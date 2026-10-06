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‘The Batman: Parte II’ vuelve a pausar su rodaje debido a un “asunto personal” del director Matt Reeves

La película estaba prevista originalmente para este mismo mes de octubre pero, después de una serie de interrupciones, ha tenido que demorarse hasta febrero de 2028

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela
‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela (Warner Bros)
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La producción de “The Batman: Parte II” fue pausada de manera temporal luego de que su director, Matt Reeves, decidiera apartarse del rodaje para atender un asunto personal. La noticia fue confirmada por un vocero de Warner Bros. y DC Studios, que expresaron su respaldo al cineasta mientras dura el receso. El filme, protagonizado por Robert Pattinson en el papel del Caballero de la Noche, ya había sufrido dos postergaciones previas en su calendario de estreno antes de este nuevo contratiempo.

La detención del rodaje se dio a conocer a través de un comunicado difundido por un representante del estudio. “Producción en The Batman Parte II ha sido temporalmente pausada mientras Matt Reeves se enfoca en un asunto familiar”, señaló el portavoz. El mismo comunicado agregó que Reeves “tiene el pleno apoyo de DC Studios” y que desde la compañía “esperan continuar el viaje pronto”.

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La producción de la secuela quedó interrumpida por decisión del propio director, quien se ausentó del set para resolver una cuestión de índole personal. Según el comunicado del estudio, el rodaje se retomará una vez que Reeves pueda reincorporarse, sin que se haya precisado una fecha estimada para ese regreso. No se brindaron detalles adicionales sobre la naturaleza del asunto familiar que motivó la pausa, ni sobre el tiempo que podría extenderse la interrupción del rodaje.

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela
‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela (Warner Bros)

Una producción marcada por retrasos

The Batman Parte II acumula demoras desde que fue anunciada. En un primer momento, el estreno estaba previsto para el 2 de octubre de 2026, pero Warner Bros. decidió postergarlo hasta el 1 de octubre de 2027. Luego, en julio, el estudio volvió a mover la fecha, esta vez hasta febrero de 2028. La nueva pausa en el rodaje se suma a ese historial de corrimientos en el calendario del filme. La primera entrega de la saga dirigida por Reeves, titulada simplemente “The Batman”, se había estrenado en marzo de 2022 con Pattinson como protagonista. El elenco de la secuela también incluye a Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis y Jeffrey Wright, quienes acompañan a Pattinson en esta nueva entrega. Tras el primer retraso anunciado por el estudio, el jefe de DC Studios, James Gunn, había salido a justificar la extensión de los plazos a través de la red social Threads. “Para ser justos, una brecha de 5 años o más es bastante común en las secuelas”, escribió Gunn en esa publicación.

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El directivo citó varios ejemplos de la industria para respaldar su argumento: “7 años entre Alien y Aliens. 14 años entre Los Increíbles. 7 años entre las primeras dos Terminator. 13 años entre Avatar. 36 años entre Top Gun. Y, por supuesto, seis años entre Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Vol. 3”. Con esos antecedentes, Gunn buscó relativizar la extensión del tiempo de espera para la segunda entrega protagonizada por Pattinson, antes de que se conociera la nueva pausa en el rodaje por el asunto familiar de Reeves.

En una entrevista reciente con el medio Collider, Pattinson había adelantado algunos detalles sobre el tono de la película, que describió como un giro respecto de la primera entrega. “Es tan ambicioso. Digo, dije el otro día algo sobre que la primera fue un enfoque diferente de una película de Batman, y esta es otro”, expresó el actor en esa entrevista. Pattinson agregó: “Es un verdadero giro respecto de la primera, pero de alguna manera mantiene elementos de ese sentimiento. Pero simplemente se siente muy ambiciosa, y estoy emocionado de ver cómo resulta”. Esas declaraciones del actor se dieron antes de que trascendiera la pausa en el rodaje motivada por el asunto personal de Reeves, que ahora suma un nuevo interrogante sobre los tiempos de la producción.

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