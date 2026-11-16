Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, sobre que Yolanda Díaz retirara su candidatura a dirigir la OIT: “No fue capaz de responder a ninguna pregunta del examen”. (Montaje Infobae)

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La misma mañana en la que Yolanda Díaz ha anunciado la retirada de su candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha cuestionado en Espejo Público el desempeño de la vicepresidenta segunda del Gobierno durante el proceso de selección al cargo. Menéndez ha afirmado este lunes en el plató de Susana Griso que la ministra de Trabajo no pasó el examen ante el Consejo de Administración del organismo, con sede en Ginebra.

El dirigente sindical ha explicado que, en este tipo de procesos, se exige un dominio específico que, según él ha podido saber, la candidata española no ha demostrado. “He visto una de sus comparecencias, y en este tipo de instituciones, aparte de que hay que saber idiomas, hay que conocer muy bien los entresijos”, declaró Méndez en el programa de Antena 3.

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Además, el exsecretario general de UGT ha precisado que “todas las preguntas que le hicieron eran muy concretas, todas, respecto a dónde iba a invertir el dinero, etc”. Además, apuntó que, “con todo el respeto” hacia Díaz, “no fue capaz de responder a ninguna pregunta, todo eran apelaciones genéricas”.

Una renuncia que llega tras meses de campaña internacional

El anuncio de Yolanda Díaz se ha producido este lunes, horas antes de que el Consejo de Administración de la OIT celebrara la votación para designar al próximo director general del organismo para los próximos cinco años. La vicepresidenta competía únicamente con el togolés Gilbert Houngbo, que opta a la reelección, después de que el excanciller peruano Javier González-Olaechea retirara su candidatura el pasado 2 de noviembre.

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Yolanda Díaz reclama subir los salarios y afirma que 1.700 euros no permiten vivir con dignidad.

El órgano que debía decidir está compuesto por 56 miembros con derecho a voto, repartidos entre 28 representantes de gobiernos, 14 de organizaciones empresariales y 14 de organizaciones sindicales. Para resultar elegido, cada aspirante necesitaba el respaldo de una mayoría absoluta de 29 votos, en un mandato que arrancará el próximo 1 de octubre de 2027.

Díaz atribuye su retirada a la defensa de la unidad sindical

En una carta difundida en sus redes sociales, la ministra de Trabajo ha vinculado su decisión a la necesidad de preservar la unidad del movimiento sindical internacional, y ha criticado duramente la gestión de Houngbo. Según el texto, el liderazgo saliente “ha llevado al organismo a la peor crisis de su historia” y “ha pisoteado el diálogo social y los derechos de su propio personal”. Después, Díaz ha añadido que la dirección actual “ofreció el segundo puesto de la casa del trabajo decente a la Administración de Trump” y sumergió a la organización “en la crisis financiera más profunda de su historia”.

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Además, la vicepresidenta ha señalado a la cúpula de la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la que ha acusado de sostener la gestión de Houngbo “en contra del sentir de una gran parte del movimiento sindical mundial, al que han negado la libertad de votar”. “No voy a dividir al movimiento sindical; voy a preservar su unidad”, ha escrito en la carta, en la que también agradece de forma especial el respaldo recibido de CCOO y UGT a lo largo de la campaña.

Primera aparición de Díaz en la campaña electoral

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press

Durante la tarde, Díaz ha acudido por primera vez a un acto de campaña de Frente Amplio en Madrid para respaldar a la candidata de la coalición de izquierdas, Ada Colau, en el marco del evento Un podcast como una casa, un diálogo junto a la portavoz de vivienda de Más Madrid, Rita Maestre, y la exdirigente de Podemos Alejandra Jacinto.

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Antes del encuentro, Díaz y Colau se han saludado con un abrazo, y la catalana ha defendido públicamente la gestión de la ministra al frente de la cartera de Trabajo. “Algún día la OIT se dará cuenta del gran error que ha cometido renunciando a Yolanda Díaz, la mejor ministra de Trabajo”, ha afirmado la candidata de Frente Amplio ante el público presente en el acto.