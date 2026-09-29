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Casey Affleck admite que llamó a Christopher Nolan para resolver una discusión con su hijo: “Después me sentí avergonzado”

El actor, que colaboró con el cineasta en ‘Oppenheimer’, asegura que no ha vuelto a hablar con él desde entonces

Casey Affleck llamó a Nolan para resolver una discusión con su hijo sobre 'Tenet'
Casey Affleck llamó a Nolan para resolver una discusión con su hijo sobre 'Tenet'
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Casey Affleck admitió que llamó a Christopher Nolan para resolver una discusión con su hijo sobre la película Tenet, una decisión que después calificó de error. El actor compartió la anécdota durante una entrevista pública en el Festival de Cine de Zúrich, donde también reflexionó sobre su experiencia trabajando con el director. Affleck trabajó con Nolan en Oppenheimer e Interstellar, y aprovechó la conversación en Zúrich para hablar tanto del episodio personal como de lo que significó formar parte del set del director.

“Estaba conduciendo de regreso de la escuela con mi hijo. Hablábamos de Tenet y no estábamos de acuerdo. Dije: ‘Vamos a resolver esto’”, contó Affleck ante el público del festival. La solución que eligieron fue llamar directamente al director de la película para zanjar la discusión. Sin embargo, la respuesta de Nolan dejó al actor con una sensación incómoda. “Lo llamamos y le preguntamos algo que fácilmente podríamos haber buscado en Reddit. Una vez que lo dijo, sonó tan obvio que me sentí avergonzado”, relató Affleck. “Eso fue todo. No lo he vuelto a llamar, y él tampoco me ha llamado a mí”.

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Más allá de la anécdota telefónica, Affleck destacó lo que significó trabajar bajo la dirección de Nolan en dos de sus proyectos. Para el actor, la experiencia se diferencia claramente de otros rodajes. “Fue un honor, en verdad. Todos sienten lo mismo. Cuando estás en su set, es diferente a otras películas”, afirmó Affleck. Según describió, el estilo de Nolan combina un trato cercano con instrucciones precisas. “Es inclusivo y da indicaciones mínimas pero brillantes. Hace que todos a su alrededor den lo mejor de sí”, agregó el actor, quien también ha dirigido tres películas propias.

Casey Affleck trabajó con Christopher Nolan en 'Oppenheimer'
Casey Affleck trabajó con Christopher Nolan en 'Oppenheimer'

Un ‘outsider’ en Hollywood

Affleck aprovechó la figura de Nolan como ejemplo de una forma de trabajar que él mismo intenta seguir, alejada de las decisiones puramente comerciales. “No tengo una orientación carrerista en mi forma de pensar, y no lo digo con falsa modestia. Simplemente no sabría por dónde empezar”, explicó. “Nolan es un gran ejemplo de eso”. El actor remarcó que, pese al éxito masivo de las películas del director, considera que no responden a una lógica de mercado. “Hace estas películas gigantescas, enormemente populares y exitosas, pero no creo que las haga solo para complacer a otros”, dijo Affleck. “No quiero poner palabras en su boca, pero hace cosas que le interesan a él”, agregó. “Si yo pudiera hacer eso, tendría suerte”.

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Affleck ganó el Premio de la Academia por su actuación en Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan, pero calificó la noche de la ceremonia como una experiencia atemorizante. “Esperaba que ganara Denzel Washington [por Fences]. Fue un momento aterrador tener que pararme en ese escenario. No puedo recordar nada de lo que dije”, contó. “Pero sí recuerdo que no agradecí a toda la gente a la que se supone que hay que agradecer. No agradecí a Kenneth, no agradecí a mis hijos, que me alentaron a hacer la película y me apoyaron todo el tiempo. Fue levemente traumático”. El actor también recordó el gesto de un colega tras bajar del escenario. “Recuerdo caminar fuera del escenario y ver a Leonardo DiCaprio parado entre bambalinas. Yo todavía estaba atrapado en un momento de terror y desorientación, y él se estaba riendo y me dio un gran abrazo. Después me sentí mejor”, relató.

Affleck cerró su reflexión sobre el oficio de actuar con una idea sobre el recorrido profesional. “Hay una ilusión de elegir el camino en el que uno quiere estar. El camino te elige a ti”, dijo. “Tienes que encontrar tu manera y cometer todos estos errores. Hacer malas películas, arriesgarte y dar malas actuaciones, no conseguir los trabajos que querías y ver a otra gente conseguir los trabajos que tú querías. Lo bueno de ser actor es que puedes llevarte todos esos sentimientos difíciles y hacer algo con ellos. Es la mejor parte del trabajo”.

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