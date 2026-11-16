Robert Pattinson predijo hace 16 años que sería James Bond: “Me encantaría, pero no soy muy bueno corriendo”

(Instagram/@007)

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Ha salido el gordo: Robert Pattinson será el nuevo James Bond. El actor británico de 40 años ha sido elegido para dar vida al personaje creado por Ian Fleming e interpretado entre 2006 y 2021 por Daniel Craig. Pattinson, que lleva unos años combinando lo mejor del cine independiente con taquillazos como La Odisea, combinará su papel como el agente 007 con el de Batman, del que el actor acaba de rodar su segunda entrega.

Muchos rumores se han difundido en los últimos meses sobre quiénes estarían audicionando por el papel de la franquicia que inaugura ahora Denis Villeneuve. Los nombres más sonados eran Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor. Hasta que a última hora desfilaron por la sala de casting Nicholas Hoult y el propio Pattinson, porque, a diferencia de las generaciones anteriores del espía que inauguró Sean Connery, Amazon MGM Studios, que tomó el control de la saga en 2025, sí quería a una estrella. Tan solo este año, el actor ha protagonizado The Drama, Primetime, la última cinta de Christopher Nolan, y todavía le queda Dune: Parte 3, para este mes de diciembre.

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El actor de las mil caras (y franquicias)

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, ha expresado el actor en un comunicado recogido por Variety, publicado después de que la cuenta oficial de James Bond anunciase su fichaje. “Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”, ha añadido el actor, que se dio a conocer a principios de siglo, primero en Harry Potter y el Cáliz de fuego (2005) y después en la saga Crepúsculo (2008-2012) interpretando a Edward Cullen.

(MGM)

No solo porque la propia saga predijo que sería James Bond, sino que él mismo lleva queriéndolo durante años. Ya en 2010, durante la promoción de Recuérdame, Pattinson confesó que quería convertirse en el agente 007. Lo hizo después de compartir reparto con Pierce Brosnan, quien interpretó al espía británico en cuatro películas entre 1995 y 2002 y que dio vida a su padre en aquel drama romántico dirigido por Allen Coulter.

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“Me encantaría interpretar a James Bond”, aseguró Pattinson en declaraciones a Sky News. “Puede ser posible en unos años, pero... no soy muy bueno corriendo”, bromeó el actor, que entonces tenía 23 años y acababa de convertirse en un fenómeno mundial gracias a Crepúsculo.

Mickey 17 | Trailer Oficial.

Dos años después, en 2012, Pattinson volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de interpretar al personaje, después de que la periodista Danielle de Wolde afirmara que “aún no le han ofrecido un papel de superhéroe” -spoiler: en 2019 fue confirmado como Batman-. “Pero, ¿qué pasaría si dentro de 10 años viéramos a Bond?”, preguntó ella al actor, que acababa de estrenar Cosmopolis, de David Cronenberg. “Sí, sin duda”, afirmó. “Pero más bien dentro de 20 años. No habría nada peor que un Bond con cara de niño. Sería la peor idea del mundo. Después de Daniel Craig, hay que tener cierta experiencia. Sería ridículo reinventarlo como un joven pijo”, dijo cuando tenía 26 años

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Pero finalmente no ha tenido que esperar tanto: 14 años después de aquellas declaraciones, y con 40 años recién cumplidos, será el séptimo actor que encarne oficialmente al agente secreto en el cine.