Durante la emisión del programa previo de LOS40 Music Awards, el cantante Guitarricadelafuente es entrevistado frente al micrófono de la cadena. En el espacio, el músico relata una conversación que mantuvo con el actor Leonardo DiCaprio y menciona los comentarios que este realizó respecto a una obra audiovisual y sus referencias históricas.

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Leonardo DiCaprio quedó impactado por el inicio de La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Guitarricadelafuente relató que el actor comparó las primeras imágenes con el Guernica de Pablo Picasso, una asociación que vinculó la ficción con la memoria de la Guerra Civil española. El cantante y actor, que debuta en el cine con el papel de Sebastián, contó que coincidió con DiCaprio en un encuentro y que allí supo que había visto la película. “Me dijo que era como ver el Guernica de Picasso”, explicó sobre la reacción del protagonista de Titanic y El renacido.

La observación sorprendió a Guitarricadelafuente por el peso simbólico de la referencia y por tratarse de una obra ligada a una parte de la historia de España. “Pensé: ‘Bueno, este hombre tiene referencias’”, recordó entre risas. Para el músico, que da el salto a la interpretación en este proyecto, la repercusión internacional de la película tiene una dimensión personal: “Espectacular” fue ver que figuras a las que admiraba desde niño habían conectado con una historia de raíces españolas. La comparación con el cuadro de Pablo Picasso apunta al tono visual del arranque de La bola negra, atravesado por la violencia, el miedo y las consecuencias de la guerra. El Guernica, pintado en 1937, se convirtió en una de las representaciones artísticas más reconocidas del bombardeo sobre la población civil durante la Guerra Civil española.

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La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, entrelaza tres historias ubicadas en 1932, 1937 y 2017. El proyecto toma elementos de la obra inacabada homónima de Federico García Lorca y de la pieza teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero. En la trama situada en 1937, Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián, un joven músico reclutado por las fuerzas sublevadas. El personaje debe custodiar a Rafael, un prisionero republicano encarnado por Miguel Bernardeau. El vínculo entre ambos permite abordar el deseo, la represión y las marcas que dejó el conflicto en varias generaciones. La historia también sigue a Carlos, interpretado por Milo Quifes, un joven que sufre el rechazo de un casino de Granada por su homosexualidad, y a Alberto, personaje de Carlos González, quien investiga un secreto familiar décadas después. La “bola negra” alude al mecanismo de votación con el que se rechazaba a aspirantes en determinados clubes y funciona como símbolo de exclusión social.

Guitarricadelafuente asegura que DiCaprio se ha convertido en un gran admirador de 'La bola negra'

Guitarricadelafuente debuta como actor con Sebastián

Para Guitarricadelafuente, cuyo nombre es Álvaro Lafuente, La bola negra representa su primera experiencia como actor. Su participación incorpora además un puente con su trayectoria musical: compuso la canción La nieve para la película junto a Raül Refree y Lucas Durán. El artista ya había señalado que el personaje de Sebastián dialogaba con inquietudes presentes en su obra musical. Esa conexión fue uno de los elementos que lo acercaron a una historia atravesada por la identidad, el deseo y la necesidad de recuperar relatos silenciados.

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La producción reúne también a Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas y Julio Torres. Cruz interpreta a Nené Romero, una cantante de cuplé vinculada al universo de la película, mientras que Close encarna a Isabelle Durand. La presencia de intérpretes internacionales y el interés que despertó fuera de España ampliaron el alcance de una película anclada en referencias culturales españolas. La reacción de DiCaprio, según la anécdota de Guitarricadelafuente, condensa esa recepción: el actor identificó en su inicio una evocación del lienzo con el que Picasso denunció la destrucción y el dolor provocados por la guerra.

“Fue increíble ver que toda esta gente, estrellas con las que sueñas de pequeño y a las que ves en las películas, había visto una película tan nuestra”, afirmó Guitarricadelafuente. “Cuenta una parte de la historia de nuestro país”. La bola negra sitúa esa memoria histórica en el centro de un relato que atraviesa varias décadas. La película propone una mirada sobre las vidas condicionadas por la violencia política, la persecución de la homosexualidad y los secretos que permanecen dentro de las familias.

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