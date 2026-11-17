La campaña electoral de cara al 29 de noviembre llega hoy a su quinto día con los principales candidatos de gira por distintas comunidades: Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha, Feijóo en Euskadi y La Rioja, Abascal en Canarias y Colau entre Madrid y Baleares. A menos de dos semanas de los comicios, la mayoría de las encuestas otorgan la victoria al PP, con sondeos como NC Report, Sigma Dos, GAD3, DYM e InvyMark que anticipan una mayoría absoluta de PP y Vox, frente a una minoría de estudios —el CIS y el tracking de SW Demoscopia para La Séptima— que sitúan al PSOE en cabeza.
El Consejo de Ministros se reúne hoy en Moncloa para aprobar la subida salarial de los funcionarios correspondiente a 2027, del 4,5%, en cumplimiento del acuerdo marco firmado con los sindicatos, que contempla un incremento global del 11% para el período 2025-2028. También aprueba la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que subirá un 5,3% en 2027 hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas.
También este martes hay convocada una huelga de transportes en Adif, Renfe y los operadores privados Iryo y Ouigo para exigir mayor seguridad en la red ferroviaria, veinte días después del accidente de Urda (Toledo). Rodalies ha avisado a primera hora de esta mañana que no se están cumpliendo los servicios mínimos de la jornada.
En pocas líneas:
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La vivienda se ha instalado en el centro de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. PP, PSOE, Vox y Frente Amplio ya han presentado sus programas, con medidas que van desde rebajas de impuestos para comprar una primera casa hasta más vivienda pública, cambios en las normas urbanísticas y límites a la inversión inmobiliaria.
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El día 4 de campaña electoral arranca con una nueva ronda de encuestas. La primera, elaborada por 40db para EL PAÍS y la Cadena SER, ha vuelto a reflejar la misma tendencia que en los anteriores estudios elaborados durante la precampaña: los socialistas remontan poco a poco, mientras que el PP no consigue remontar.