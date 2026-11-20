Varias personas caminan por un andén vacío junto a los trenes en la estación de Atocha de Madrid, España. 28 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Barbosa

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Renfe, Iryo y Ouigo ya han puesto a la venta billetes de alta velocidad para el trayecto entre Sevilla y Madrid a partir del 13 de diciembre, con tarifas que arrancan en nueve euros, pese a que la línea permanece cerrada desde el accidente de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre y todavía no existe una fecha confirmada para la reapertura.

El diario El País ha adelantado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confía en que la reparación de la vía, dañada por el siniestro, se complete en unas dos semanas. Según el citado medio, una fuente interna del Ministerio ha explicado que ese calendario es “el calendario más optimista” y que se cumpliría “si no aparecen sorpresas en las revisiones”. Con ese horizonte, las vías podrían estar listas antes de Navidad, aunque no a tiempo para el puente de diciembre.

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La decisión de las operadoras de habilitar la venta ha llegado apenas un día después de que la jueza que investiga el siniestro, instruido en el Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), autorizara a Adif a comenzar los trabajos de reconstrucción en el kilómetro 118 de la vía, donde un AVE de Renfe colisionó con un tren de Iryo y dejó 69 víctimas mortales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que la línea Madrid-Sevilla podrá volver a prestar servicio en un plazo máximo estimado de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción en Urda (Toledo). (Fuente: La Moncloa)

Los precios varían según la franja horaria

Renfe ofrece billetes desde nueve euros para los días 15, 16 y 19 de diciembre, mientras que el resto de las jornadas el precio mínimo no supera los 22 euros. Las tarifas fluctúan en función del horario de salida elegido, lo que explica que algunos trayectos tengan un coste superior al mínimo anunciado.

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Ouigo también dispone de billetes desde nueve euros para cubrir el trayecto entre la capital hispalense y Madrid, con el mismo criterio de variación según el horario. Iryo, por su parte, presenta tarifas algo más elevadas, con precios que parten de los 22 euros.

Las tres operadoras coincidieron en habilitar la venta a partir del 13 de diciembre, fecha que corresponde además al cambio de horario de servicio previsto para la nueva programación de 2027. La elección se ajusta a la previsión que había anunciado el 3 de noviembre el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró que la línea podría estar operativa antes del 6 de diciembre, antes de renunciar al cargo tras la crisis desatada por el accidente.

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El servicio operará con menos frecuencia

Más allá de la fecha de reapertura, el Ministerio de Transportes ordenó reducir las circulaciones en el corredor para ampliar la distancia de seguridad entre trenes mientras se completa la implementación del sistema ERTMS nivel 2, que sustituirá al más antiguo LZB. La caída de este último sistema estuvo en el origen del siniestro de Urda, que provocó una cadena de órdenes erróneas del centro de control de tráfico a los maquinistas de siete trenes detenidos en un tramo de 69 kilómetros.

La entrada en servicio del ERTMS no se prevé hasta los primeros meses de 2027, pese a que su despliegue técnico concluyó en julio. Hasta entonces, se pidió a las tres operadoras el lanzamiento de convoyes en doble composición para reducir el impacto del recorte de frecuencias en la oferta de asientos disponibles para los pasajeros que ya reservaron sus viajes de diciembre.

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