El Parque Arqueológico del Maipés en Agaete, el pueblo de Gran Canaria que convirtió un valle volcánico en un pequeño paraíso cafetero (Montaje Infobae, Turismo Agaete)

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En el extremo noroeste de Gran Canaria, la villa de Agaete acoge una de las singularidades agrícolas más sorprendentes del continente europeo. Este municipio representa quizás el único rincón de España y de toda Europa donde el cultivo del café posee verdadera entidad productiva, desarrollándose en el fondo de su valle junto a plantaciones de naranjos, papayeros, mangos y guayabas.

A lo largo de los siglos, este enclave costero y sus barrancos han pasado de sustentar cereales y rebaños aborígenes a consolidar un oasis agrícola. No obstante, lo que en la actualidad se contempla como un fértil vergel productivo atesora una dilatada memoria donde la geología volcánica, el pasado prehispánico y los sucesivos ciclos económicos han configurado un paisaje excepcional. Entonces, ¿cómo se ha convertido un valle volcánico en un terreno fértil y próspero?

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Un terreno formado por distintos volcanes hace más de 3.000 años

El peculiar microclima del valle está indisolublemente unido a su relieve y a su génesis geológica. Según el portal de Turismo de Agaete, el subsuelo del área descansa sobre un malpaís emitido por diversos volcanes hace más de 3.000 años. Sobre ese manto de lava pétrea, la antigua sociedad aborigen erigió una de las mayores necrópolis del archipiélago, compuesta por cerca de 700 tumbas de estructura troncocónica, algunas de las cuales datan de hace más de 1.300 años.

El Parque Arqueológico del Maipés en Agaete, el pueblo de Gran Canaria que convirtió un valle volcánico en un pequeño paraíso cafetero (Montaje Infobae, Turismo Agaete)

En su interior, los cuerpos de los antiguos habitantes se depositaban en cajones de piedra envueltos en sudarios de fibras de juncos, rematándose en su parte superior con piedras de colores rojas o amarillas. La relevancia de este yacimiento hizo que en 1974 se catalogase este espacio como un Bien de Interés Cultural. Y es que, según el portal de Turismo de Gran Canaria, este terreno abarca más de un kilómetro cuadrado de superficie bajo los imponentes riscos del pinar de Tamadaba.

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El paraíso del cafetero nace de una cepa ‘typica’

La fertilidad de estas tierras ya despertó el interés prehispánico dentro del guanartemato de Gáldar. Pero no fue hasta que concluyó la conquista castellana de la isla en 1483 que el territorio experimentó profundas transformaciones socioeconómicas. De la mano de figuras como Alonso Fernández de Lugo y Antón Cerezo, la zona desarrolló un potente ingenio azucarero conectado comercialmente con Flandes. A la posterior decadencia del azúcar en el siglo XVI le sucedió el auge vitivinícola, y más tarde el empuje del tomate y la cochinilla en el siglo XIX, configurando los núcleos rurales tradicionales de la comarca.

La llegada definitiva del café al valle de Agaete tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX, cuando las primeras plantas llegaron al valle procedentes del Jardín de Aclimatación de La Orotava (el actual Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, en Tenerife). Poco después, el antropólogo René Verneau ya catalogó la producción de Agaete como “el mejor café de la isla”, maravillado por las condiciones de fertilidad y regularidad térmica que brindaba el valle.

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Frutos de café del valle de Agaete (Turismo Gran Canaria)

Aunque en los años setenta análisis del Instituto Brasileño del Café identificaron estas matas como una variedad caracolillo tipo Paraná dotada de alto índice de cafeína, botánicamente se trata de la variedad ‘typica’ de la especie ‘Coffea arabica’. Esta es una de las más antiguas que, incluso, durante décadas fue cayendo en desuso a nivel mundial frente a variedades comerciales más productivas.

Un desafío a las leyes de la ciencia cafetera

Según han podido comprobar, Agaete rompe los esquemas agronómicos clásicos del café. Mientras que en los principales países productores del planeta los cafetales requieren altitudes situadas entre los 600 y los 1.200 metros sobre el nivel del mar, en este valle canario sucede algo insólito: prosperan por debajo de los 400 metros de altitud. Este aparente contrasentido botánico es posible gracias a un microclima privilegiado, con temperaturas medias estables de 23 ºC durante el día y 17 ºC durante la noche. A esto hay que añadir una curiosa faceta. Y es que el cultivo nunca se organizó en plantaciones regulares intensivas, sino que se integró en los bordes y márgenes de las fincas familiares.

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Históricamente, los cafetos —denominados localmente cafeteros— se plantaban en las orillas y en los “machos” o canales de riego para buscar el cobijo de otros frutales subtropicales. Primero crecieron bajo la frondosa sombra de las plataneras, compartiendo su agua y abonado, para después convivir con naranjos, papayos y mangos en suelos volcánicos de gran riqueza.

Frutos de café del valle de Agaete (Turismo Gran Canaria)

De este modo, durante generaciones, el café de Agaete fue un secreto doméstico reservado al consumo familiar y al comercio de proximidad. Esto hizo que, en buena parte del siglo XX, conseguir una taza exigiera acudir directamente a las casas de los agricultores locales o visitar la pequeña ‘tienda de aceite y vinagre’ de Mercedita (Mercedes Lugo). Pese a su escasa difusión exterior, su calidad era tal que en los años 60 del siglo XX el emblemático Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria ya lo ofrecía de manera exclusiva en su carta de celebraciones especiales junto a los postres.

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A comienzos del siglo XXI, el interés por recuperar este cultivo histórico cobró un nuevo impulso. Albert Solá i Trill fue una figura clave, ya que se convirtió en el primer especialista en examinar sus propiedades organolépticas de forma rigurosa. En sus catas, describió un grano de excelente calidad, con un característico tono amarillo verdoso y aroma a fruta verde en crudo.

Una vez tostado, destacó que se trataba de una bebida de cuerpo aceptable, escasa acidez y un perfil dulce y afrutado que evoca el chocolate y el regaliz. No obstante, el salto definitivo a la modernidad ocurrió el 13 de diciembre de 2006, cuando los agricultores del valle protagonizaron su primera experiencia colectiva de comercialización al tostar y envasar el café en paquetes de 250 gramos bajo el sello oficial ‘Café de Agaete’.

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