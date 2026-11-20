El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo marcó, este jueves, el momento más álgido de la campaña electoral que este viernes llega a su ecuador. PP y PSOE analizan ahora el efecto que el choque televisivo pudo haber tenido sobre el electorado, a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El debate, tenso como se preveía, sirvió a ambos candidatos para repetir los reproches que han marcado la legislatura. Feijóo se presentó como un gestor “decente” y centró buena parte de sus intervenciones en la corrupción que salpica al PSOE, mientras Sánchez optó por un tono más contenido, admitió errores de su Gobierno y advirtió sobre los riesgos de una eventual gestión del PP junto a Vox.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Los 8 momentos del debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo: del “que pongan los dos rombos” al “no me deja hablar”
La tensión entre ambos candidatos ha sido palpable ya desde antes de empezar. La tensión podía cortarse con un cuchillo
Segundos antes de comenzar, al darse la mano frente a los fotoperiodistas, ni se miraron. Pedro Sánchez, el candidato socialista que busca la reelección, y Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, prefirieron no cruzar miradas antes de comenzar el cara a cara organizado por la Academia de la Televisión este jueves. Y, aunque ambos sonreían, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Han sido muchas sesiones de control en el Congreso de los Diputados de mucha dureza, y no ha sido diferente esta noche.