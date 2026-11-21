Chloé Sucrée combina la coliflor dorada con una gremolata de tomate seco y alcaparras. (Instagram/@beingbiotiful)

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A veces las recetas de verduras son siempre iguales. Misma cocción, mismo sabor y mismo aderezo. Pero simplemente nos hemos acostumbrado y ya. Pequeños cambios como añadir esas especias al fondo del armario o cortar el alimento de manera diferente pueden convertir un producto rutinario en algo especial.

La coliflor es una de esas verduras. Por eso esta receta trae una nueva forma de degustarla que colmará tus sentidos. Chloé Sucrée propone cortar la crucífera en rodajas gruesas, al estilo steak, en lugar de trocearla en ramilletes como suele hacerse.

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En concreto, el plato combina una coliflor dorada en sartén con una gremolata de tomates semisecos y alcaparras, además de una base cremosa de tahini y yogur. Una idea muy concreta que la creadora difunde a través de su cuenta de Instagram @beingbiotiful, donde comparte recetas vegetarianas. Es autora de cuatro libros y cuenta con más de 170.000 seguidores, donde además asesora a restaurantes.

Chloé Sucrée combina la coliflor dorada con una gremolata de tomate seco y alcaparras. (Instagram/@beingbiotiful)

La receta definitiva para cambiar por completo la colifor

La técnica consiste en cortar la coliflor en rodajas en lugar de separarla en ramilletes pequeños, lo que permite que la pieza se dore de manera uniforme y adquiera una textura más firme, similar a la de un corte de carne. Para marinarla, se mezclan aceite de oliva, comino y pimentón ahumado con sal, una combinación que se extiende sobre la coliflor antes de llevarla a la sartén.

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El dorado es un paso que Chloé Sucrée remarca como clave en el proceso. “Rocíala con un poquito de aceite de oliva o mantequilla para que esté bien dorada y coja sabor de ambos lados”, explica en la transcripción del video. La cocción se realiza por ambos lados de la rodaja hasta lograr un color tostado que aporte sabor adicional al vegetal.

En paralelo, se prepara una gremolata a base de tomates semisecos y alcaparras troceados, a los que se suman perejil y menta picados, un diente de ajo rallado, sal, aceite de oliva y zumo de limón. Esta mezcla aporta un contraste ácido y salado que complementa el sabor ahumado de la coliflor.

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El montaje del plato incluye una base cremosa, en este caso una salsa de tahini y yogur, sobre la que se coloca la coliflor dorada y, por encima, la gremolata. La combinación de texturas es uno de los aspectos que la creadora destaca en el video. “Me encantan a mí estos platos donde tienen como diferentes texturas, entonces es como que todo funciona junto”, afirma.

El resultado, según describe durante la prueba del plato, ofrece una alternativa distinta a las formas convencionales de preparar este vegetal. “Comer la coliflor de otra manera, en rollo steak”, comenta, antes de valorar de forma positiva el conjunto de sabores logrado con la marinada, el dorado y los acompañamientos.

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