El debate en un bar en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo marcó, este jueves, el momento más álgido de la campaña electoral que este viernes llega a su ecuador. PP y PSOE analizan ahora el efecto que el choque televisivo pudo haber tenido sobre el electorado, a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El debate, tenso como se preveía, sirvió a ambos candidatos para repetir los reproches que han marcado la legislatura. Feijóo se presentó como un gestor “decente” y centró buena parte de sus intervenciones en la corrupción que salpica al PSOE, mientras Sánchez optó por un tono más contenido, admitió errores de su Gobierno y advirtió sobre los riesgos de una eventual gestión del PP junto a Vox.