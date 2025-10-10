España

Eduardo Noriega recuerda el accidente en el que casi muere: “Pensé que me mataba y me iba, no me dio tiempo a nada”

Durante una entrevista en ‘Y ahora Sonsoles’, el actor ha traído al presente el día que estuvo al borde de la muerte

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Eduardo Noriega en 'Y ahora
Eduardo Noriega en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Eduardo Noriega se ha convertido en el gran protagonista de la entrega de este martes, 7 de octubre, del espacio Y ahora Sonsoles, donde acudió como invitado para presentar su más reciente proyecto cinematográfico, Parecido a un asesinato, que ya se exhibe en salas de cine españolas. Durante su entrevista, el actor compartió detalles sobre el grave accidente de moto que sufrió en febrero de 2024, incidente que, según relató, estuvo a punto de costarle la vida.

El intérprete de Tesis, la película de Alejandro Amenábar con la que saltó a la fama, explicó que el accidente ocurrió mientras circulaba por un túnel de la M-30 en Madrid. Según su testimonio, conducía a una velocidad de 70 kilómetros por hora, velocidad que pudo confirmar en ese momento al consultar el cuentakilómetros de su motocicleta. Sin previo aviso, fue embestido por detrás por otro vehículo, hecho que provocó su caída y lo dejó sin capacidad de reacción.

Eduardo Noriega habla del accidente
Eduardo Noriega habla del accidente en el que casi pierde la vida (Atresmedia)

El actor describió aquel segundo como un instante crítico en el que pensó que el desenlace sería fatal. “Fue un susto tremendo. No se me va a olvidar en la vida, pensé que me mataba y me iba”, manifestó el invitado, agregando que ni siquiera tuvo tiempo de intentar alguna maniobra para esquivar el peligro. Manifestó que lo primero que pasó por su mente fue la posibilidad de impactar contra la pared del túnel, de caer sobre la calzada y quedar expuesto al tránsito, lo que aumentó su percepción del riesgo. Ante la pregunta de la periodista Sonsoles Ónega sobre si en ese momento vio su vida pasar ante sus ojos, Noriega indicó que no experimentó esa sensación, sino la convicción de que el accidente tendría consecuencias fatales.

Un susto tremendo

“No me dio tiempo a hacer nada, salí volando. Es un segundo, pero en ese segundo dije ‘joder, qué putada y qué triste irte así, qué absurda la vida’“, continuó diciendo. Pese a la gravedad del percance, el actor no sufrió heridas de consideración. “Por suerte, no me pasó nada grave y me atendieron rapidísimamente“, expresó Eduardo Noriega, destacando la rápida actuación de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar inmediatamente después del suceso.

El de Santander agradeció especialmente la labor de los bomberos de la M-30, quienes, según explicó, cuentan con una preparación específica para intervenir en ese tipo de incidentes en la vía madrileña. Durante el rodaje de la película, el intérprete tuvo la oportunidad de coincidir con uno de los bomberos que le prestó atención en el accidente, episodio que, según confirmó, fortaleció su reconocimiento hacia estos profesionales.

“Tengo que mencionar a los bomberos de la M-30 porque están especializados en la zona, se dedican solo a lo que pase ahí. Hace poco coincidí con ellos en el rodaje porque había escenas con fuego y uno de ellos me dijo ‘Yo fui el que te atendí’. Desde aquí va un saludo”, manifestó en el programa de Antena 3. La participación de Eduardo Noriega en el espacio televisivo coincidió con la promoción de su nuevo filme, que se suma a una extensa trayectoria en la que destacan títulos tanto nacionales como internacionales. Parecido a un asesinato ofrece al público una nueva faceta del actor, conocido por su amplia versatilidad y su intervención en películas de distintos géneros a lo largo de las últimas décadas.

Temas Relacionados

Eduardo NoriegaSonsoles ÓnegaAntena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La DANA Alice pone en alerta roja a la Región de Murcia y Alicante: la Aemet recomienda “extremar las precauciones” ante el riesgo de inundaciones

El episodio de lluvias “muy fuertes y persistentes” tendrá sus días álgidos este viernes y sábado. El aviso especial durará al menos hasta el inicio de la próxima semana

La DANA Alice pone en

Hojaldre de manzana y crema pastelera: un postre perfecto para endulzar las tardes de otoño

Capas crujientes de hojaldre, crema sedosa y manzana caramelizada para disfrutar en cualquier ocasión especial

Hojaldre de manzana y crema

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La empresa Zeleros es una de las más avanzadas en cuanto a esta tecnología en España

El proyecto de transporte que

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España:

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

El AJEMA, Antonio Piñeiro Sánchez, representará a España en el aniversario de la Marina

La Armada Española, un socio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”