Vinícius, del fuego al silencio. (Reuters/Pablo Morano)

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Eléctrico, alegre, desafiante, contagioso. Así se puede definir al Vinícius Jr. que mejor se recuerda en el Santiago Bernabéu. Apático, cabizbajo, frío, distante. Ese es el ‘Vini’ de hoy. Hace un año destrozó al Olympiacos en Atenas en un 3-4 con dos asistencias a Mbappé. Hace escasos días pasó inadvertido contra el AEK en un encuentro salvado ‘in extremis’ gracias a un zambombazo de Valverde.

En dicho partido perdió 11 balones, disparó tres veces sin colocar ninguno entre los tres palos y salió en el minuto 81, con el 2-2 en el marcador, con la cabeza gacha y sin rastro de rebeldía. Y no es la primera vez que se le ve esa cara esta temporada. “Antes estaba demasiado conectado: al partido, al rival, a la grada, etc. Ahora da la sensación de que perdió esa pasión, ese enfado por demostrar todo lo que es capaz de hacer adentro de la cancha”, explica el psicólogo deportivo Martin Zaidman, en conversación con Infobae.

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Contra la Roma, el partido en el que debía reivindicarse después de su expulsión contra el Villarreal (donde se vieron brotes verdes), también fue sustituido; esperó al lado del cuarto árbitro el cambio y se fue rápidamente por el túnel del vestuario. En Grecia fue su sexto partido sin ver puerta, algo que no pasaba desde el curso 2022/23. Solo lleva un gol, ante la Real Sociedad, y tres asistencias, en 12 partidos.

La expulsión de Vinícius Jr. (AP Foto/Manu Fernández)

¿Dónde está Vini?

Al margen de teorías, resulta evidente que el Vinícius de ahora no es el Vinícius de antes. Roma, Leipzig y AEK de Atenas completan tres partidos sin regatear a ningún jugador. En LaLiga, completa 1,63 por cada 90 minutos y lo intenta 3,98, cuando antiguamente promediaba 3,27 regates por encuentro y encaraba 8,36.

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El gol también pesa. Necesitó 27 disparos para su único tanto. Con los mismos intentos, Bellingham suma cuatro. Arda Güler lleva tres con 25 remates, y Diomande, cuatro con solo 17.

Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

El intento de pasar desapercibido

Zaidman cree que hay más de una explicación. La primera es el cansancio emocional: años en el centro de la escena, con las críticas, las polémicas y la sensación de tener que responder constantemente. La segunda es la que más le interesa. Para él, la imagen de un Vinícius apático y pegado a la línea, esperando el cambio, puede ser una forma de esconderse: “Tal vez siente que cualquier reacción suya va a ser interpretada de manera negativa y por eso evita exponerse y tratar de pasar más desapercibido”.

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Tampoco descarta que el Real Madrid tenga algo que ver. “No descarto que Mourinho o el mismo club hayan querido bajarle un poco la espuma y le pueden haber aconsejado que se calme un poco”, dice. Algo que puede ser tras las declaraciones de ‘Mou’ tras el partido de Champions en Atenas sobre su trato con el brasileño: “Un 80% con la mano derecha y un 20% con la izquierda”.

El riesgo, advierte el psicólogo, es ver hasta qué punto eso daña su esencia y su competitividad. “No hay dudas de que muchas veces el enfado puede ser un potenciador del rendimiento, aunque idealmente no debería ser el motor principal”.

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Martín Zaidman, psicólogo deportivo. (Foto: Marcos Montalbán)

Un Mundial, una sanción y un nuevo compañero

A eso se suman los tres golpes recientes del 7. “No descarto que le estén pasando cosas a nivel personal”, recuerda Zaidman a este medio. Primero fue la eliminación del Mundial, algo que el propio futbolista confesó como una “frustración absurda”, ya que a nivel personal estuvo espectacular: cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos.

La segunda ya la hemos dicho: su expulsión contra el Villarreal después de tirar del pelo a Saliba y que le hizo perderse el Clásico. Y el tercero tiene nombre propio: Yan Diomande.

Yan Diomandé. (EFE/J.J.Guillén)

Golazo tras golazo

Marcó en Sevilla, marcó en Leipzig y marcó en Racing. Tres de los últimos cuatro partidos. Todos desde la banda izquierda. En El Sardinero le aplaudieron los aficionados locales cuando fue sustituido. Sacrificado en defensa y cogiendo cada vez más confianza para regatear.

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Aunque no es el único. Arda Güler (que fue suplente en Atenas), a pesar de no ser extremo natural, suma tres goles y cinco asistencias en 13 partidos, pudiendo partir desde la banda derecha, lo que requiere que Diomande parta desde la izquierda. Mourinho ya ha avisado de que para ser “intocable” hay que serlo por rendimiento. Y a día de hoy, Mbappé, Güler, Diomande y Bellingham forman el frente de ataque sin discusión.

Veremos a ver qué pasa cuando ‘Vini’ regrese a LaLiga tras el parón de selecciones. “De todos, Vini es el jugador más adaptado a jugar en banda izquierda”, reconoció el técnico luso. No obstante, hay varios nombres que quieren su sitio en el once, sin olvidar a Endrick o Carlos Espí, quienes han hecho aportaciones de mérito para tener más minutos.

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