en 'El Intermedio'. (Captura de pantalla)

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El portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Damián Rodríguez, ve insuficiente la revalorización de las pensiones, por lo que ha reclamado una paga de compensación que permita recuperar el poder adquisitivo de los jubilados, además de la revalorización anunciada de las prestaciones. Lo hizo durante una entrevista en El Intermedio, en la que también pidió elevar las pensiones mínimas y frenar la expansión de los planes privados de empleo.

Rodríguez intervino en el programa después de una nueva movilización convocada por el colectivo de pensionistas. Según explicó, unas 1.500 personas participaron en la protesta, que se celebra cada tercer miércoles de mes para exigir garantías para el sistema público.

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“Llevamos 10 años manifestándonos”, señaló el portavoz, quien situó la defensa de las pensiones públicas entre las principales reivindicaciones de la plataforma. La organización reclama medidas que aseguren tanto los ingresos de los jubilados actuales como la continuidad del modelo para las próximas generaciones.

“Nos preocupa lo que callan, no lo que oímos”

Durante su intervención, Damián Rodríguez mostró recelo ante los compromisos que se trasladan en torno a las pensiones durante la campaña electoral. “Nos preocupa lo que callan, no lo que oímos”, afirmó al ser preguntado por las propuestas de los partidos. El representante de la Coordinadora sostuvo que los mensajes conocidos reproducen fórmulas ya aplicadas en el pasado. “Lo que oímos ya lo conocemos, son recetas viejas. Aplicar recortes, aplicar pensiones insostenibles, subidas negativas”, declaró en El Intermedio.

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Pensionistas descansan en una plaza en Bilbao. (EFE/Luis Tejido)

Sus palabras se produjeron en un momento clave, en plena campaña electoral. Rodríguez respaldó la subida anunciada, entre el 3,7 % y el 3,8 %, aunque consideró que esa medida no resulta suficiente por sí sola. “Estamos a favor de la subida que han anunciado, pero creemos que debe haber una paga de compensación del poder adquisitivo de nuestras pensiones y de los salarios”, manifestó. El portavoz vinculó esa petición a la evolución de los precios y a la pérdida de capacidad de compra que, a su juicio, han sufrido parte de los pensionistas.

Cinco millones de pensionistas cobran menos de 1.000 euros

Rodríguez también reclamó un incremento de las prestaciones más bajas. “Que las pensiones mínimas suban a unos niveles dignos”, sostuvo durante la entrevista. El portavoz aseguró que cinco millones de pensionistas en España cobran menos de 1.000 euros. Añadió que una parte relevante de esas personas son mujeres, a quienes identificó como las principales afectadas por las cuantías más reducidas.

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La Coordinadora plantea además una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Rodríguez denunció que esa revisión acumula un retraso de casi cuatro años respecto de lo que, según afirmó, establecía la ley.

“El tema de la auditoría pública de la Seguridad Social, llevamos sin que cumplan la ley casi cuatro años”, declaró. El propósito, explicó, sería identificar los denominados gastos impropios que se habrían cargado al sistema durante años.

El representante de los pensionistas cerró su intervención con una crítica a los planes de pensiones promovidos por las empresas. “Que se cierre el paso a la privatización de las pensiones públicas con los planes de pensiones privados de empresas”, reclamó.

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