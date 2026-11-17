El deportista de skate Egoitz Bijueska (Real Federación Española de Patinaje)

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Comenzó a practicar skate casi por casualidad, después de quedarse fascinado al ver a otro chico realizar un truco. Ocho años después, Egoitz Bijueska se ha convertido en campeón del mundo, compite con algunos de los mejores especialistas del planeta y tiene un objetivo muy claro: llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. “Ir a las Olimpiadas y seguir mejorando mis trucos y mi nivel de skate” es el sueño de Egoitz, asegura en una entrevista con Infobae.

La historia de Egoitz Bijueska con el skate comenzó cuando tenía apenas siete años. No había grandes planes ni una vocación deportiva definida. Simplemente estaba pasando las vacaciones cerca de un skatepark y, mientras jugaba con su patinete, vio a un chico hacer un truco con el monopatín. Aquella imagen despertó su curiosidad. “Yo también quiero aprender eso”, pensó. Se lo comentó a sus padres, pero, como ninguno tenía experiencia en este deporte, acabó apuntándose a una escuela para dar sus primeros pasos. Los comienzos, sin embargo, no fueron especialmente sencillos. “Se me empezó como dando un poquillo regular”, reconoce Bijueska, que al principio estaba por detrás de otros compañeros y que su progresión necesitó tiempo y constancia. “Al principio solía ser bastante malo”, asegura.

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Durante su primer año únicamente podía acudir a las clases una vez por semana. Aun así, poco a poco fue mejorando y descubriendo una pasión que terminaría convirtiéndose en su forma de vida. Hubo un momento en que cambió su relación con el skate: su primera competición. Curiosamente, llegó durante el mismo año en el que comenzó a practicar este deporte. Participó en un campeonato organizado por la propia escuela y descubrió una motivación adicional para seguir progresando. “Ahí me empezó a encantar competir”, recuerda. Sus primeras experiencias fueron en pruebas locales y de escuelas, dentro de categorías infantiles como sub-8.

El deportista de skate Egoitz Bijueska (Real Federación Española de Patinaje)

Desde entonces, su evolución ha sido constante. También ha cambiado el panorama del skate. Según explica, cuando empezó, había mucha gente en las escuelas, aunque posteriormente la participación fue disminuyendo. La celebración de los Juegos Olímpicos de 2021 provocó un nuevo impulso, pero el interés volvió a bajar después. Para Bijueska, una de las razones está en la exigencia del propio deporte. “Cuando empiezas, lo ves más como un juego, pero luego, cuando quieres subir el nivel, duelen los golpes y da miedo”, explica.

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Entre Bilbao y California

El desarrollo de su carrera también ha estado ligado a sus desplazamientos entre España y Estados Unidos. Su primer viaje a California para practicar skate llegó en 2024, cuando tenía 13 años. Comenzó con una estancia de 15 días, regresó ese mismo año durante un mes y, en 2025, empezó a prolongar sus visitas durante uno o dos meses. Este año, la estancia alcanza ya los seis meses. La decisión responde a las oportunidades que ofrece el entorno estadounidense. “Nos mudamos aquí aparte de porque hay más gente y siempre es mejor por las instalaciones y porque las marcas están aquí”, cuenta.

El tamaño y las características de los skateparks son dos aspectos que también considera importantes. De hecho, tiene claro qué le gustaría encontrar en España: instalaciones más completas y de mayores dimensiones, similares a algunas de las que utiliza en Estados Unidos. Su preparación para las grandes competiciones también se ha desarrollado entre diferentes países. Habitualmente entrena en California entre los mundiales, aunque para su último campeonato no pudo desplazarse hasta allí por la distancia y el tiempo que suponía el viaje. En su lugar, eligió Portugal para continuar con los entrenamientos antes de la cita.

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El deportista de skate Egoitz Bijueska (Real Federación Española de Patinaje)

Un oro mundial entre lluvia y nervios

El resultado de ese trabajo llegó con un título mundial que todavía recuerda con especial satisfacción. La competición no estuvo exenta de dificultades: las lluvias obligaron a detener las pruebas en varias ocasiones y los participantes tuvieron que reanudar sus rondas después de las interrupciones. “Fue un poco raro porque había mogollón de lluvias, entonces te paraban la competición, luego seguían cuando estabas frío”, relata. Pese a las circunstancias, Bijueska terminó satisfecho con su actuación. No sufrió golpes durante el campeonato, aunque reconoce que tuvo que gestionar los nervios y la presión de una competición de ese nivel. En una de las pruebas, además, consiguió imponerse por un solo punto.

La preparación de cada ronda es fundamental. Los participantes disponen de 45 segundos y, aunque los trucos están decididos de antemano, la ejecución exige concentración y confianza. “Cada uno ya sabe lo que va a hacer. Pero cuando me tiro, me sale solo, no pienso”, explica. Para él, controlar los nervios es precisamente una de las partes más complicadas de competir. Incluso después de saber que había ganado, todavía le quedaba una ronda por disputar. Decidió salir igualmente, aunque falló el último truco. La diferencia fue que pudo afrontar ese último intento con mayor tranquilidad, consciente de que el título ya estaba asegurado.

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Objetivo: Los Ángeles

Con 15 años, Bijueska es uno de los competidores más jóvenes dentro de la élite del skate. Una circunstancia que también tiene sus dificultades durante los entrenamientos, especialmente cuando comparte espacio con deportistas de mayor tamaño y experiencia. “Si me choco, pues yo salgo perdiendo por bastante”, reconoce. En las competiciones, sin embargo, asegura que recibe un trato normal por parte de sus rivales: ni un apoyo especial ni desprecios por su edad. Su próximo objetivo pasa por seguir perfeccionando lo que ya sabe hacer. Ahora mismo no tiene en mente incorporar nuevos trucos, sino mejorar los que domina, ganar altura y elevar su nivel.

Entre sus referentes están Keegan Palmer y Tom Schaar, dos nombres en los que se ha fijado desde pequeño y a los que admira por su manera de patinar. A corto plazo tiene previsto participar en el Campeonato de España, una cita que no requiere una preparación específica por su parte. Pero su mirada está puesta mucho más lejos. Bijueska tiene claro cuál es el gran sueño que quiere perseguir: “Ir a las Olimpiadas y seguir mejorando mis trucos y mi nivel de skate”. Los Ángeles aparecen así en el horizonte de un joven que empezó jugando con un patinete, se enganchó a la competición en su primer año y ya sabe lo que significa proclamarse campeón del mundo. Ahora quiere seguir creciendo sobre la tabla y convertir su próximo gran objetivo en una realidad.

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