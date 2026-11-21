El Club Atlético Central. (Imagen cedida)

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Sevilla y Betis vuelven a protagonizar este sábado el derbi andaluz. Una dualidad que marca la ciudad, la divide en dos bandos, los béticos y los sevillistas, y define la tónica futbolística de la capital andaluza. La idea de una tercera opción siempre ha parecido una fantasía hasta que Jaime Soto decidió hacerla realidad y crear el Club Atlético Central, que dio sus primeros pasos en 2018. Nació con la idea de ser el tercer equipo de Sevilla, ese que uniera a los dos eternos rivales bajo un mismo escudo. Desde entonces ha registrado cuatro ascensos que le han llevado hasta Segunda RFEF, aunque su techo está mucho más arriba. “Nuestro destino es la Champions”, asegura el presidente en una entrevista con Infobae.

En el año 2018 surgió un nuevo club en Sevilla. Jaime Soto, el presidente, siempre ha estado ligado al fútbol hasta que tuvo que colgar las botas debido a una lesión de rodilla. Nunca comulgó con la cara amarga del deporte rey: el odio, las peleas y los malos rollos. “Llegó un momento en que echaba de menos el fútbol y se me ocurrió que podríamos intentar crear un tercer club en Sevilla”, recuerda. Hasta ese momento, el apoyo de los sevillanos y el prestigio de la ciudad andaluza se disputaban y repartían entre el Betis y el Sevilla. “No hay un club que pueda competir con ellos y se me ocurrió intentar crear un nuevo equipo”.

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La intención es convertirse en una alternativa capaz de reunir a aficionados de ambos bandos. “Somos el segundo equipo de mucha gente, porque muchos son del Sevilla y del Central, o del Betis y del Central”, explica. De hecho, asegura que cada vez más personas se acercan al Central sin necesidad de abandonar sus colores de siempre: el blanco del Sevilla o el verdiblanco del Betis. “La idea es reunir a béticos y sevillistas”, añade.

El presidente del Club Atlético Central, Jaime Soto. (Imagen cedida)

Los valores que sentaron las bases del equipo tampoco se ciñeron al guion habitual. “Queríamos instaurar la filosofía del buen rollo, donde no tuviera cabida el odio. Con un ambiente superrespetuoso, supersano y divertido”, relata. Para inculcar esa esencia, tomaron como referente a Carles Puyol, por cómo era dentro y fuera del campo. Crear un equipo no es tarea fácil, y en cuanto Alberto Herrera (amigo íntimo de Jaime) conoció la idea, decidió ayudar. “Tú llevas el club, pero yo estoy ahí, yo te apoyo”, fueron sus palabras. Poco a poco, más amigos se fueron sumando al proyecto.

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El inicio, sin embargo, fue complicado: “Fue superilusionante, pero es muy complicado o casi imposible hacer lo que hemos hecho nosotros. Es una cosa única porque hoy en día no se crean clubes”. Ahora lo que más se estila, como asegura Jaime, es comprar un club que se encuentra en una situación complicada y refundarlo. Encontrar a los jugadores no fue tan complicado, ya que Jaime siempre se ha movido dentro del mundo del fútbol y conoce a muchos integrantes. Llamó a sus amigos ya retirados para que desempolvaran las botas y se pusieran la camiseta del Club Atlético Central. “Nadie me creía. Todos me decían: ‘Illo, tú estás loco’”, explica. “Tranquilos, yo me encargo de que todo esté preparado”, respondía.

Comenzaron entrenando dos días a la semana, una hora cada día y en medio campo de fútbol siete. Diseñaron el escudo e hicieron las camisetas (a franjas blancas y negras “para no meternos en líos de colores”). Nadie cobraba, pero tampoco importaba; era un grupo de amigos que se habían juntado para jugar al fútbol. Ese grupo consiguió el ascenso en su primer año. Y registró dos más de forma consecutiva: “Fue todo superromántico y superbonito”, recuerda el presidente. Ese equipo consiguió lo inimaginable y con unos métodos totalmente distintos. “Después de los partidos siempre hacemos lo que en rugby se llama el tercer tiempo. Era una excusa para juntarnos todos. Y además todos sentíamos que estábamos haciendo algo grande”, afirma.

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Ese grupo imparable duró cuatro años. Después, los jugadores comenzaron a abandonar el barco debido a distintos compromisos: familiares, laborales... aunque han seguido vinculados al club. Tuvieron entonces que reestructurar el equipo a base de fichar nuevos futbolistas. “Todos amigos, eso sí. El concepto siempre ha sido fichar amigos”, asegura Soto. Al cambio en el equipo también se sumó el traslado de la base del club a un pueblo de Sevilla llamado Alcalá de Guadaíra, con un estadio de capacidad para 3.000 personas, de césped artificial.

El Club Atlético Central. (Imagen cedida)

El ascenso a Segunda RFEF y el sueño de la Champions

“El año que ascendimos a Tercera fue increíble. Luego luchamos dos años por la permanencia. Fue la época de la transición. Y ya el año pasado, el octavo de vida del club, se dio”, recuerda Jaime Soto. La temporada no estuvo exenta de imprevistos, ya que a mitad de año cambiaron de entrenador y pusieron al frente del equipo al portero. “Le elegimos porque conoce cómo es el club y sabe cómo se hacen aquí las cosas. No somos como otros equipos”. Consiguieron pasar las tres eliminatorias antes de enfrentarse al Caudal de Mieres. Se trasladaron al campo rival hasta 400 personas para animar al equipo, y allí ascendieron. “Fue una maravilla. Segunda RFEF ya es una de las categorías en las que el fútbol empieza a ser cada vez más profesional y real”.

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El salto de categoría ha supuesto un cambio importante para el Club Atlético Central. La nueva realidad deportiva también ha elevado las exigencias organizativas y económicas. Los desplazamientos, la gestión y la búsqueda de patrocinadores han adquirido un protagonismo mayor, mientras la ilusión por el crecimiento del proyecto se extiende entre quienes lo rodean. “Todo el mundo piensa que esto ya va a llegar a Primera División”, reconoce Jaime. Aunque el objetivo principal sigue siendo la permanencia, el equipo ha conseguido resultados que invitan a mirar más arriba. “Yo siempre tengo el sueño de mirar hacia arriba. Nunca miro abajo”, asegura. Y añade: “Nuestro destino es la Champions”.

El presidente del Club Atlético Central, Jaime Soto. (Imagen cedida)

Sin embargo, el crecimiento deportivo convive con importantes dificultades estructurales. El Central todavía no cuenta con estadio propio, apenas genera ingresos y depende de unas instalaciones que no controla. A pesar de ello, el proyecto continúa ampliándose. La cantera ya cuenta con 15 equipos y se ha convertido en una de sus grandes apuestas de futuro. El camino no está exento de errores, especialmente para un club que ha tenido que aprender sobre la marcha y gestionar una estructura cada vez más compleja. “Es todo el rato crecer y cometer errores. Te das cuenta de que hay cosas que no sabes cómo funcionan, aprendes y sigues adelante”, explica Soto. Una evolución que, en apenas ocho años, les ha permitido introducirse cada vez más en la industria del fútbol.

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La ambición tampoco parece tener un techo definido. El objetivo pasa por alcanzar Primera RFEF y, posteriormente, dar el salto a Segunda División. A partir de ahí, el escenario económico cambiaría y podrían aparecer nuevas vías de financiación. En el plano deportivo, uno de los sueños más próximos es disputar un partido de Copa del Rey contra un equipo de Primera División. Más adelante, por supuesto, aparece el deseo de alcanzar la máxima categoría. “Todo lo que estamos haciendo es un sueño”, finaliza el directivo.