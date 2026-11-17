Robert Pattinson en 'Tenet'

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Ya es oficial: Robert Pattinson será el nuevo agente 007. Así lo anunciaban en la tarde de ayer Amazon y MGM Stduios al tiempo que Picadilly Circus se engalanaba para dar la bienvenida al actor que sucede a Daniel Craig en el papel. Los caminos del espía más famoso de la ficción y el intérprete de 40 años parecían destinados a cruzarse, y después de meses de especulación finalmente se ha dado carpetazo al asunto. No obstante, aun hay mucha gente que cuestiona si es la mejor opción para el papel, y eso es precisamente lo que vamos a analizar.

Un reinicio sobre seguro

Después de meses de rumores con otros posibles candidatos, no ha sido hasta esta última semana que ha emergido el nombre Pattinson, y el trato no ha tardado mucho en sellarse desde entonces. Eso nos da una idea de cómo el estudio albergaba grandes dudas con respecto al encaje de Callum Turner, Josh O’Connor o Jack Lowden, perfiles muy distintos pero que por motivos diferentes no terminaban de convencer a los nuevos dueños de la marca Bond. Porque hay que tener en cuenta que, por primera vez en más de 60 años, este es un 007 cuya elección no ha caído sobre la familia Broccoli de MGM Studios, sino directamente sobre Amazon Studios, dueña de los derechos tras un acuerdo multimillonario cerrado hace un tiempo.

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La saga, que durante su longeva historia se ha caracterizado por escoger a actores semidesconocidos o que desde luego eran más pequeños que el personaje, ha cambiado ahora el rumbo para apostar sobre seguro, con un actor de sobra conocido y más que preparado para el rol. Amazon ha querido minimizar riesgos y por ello en cuento ha aparecido la figura de Pattinson prácticamente ni lo han pensado. Con 40 años y al menos tres películas por delante, Pattinson representa como ninguno la estrella de cine moderna, y lo cierto es que James Bond necesita más ahora mismo al actor de lo que el actor necesitaba un papel así. Aunque no por ello lo iba a dejar escapar.

Josh O'Connor, Callum Turner y Jack Lowden figuran entre los actores que realizarán pruebas para asumir el papel de James Bond (Composición fotográfica/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

Desencasillado y camaleónico

Mucha gente puede seguir con la imagen de Pattinson como Edward Cullen, el icónico vampiro de la saga Crepúsculo, pero lo cierto es que todos los pasos que ha dado en su carrera desde entonces han ido en cualquier otra dirección menos aquella. Ha sido un largo camino hasta aparentemente dejar de lado esa imagen, pero en él ha dejado otros tantos papeles para el recuerdo y, sobre todo, de lo más variopintos: el aventurero de Z, la ciudad perdida, el maleante de Good Time, el astronauta de High Life, el loco farero de El faro o el misterioso espía de Tenet, un rol en el que ya se le podían intuir maneras de agente 007.

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No ha sido hasta este último año donde ha encadenado proyectos que dan fe de su valía camaleónica, siendo capaz de encarnar la vulnerabilidad del protagonista de El drama con la arrogancia del villano Antinoo de La Odisea, al tiempo que tiene pendiente de estreno un nuevo villano como el Scytale de Dune: Parte Tres. También en Primetime, en la que da vida al histórico presentador de televisión Chris Hansen y en la que realiza su particular descenso a los infiernos en su búsqueda de depredadores sexuales que aumenten la audiencia de su reality. Quizá su papel más reconocido en todo este tiempo ha sido el de Batman pero incluso en ese ha demostrado ser capaz de hacer olvidar a los anteriores, por lo que es de esperar que veamos a un James Bond muy diferente del de Daniel Craig.

Robert Pattinson junto a Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet'

Con el aval de los grandes maestros

En esa intensa filmografía que Pattinson ha vivido desde Crepúsculo, el actor ha aprovechado para colaborar con algunos de los mejores directores y sobre todo con perfiles muy distintos. Primero lo hizo con uno consagrado y con un estilo tan particular como David Cronenberg, con el que colaboró en hasta dos ocasiones, pero también con directores necesitados en ese momento de grandes nombres como Brady Corbet o los hermanos Safdie, ambos conocidos hoy día gracias a proyectos como The brutalist o Uncut Gems, respectivamente.

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Como el futbolista que se ha desempeñado con los mejores técnicos, Pattinson ha estado los últimos años a las órdenes nada menos que de James Gray, Robert Eggers, Matt Reeves, Bong Joon Ho, Christopher Nolan o Denis Villeneuve. Con este último, con el que ha trabajado en Dune: Parte Tres, ha estado la clave de todo, pues es quien se encargará de la nueva entrega de 007, con la ayuda de Steven Knight (Peaky Blinders) en el guion. Nada más importante que contar con el favor de quien te va a dirigir, y no es descartable que fuera Nolan el siguiente en emerger para dirigir otra entrada en la franquicia.

Vuelta al caballero inglés

En su momento la elección de Craig también trajo polémica aunque por motivos bien distintos, como era su complexión física y su cabello rubio. El don camaleónico de Pattinson le ha permitido dar vida a todo tipo de personajes, pero también ha llegado al punto de que mucha gente ha olvidado siquiera que es británico, condición imprescindible para dar vida a 007. Craig demostró ser un actor más que válido para el papel después de varias de las mejores entregas de la saga, pero nunca dejó atrás su rostro serio y su imagen de tipo robusto y contundente, algo alejado de la estilizada figura que describía Ian Fleming en las novelas originales.

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No obstante, solo el que ha sido el caballero de Gotham puede a la vez ser el perfecto gentleman británico, y con Pattinson la saga recuperaría el encanto y la elegancia que caracterizaron al personaje en la etapa de Pierce Brosnan. Además, Pattinson es un actor con un gran sentido del humor que podría introducir nuevas capas en el personaje, y que ya ha demostrado tener una gran química en pantalla con quien se le ponga por delante, sea la fuerza de Zendaya o la intensidad de Jennifer Lawrence.

Primetime (Captura de tráiler oficial)

Liberado para dejar su marca

Lo más importante, y lo que quizá menos gente está teniendo en cuenta, es el efecto dominó que ha provocado la salida de James Gunn como máximo responsable de DC Studios y el seísmo que ha provocado todo esto en el estudio. La mayoría de proyectos han tenido que detenerse y entre ellos están los planes a futuro de Batman, el personaje que más podía atar a largo plazo a Pattinson. No es de extrañar que en vista de los acontecimientos el actor se haya lanzado a por el papel porque seguramente pasará un tiempo hasta que la compañía reorganice sus prioridades. En el corto plazo cabe esperar la segunda entrega de The Batman, que también ha pasado por múltiples parones de producción que seguramente hayan llevado a Pattinson a tomar esta decisión.

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Aunque muchos crean que Pattinson es una cara demasiado presente en la ficción actual, lo cierto es que es un efecto únicamente provocado por su último año, ya que en realidad el intérprete ha estado bastante despejado en la última década. Desde la pandemia, en la que estrenó Tenet y El diablo a todas horas para Netflix, el actor no ha estrenado película en hasta tres años (2021, 2023 y 2024 con The Batman como única excepción en 2022), y ha sido en el último año donde se le han encadenado casi todos los proyectos que, casualidad, han sido los más grandes de 2026. Con tan solo The Batman: Parte II y The Take junto a Denzel Washington por finalizar, el británico tiene vía libre para dejar su huella en una franquicia que sin duda ha encontrado en Pattinson su candidato ideal.