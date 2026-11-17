Una urna contiene varios elementos típicos de la economía doméstica con los logos de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones del 29-N (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los cuatro principales partidos ya han puesto por escrito sus propuestas económicas. PSOE, Partido Popular, Vox y Frente Amplio ofrecen respuestas distintas para los salarios, los impuestos, la jornada de trabajo y los gastos de las familias en España.

La diferencia entre los programas no se limita a cuánto recauda o gasta el Estado. Cada formación plantea una vía diferente para mejorar la economía diaria de los hogares: subir salarios, rebajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), reducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de algunos productos, ampliar prestaciones o cubrir desde lo público gastos como la escuela infantil, el transporte, la vivienda o parte de la atención sanitaria.

PUBLICIDAD

Frente Amplio plantea la mayor reducción de jornada laboral; PSOE, Partido Popular y Vox ponen el foco en combinaciones distintas de salarios, impuestos, conciliación, vivienda y ayudas familiares. La comparación permite identificar qué partido promete más tiempo fuera del trabajo, cuál prevé que sus votantes paguen menos impuestos y qué gastos cotidianos aspira a rebajar o asumir si llega al Gobierno.

El efecto de estas medidas no sería igual para todos. Dependería del salario, la edad, el número de hijos, el tipo de vivienda, el lugar de residencia o de si se trabaja por cuenta propia. Además, varias propuestas necesitarían aprobación parlamentaria, presupuesto público, acuerdos con las comunidades autónomas o negociación entre empresas y sindicatos.

PUBLICIDAD

Frente Amplio propone la mayor reducción de jornada laboral

Frente Amplio es el único que fija como meta una jornada máxima de 32 horas semanales sin rebaja salarial. Su programa prevé un primer paso inmediato a las 37,5 horas y establece las 35 horas para el sector público.

La formación resume su propuesta con una frase: “Trabajar para vivir, no vivir para trabajar”. También plantea que la jornada continua sea la forma habitual de organización, limitar las jornadas partidas y obligar a las empresas a compensar económicamente las pausas largas entre turnos. El plan incluye teletrabajo voluntario y reversible en los puestos compatibles, con gastos y equipos a cargo de la empresa, además de un registro digital de las horas trabajadas.

PUBLICIDAD

El PSOE propone completar la rebaja de la jornada a 37,5 horas semanales y favorecer acuerdos en convenios colectivos que permitan llegar a las 35 horas. Su programa defiende que trabajar menos permita disponer de más tiempo para la familia, los cuidados y el descanso, sin pérdida de salario.

El Partido Popular y Vox no anuncian una reducción general de las horas semanales. El PP apuesta por fórmulas de conciliación, como bancos de horas, horarios de entrada y salida más flexibles y teletrabajo cuando el puesto lo permita. El partido de extrema derecha habla de reforzar la conciliación familiar y laboral e incentivar a las empresas que la favorezcan.

PUBLICIDAD

Más sueldo, menos IRPF y un IVA más bajo

En el capítulo de los salarios, PSOE y Frente Amplio prometen blindar por ley el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio. El PSOE añade que las subidas deben trasladarse de forma efectiva a la nómina y no quedar absorbidas por complementos salariales.

El programa socialista también contempla una deducción estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si suben los precios. La propuesta tendría carácter progresivo, por lo que se dirigiría a rentas medias y bajas.

Frente Amplio plantea una rebaja del IRPF para los salarios de hasta 27.000 euros. Su programa señala que quienes cobren el salario mínimo no pagarían este impuesto. La formación también defiende reducir el IVA de bienes y servicios básicos y aplicar un IVA del 0% a los productos sin gluten.

PUBLICIDAD

El Partido Popular propone bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y elevar los mínimos personales y familiares, es decir, la parte de los ingresos que queda fuera del impuesto por la situación personal del contribuyente. También promete que quien cobre el salario mínimo no pague IRPF.

Los populares añaden una medida específica para jóvenes de 18 a 35 años. Durante los primeros cuatro años en que tributen por IRPF, la reducción sería del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. Su programa también plantea un IVA del 0% para alimentos básicos, incluidos carne, pescado y conservas, mientras se mantenga la crisis de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Vox propone simplificar y rebajar el IRPF, con una reducción vinculada al número de hijos de cada contribuyente o familia. También anuncia rebajas en el IVA de productos esenciales y de primera necesidad, aunque no concreta los nuevos tipos.

El presidente y candidato del PP se ha sometido a las preguntas del conocido streamer.

Qué promete cada partido a los autónomos

El Partido Popular plantea que los nuevos autónomos no paguen cuota a la Seguridad Social durante el primer año, ni durante el segundo si ingresan menos que el salario mínimo. Además, quienes facturen menos de 85.000 euros no tendrían que cobrar ni declarar el IVA.

Vox propone una cuota de cero euros para quienes ingresen menos que el salario mínimo. Por encima de ese umbral, plantea una cuota progresiva desde 50 euros, según los ingresos.

PUBLICIDAD

La propuesta socialista se centra en avanzar hacia la cotización según ingresos reales, facilitar el acceso al cese de actividad y reforzar la protección social, la conciliación y la prevención de riesgos laborales.

Frente Amplio propone una cuota fija bonificada para autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo por causas como el inicio de actividad o una mala situación de mercado. Para quienes facturen menos de 85.000 euros, plantea eliminar las liquidaciones periódicas de IVA y sustituirlas por una declaración anual.

También promete reforzar el IVA de caja, sancionar los retrasos de pago de grandes empresas y administraciones y limitar las subidas abusivas de los alquileres de locales.

PUBLICIDAD

Tener hijos influye en el presupuesto de las familias

La escuela infantil, el comedor o el material escolar impactan también en la economía familiar. Los partidos plantean respuestas diferentes: algunos prometen ayudas directas y servicios gratuitos; otros, deducciones fiscales, más flexibilidad en el trabajo o permisos retribuidos.

Frente Amplio propone una ayuda directa más concreta: una prestación universal de 200 euros mensuales por cada menor. También plantea gratuidad educativa desde los cero años hasta la universidad, comedor escolar gratuito para todo el alumnado de Infantil y Primaria de la red pública y actividades extraescolares sin coste.

El PSOE pone el acento en los permisos. Propone que la Seguridad Social cubra cuatro semanas de permiso parental para cuidar a menores de ocho años, con el 100% de la base reguladora. También plantea ampliar los permisos de cuidados y mantener la educación pública gratuita de cero a 18 años.

El Partido Popular propone que la escuela infantil de cero a tres años sea gratuita para las familias que soliciten plaza al final de la legislatura. Además, plantea convertir las deducciones familiares del IRPF en una ayuda reembolsable con abono mensual, también para los hogares sin cuota suficiente en ese impuesto.

Vox plantea rebajas de IRPF vinculadas al número de hijos y medidas generales de apoyo a las familias, la natalidad y la crianza.

Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.

Vivienda, luz y transporte: otros gastos que pesan cada mes

El dinero que queda disponible cada mes no depende solo del salario y los impuestos. El alquiler o la hipoteca, el dentista, el transporte o la factura de la luz también marcan la economía familiar.

Frente Amplio propone un parque público de 1,5 millones de viviendas de alquiler asequible y que las rentas no superen el 25% de los ingresos de cada hogar. También plantea una sanidad “100 % pública, universal y de gestión directa”, con salud bucodental, visual, auditiva y mental dentro de la cartera pública.

Su programa incluye además tres horas de electricidad gratuita al día para todos los hogares y un abono único estatal de transporte.

El PSOE propone deducciones para inquilinos y mantener una línea de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para comprar la primera vivienda, con la posibilidad de ampliar su dotación si se agotaran los 10.000 millones previstos.

El Partido Popular contempla incentivos para comprar o rehabilitar vivienda habitual en zonas despobladas. También promete que los jóvenes no paguen impuestos por adquirir su primera residencia en esos municipios. El programa incorpora además una cuenta de ahorro para menores de 40 años destinada a comprar su primera vivienda, con una deducción del 20% de las aportaciones.

Por último, Vox centra su propuesta en este apartado en reducir los impuestos sobre la electricidad para familias, empresas e industrias.