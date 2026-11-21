Varios jóvenes siguen el debate de los dos decretos sobre la vivienda en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez/Europa Press)

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“Abascal puede ser la opción más coherente para un católico que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que está en contra de toda la ideología LGTB y a favor de la familia”. El que habla es Andrés, un joven madrileño de 19 años que estudia Teología y que este 29 de noviembre es uno de los 1.615.127 jóvenes que votarán por primera vez. Aunque duda entre abstenerse porque “no cree en este régimen, fruto de la apostasía de las naciones”, ve muchas opciones en el partido que lidera Santiago Abascal. Y como él, muchos jóvenes se decantan por Vox. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), este partido encabeza la intención directa de voto entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 22,1%. Por detrás están el PSOE (19%) y el PP (12,2%). Un 17,1% todavía no sabe a quién votar.

Y es que hay dudas incluso entre quienes se sienten más próximos a Vox. Andrés no termina de confiar en el partido de Abascal. “Se han ablandado mucho. Por ejemplo, en 2023 decían que iban a derogar todas las leyes vinculadas a la vida [el aborto y la eutanasia] y ahora simplemente ponen ‘superación’ de estas”. “Para mí el problema está en el sistema, no en un partido o en otro”, opina.

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El voto juvenil en España está lejos de ser homogéneo, como recuerda a Infobae Adrián Caballero, analista político y profesor de Comportamiento Político en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero no solo el de los de 18 a 21 años, sino también el de los menores de 30. “Son los que cuesta más movilizar. No siempre van a ir a votar, al menos no como los jubilados. La campaña electoral les puede afectar más que a otra gente que tiene un mayor recuerdo de voto”.

Santiago Abascal, líder y candidato de Vox. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Fernando, de 19 años, sí parece que lo tiene un poco más claro. Este joven de 19 años, residente en el pueblo madrileño de Brea de Tajo, de 500 habitantes, asegura que “probablemente votará al PP”, porque lo que más le preocupa es “la manera de gobernar del gobierno actual”, aunque asegura que aún tiene que terminar de leer los programas electorales.

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También le preocupan, como a la mayoría de los españoles, la vivienda y la inmigración. “Quieren regularla topando los precios. Esto solo congelaría el sector inmobiliario y, tarde o temprano, esa ‘burbuja’ acabará explotando. Creo que lo más importante sería dar facilidades para construir, menos burocracia y construcción de vivienda pública”, asegura el estudiante de Mecatrónica. Respecto a la inmigración, apunta que, aunque esta “aporta riqueza al país, tanta inmigración y regularización hace un efecto llamada, saturando los servicios públicos”.

Dos jóvenes pegan carteles de propaganda electoral para las elecciones del 29-N. (EFE/Luis Tejido)

¿Puede Jordi Wild pasarle factura a Abascal?

En el mismo municipio vive Guillermo, también de 19 años. Es agricultor, al igual que su abuelo. Su intención es votar a Vox porque considera que es “el único que se compromete con España, y más con el campo”.

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“El auge de la extrema derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos, responde a una parte de la sociedad que se siente decepcionada por la política tradicional, y que cree que la ha abandonado en cuanto no le ha dado una respuesta a sus problemas”, afirma el politólogo.

Vox ha sabido adaptarse a las necesidades e inquietudes de los jóvenes. Como ha recordado la candidata al gobierno de Frente Amplio, Ada Colau, este jueves en El País: “La extrema derecha hay una cosa que sí ha hecho mejor que el PSOE, que es diagnosticar cómo está la ciudadanía”. Lo mismo, asegura Caballero, ha logrado el partido con Guillermo: “Ha conseguido que gente como este chico tenga la percepción, más allá de lo que sea la realidad, de que es el único que puede hablar en nombre del campo”.

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha planteado un impuesto a los ultrarricos, centrado a partir de patrimonios de un millón de euros, para recaudar más de 10.000 millones.

Pese a que Vox se postula como la tercera fuerza más votada —el CIS le atribuye entre 57 y 65 escaños, frente a los 33 obtenidos en 2023—, los últimos sondeos apuntan a un pequeño retroceso. Según el seguimiento electoral de 40dB para El País y la Cadena SER, el partido ha pasado del 18,8% al 17,5% en estimación de voto respecto al comienzo de la campaña. Si Abascal salió reforzado de su entrevista con David Broncano en La Revuelta el pasado lunes, perdió terreno después de cancelar su entrevista con el youtuber Jordi Wild.

Abascal le hizo un feo a los seguidores de Wild, hombres jóvenes que podrían ser sus potenciales votantes (a Vox lo votan más hombres que mujeres). Como escribe la periodista Delia Rodríguez en El País, “en la última década, los chicos se han enfrentado a una seria crisis económica y de identidad, e internet les ha ofrecido consuelo, compañía y unos valores masculinos que mezclan la autoayuda y el capitalismo salvaje con las citas estoicas”.

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En esta línea, Caballero explica que estos creadores de contenido son mucho más que simples referentes digitales para sus seguidores. “Tienen unos valores propios y son distintos a los que tienen otras franjas de edad u otras franjas de la sociedad”, señala. “La mayor acusación que se le ha hecho a Abascal, incluso con memes, es la de cobardía, la de faltar a la palabra, la del honor”. Youtubers como el Xokas, con millones de seguidores, se mostraron ofendidos.

Una izquierda dividida que también busca el voto joven

Pero no todos los jóvenes miran hacia la derecha. El PSOE es, de hecho, la segunda opción en intención directa de voto entre los menores de 25 años, según el CIS.

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Para muestra, Cecilia, también de 19 años. En su caso, estudia Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja los fines de semana como camarera. A diferencia de Andrés, Fernando o Guillermo, tiene claro que el próximo domingo votará a Frente Amplio.

Pedro Sánchez (PSOE), y Alberto Núñez Feijóo (PP), posan antes del único cara a cara a las elecciones generales. (Eduardo Parra/Europa Press)

Una de sus principales preocupaciones es, precisamente, el auge de la extrema derecha, pero también la fragmentación de los partidos progresistas: “Al ser de izquierdas, siento que hay demasiada división partidaria y que necesitamos mostrar un frente más unido”. A ello añade la facilidad con la que se difunden los bulos, el machismo, la homofobia, el racismo y la necesidad de reforzar la sanidad y la educación públicas.

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Samuel, estudiante de Periodismo en Barcelona, también se identifica con la izquierda, pero no tiene tan claro qué papeleta depositará en la urna. Pese a que la creación de la alternativa al PSOE despertó su interés, la elección de Ada Colau como candidata no le termina de convencer. “Si hubiese salido Rufián como primero de lista para Frente Amplio, lo hubiese tenido bastante más claro”, reconoce. “Al ser de Barcelona, hemos visto que su administración aquí no fue la mejor”. Por ahora, su primera opción es Esquerra Republicana, aunque tampoco descarta votar al PSOE o recuperar la confianza en Frente Amplio.