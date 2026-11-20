Detalle de un huerto en A Coruña. Gustavo de la Paz / Europa Press

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España consolida su posición como primera potencia de la Unión Europea en agricultura ecológica. El país cuenta con 2.986.824 hectáreas destinadas a este modelo de producción, lo que representa el 13,4% de toda la superficie cultivada nacional. Los datos de 2025, publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reflejan un crecimiento del 1,4% respecto al ejercicio anterior.

Este liderazgo refuerza los objetivos de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), que considera la producción ecológica una herramienta estratégica para preservar la biodiversidad y proteger el medio ambiente en el ámbito agrario. La apuesta por este modelo también responde a la creciente importancia de desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles.

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Por tipos de cultivo, los arables fueron los que experimentaron una evolución más favorable durante 2025, con un incremento del 5,16% respecto al año anterior. Los pastos permanentes también avanzaron, un 2,9%, mientras que los cultivos permanentes retrocedieron un 4,38%.

Campo de agricultura ecológica. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA.

Dentro de los cultivos arables destaca especialmente el aumento de las plantas cosechadas en verde destinadas a la alimentación animal, cuya superficie creció un 100,4%. Por el contrario, las hectáreas dedicadas a legumbres y proteaginosas para grano apenas registraron variaciones.

Por lo que respecta al mercado internacional, España fue en 2024 el país con mayor producción mundial de aceitunas y uvas ecológicas y el segundo de cítricos.

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Andalucía concentra casi la mitad de la superficie ecológica española

En el reparto territorial, Andalucía conserva una posición claramente dominante. La comunidad autónoma concentra cerca del 45% de toda la superficie ecológica del país, muy por delante de Castilla-La Mancha, que ocupa el segundo lugar con el 17%.

Esta concentración confirma el peso de ambas regiones en el desarrollo de la agricultura ecológica española. Su protagonismo resulta especialmente relevante en un sector en el que la disponibilidad de suelo, las condiciones climáticas y la especialización productiva determinan buena parte de su evolución.

La ganadería ecológica crece un 7,7% en número de animales

En el ámbito ganadero, el número de actividades ecológicas registradas se situó en 11.093 durante 2025, lo que supone un ligero descenso del 0,6% frente al ejercicio anterior. Sin embargo, el número de animales criados bajo este sistema siguió una trayectoria opuesta.

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En concreto, las cabezas de ganado ecológico aumentaron un 7,7%, hasta alcanzar los 2.805.744 animales. Entre las categorías con mejor comportamiento destacan las aves de corral, cuyo número se incrementó un 15,4% y superó los 1,65 millones de ejemplares.

La perspectiva a largo plazo también refleja una evolución positiva. Desde 2015, las actividades de ganadería ecológica han aumentado un 47,5%, mientras que la producción de carne ha experimentado un crecimiento acumulado del 45,7%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

La acuicultura ecológica se desploma y pierde el 77,8% de su producción

La evolución del sector presenta, sin embargo, importantes diferencias entre actividades. La acuicultura ecológica atraviesa uno de sus momentos más complicados, con una caída del 86,9% en el número de explotaciones, que se redujeron hasta apenas 24 actividades.

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El retroceso también se aprecia en el volumen producido. Durante 2025, la producción acuícola ecológica descendió un 77,8%, hasta situarse en 1.470 toneladas. Entre las principales dificultades que explican esta evolución figuran la escasa disponibilidad de alevines ecológicos y la falta de alimentación adaptada a las primeras fases de cría.

Desciende el número de operadores, pero el crecimiento a diez años supera el 60%

Otro de los indicadores que refleja cierta ralentización es el número de operadores ecológicos. El registro contabilizó 60.581 operadores por NIF en 2025, un 3,3% menos que el año anterior. Asimismo, las actividades desarrolladas por estos profesionales descendieron un 2,6%, hasta alcanzar las 64.976.

Los mayores retrocesos se localizaron en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. No obstante, la comparación con los datos de hace una década ofrece una perspectiva mucho más favorable para el sector.

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En 2015 se contabilizaban 39.653 actividades desarrolladas por operadores ecológicos, frente a las 64.976 actuales. Esto supone un crecimiento acumulado cercano al 64% en diez años, una evolución que refleja la expansión estructural de este modelo productivo pese al descenso registrado en el último ejercicio.

La industria ecológica resiste y aumenta su actividad

Frente a la caída de operadores, la actividad industrial ecológica consiguió cerrar 2025 en positivo. El número de actividades registradas creció un 0,4%, hasta alcanzar las 11.545, con un claro predominio de las vinculadas a la producción vegetal.

Este segmento concentra 9.886 actividades, entre las que destacan las relacionadas con la manipulación y conservación de frutas y hortalizas. Por su parte, la industria asociada a la producción animal contabilizó 1.659 actividades, un 3,4% más que en 2024.

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