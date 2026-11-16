Esto es lo que proponen PP, PSOE, Vox y Frente Amplio para que puedas comprarte una casa

Un cartel de 'Se vende' cubre parcialmente la propaganda electoral de los principales partidos políticos que concurren el 29-N. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vivienda se ha instalado en el centro de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. PP, PSOE, Vox y Frente Amplio ya han presentado sus programas, con medidas que van desde rebajas de impuestos para comprar una primera casa hasta más vivienda pública, cambios en las normas urbanísticas y límites a la inversión inmobiliaria.

Las propuestas no parten del mismo diagnóstico. El PP y Vox priorizan la construcción, las rebajas fiscales y los avales. El PSOE defiende reforzar la vivienda pública y protegida, además de préstamos sin intereses para la primera compra. Frente Amplio plantea intervenir de forma más intensa en el mercado, con un parque público de alquiler, cambios fiscales y restricciones a las compras con fines especulativos.

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El PP promete rebajar el IVA, avalar la entrada y construir un millón de viviendas

El Partido Popular propone construir un millón de viviendas. Para ello, plantea movilizar suelo público y privado, aprobar una nueva Ley del Suelo y acelerar los permisos de obra. El programa fija un plazo de tres meses para resolver licencias de obra nueva y rehabilitación, con silencio positivo si la administración no responde.

Para los menores de 40 años que quieran comprar una primera vivienda nueva, el PP promete reducir el IVA del 10% al 4%. El impuesto se podría pagar de forma fraccionada al mismo ritmo que la hipoteca. En el caso de una vivienda usada, el partido plantea acordar con las comunidades autónomas un Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales reducido.

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También quiere ampliar el aval público que cubre hasta el 20% del precio de la casa. La medida se dirigiría a compradores menores de 40 años, aunque el programa abre la puerta a elevar ese límite hasta los 50. El objetivo es que la hipoteca pueda cubrir la entrada que muchos compradores no tienen ahorrada.

Otra propuesta es la Hucha Hogar Joven. Permitirá ahorrar hasta 2.000 euros al año para comprar la primera vivienda, con una deducción fiscal del 20%. El ahorro acumulado tendrá un límite de 40.000 euros y los jóvenes podrán acceder a un aval equivalente al dinero ahorrado, hasta ese máximo, para obtener financiación bonificada.

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En alquiler, el PP propone derogar la Ley de Vivienda y eliminar las zonas tensionadas y los índices de precios. También plantea deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para inquilinos y propietarios que renueven contratos durante tres años con subidas inferiores al Índice de Precios de Consumo (IPC).

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

El PSOE apuesta por préstamos sin intereses, más vivienda pública y suelo disponible

Los socialistas sitúan la vivienda pública y protegida en el centro de su programa. La formación plantea movilizar cada año recursos equivalentes al 1% del producto interior bruto (PIB) para facilitar el acceso a una casa y aumentar el parque asequible.

Para quienes quieran comprar una primera vivienda, el PSOE propone desplegar el programa Tu Casa y ampliar su presupuesto si se agotan los 10.000 millones de euros previstos. La iniciativa contempla préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses.

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El documento defiende que las viviendas construidas con recursos de la Administración General del Estado mantengan de forma permanente su carácter público. También destaca el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cifra en 7.000 millones de euros, y el papel de Casa 47 en la gestión del suelo, la construcción, el mantenimiento y el parque público de vivienda.

El PSOE prevé crear registros de precios de alquiler, fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria para disponer de más información sobre el mercado. Además, propone facilitar datos sobre las reservas de suelo municipal para conocer su disponibilidad, grado de desarrollo y propiedad.

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En materia social, el partido plantea mantener una protección estable frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El programa añade que el coste de esas medidas no debe recaer sobre pequeños propietarios, sino sobre las administraciones públicas.

Vox plantea IVA del 0% para la primera vivienda nueva

Vox propone un IVA del 0% para la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción y una bonificación del 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la primera vivienda habitual de segunda mano. El programa limita estas medidas a “una familia española” y también prevé recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual.

La formación de extrema derecha propone ampliar la construcción de vivienda mediante una rebaja de los impuestos que afectan a todo el proceso edificatorio y mejoras en la financiación para promotores y constructores. También defiende reducir trabas burocráticas y aumentar la vivienda protegida con cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales y créditos blandos.

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En alquiler, Vox propone incentivos fiscales para contratos de larga duración y deducciones para inquilinos españoles. Además, plantea regular la proliferación masiva de viviendas de uso turístico y reforzar la inspección de los pisos turísticos ilegales.

Entre sus propuestas figura el desalojo de viviendas ocupadas en menos de 24 horas, la recuperación inmediata de la posesión por parte del propietario y asistencia jurídica gratuita para los afectados.

El partido de extrema derecha también defiende la prioridad nacional para acceder a vivienda protegida, vivienda social y ayudas al alquiler.

Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.

Frente Amplio plantea eximir del ITP la primera compra y una hipoteca a tipo fijo

Frente Amplio propone una exención total del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de una primera vivienda habitual. La medida tendría límites máximos de ingresos y precio, que el programa no concreta. A la vez, plantea un recargo del 200% para la adquisición de una segunda propiedad y del 1.000% a partir de la tercera.

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Para las familias con dificultades para pagar la hipoteca, propone una deducción de hasta 300 euros mensuales en el IRPF. Podrían acceder los hogares con ingresos inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y con una cuota hipotecaria superior al 40% de sus ingresos netos.

El programa plantea regular la dación en pago y una Hipoteca Pública a Tipo Fijo de oferta obligatoria en las entidades bancarias. También propone que, en casos de impago de la hipoteca de la primera vivienda, el Estado asuma la casa y la deuda, incorpore el inmueble al parque público y permita que la familia siga allí con un alquiler social vinculado a sus ingresos.

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Frente Amplio propone destinar el 1% del PIB al año a vivienda y sumar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años. El alquiler público tendría un máximo de 600 euros mensuales en una vivienda tipo de 80 metros cuadrados y no podría superar el 25% de los ingresos del hogar.

Además, plantea prohibir que las empresas con ánimo de lucro, incluidos fondos, bancos e inmobiliarias, compren viviendas residenciales para fines distintos de la residencia habitual y permanente de la persona compradora o el alquiler asequible regulado.