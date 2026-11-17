Vista general de la playa de Alicante a la que ha acudido un gran número de personas durante este primer día de la segunda quincena de noviembre que está siendo "muy cálido" en la Comunitat Valenciana. (Morell/EFE)

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La lluvia no termina de despedirse de nuestro país. Los próximos días van a estar marcados por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas que volverán a dejar esta mañana precipitaciones en buena parte de la Península. De hecho, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología, serán abundantes en zonas de Galicia y del entorno del Sistema Central. Por otra parte, en el área mediterráneo y en los archipiélagos, tanto la probabilidad como la cuantía de las lluvias será claramente inferior.

Estas jornadas también estarán marcados por el viento, que soplará con intensidad en zonas del norte y este de la Península, así como en Baleares, y el mal estado del mar, especialmente en las costas del norte, en Cataluña y en Baleares.

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Este martes, de hecho, el viento soplará con fuerza en el norte y en el este peninsular, así como en Baleares, donde también será protagonista el temporal marítimo. De hecho, por fenómenos costeros se encuentran en alerta amarilla Almería, Granada, Mallorca, Menorca, Girona, A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Fuertes olas rompen en la costa en Calvia, Baleares, este jueves. (Cati Cladera/EFE)

La llegada de un nuevo frente que alcanzará la península este día dejará más precipitaciones. “La menor probabilidad de lluvia se dará en Cataluña, en el sureste y en Baleares, mientras que serán abundantes, fuertes y persistentes en Galicia y entorno del sistema central, especialmente en el norte de Extremadura y sur de Ávila”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que también ha indicado que nevará en las cumbres de las montañas del norte. Pontevedra se encuentra este martes en alerta amarilla por lluvias.

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Noche tropical en pleno noviembre

Pese a que el tiempo será en general desapacible estos días, las temperaturas no será frías. “De hecho, subirán en los primeros días de la semana y serán altas para la época del año. Las heladas quedarán lejos”, ha explicado el portavoz del organismo público. “En numerosos puntos no se bajará de 10 grados y por el día se superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo y del tercio sur”.

Ciudades como Murcia, de hecho, pueden llegar a rondar los 30 grados a mediados de semana. Sin embargo, es probable que a partir del jueves se produzca un descenso térmico y una normalización de las temperaturas.

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Varias personas se protegen de la lluvia a la salida del Metro en Madrid este sábado. (Sergio Pérez/EFE)

Este martes, excepto en zonas del sur de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía, continuará el ascenso térmico de los días anteriores, con mínimas superiores a los 10 grados en amplias zonas. Durante el día se superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 en puntos del sureste, como en Alicante y Murcia.

Mañana, miércoles, volverá a ser un día cálido para la época del año, incluso con “noche tropical en pleno mes de noviembre”, pues no se descarta que a orillas del Mediterráneo haya puntos en los que los termómetros no bajen de los 20 grados. “Por la tarde podrían alcanzarse 28 grados en Alicante y 30 grados en la ciudad de Murcia. Desde luego, valores muy, muy altos para estar a mediados de noviembre”, ha explicado Del Campo.

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Cambio de tiempo a partir del jueves

El miércoles seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán lluvias en amplias zonas del país, con menor probabilidad en el área mediterránea, especialmente en el sureste. “Las precipitaciones serán fuertes y persistentes en Galicia y en torno al Sistema Central, de nuevo en el norte de Cáceres y sur de Ávila, y también en zonas montañosas de Andalucía, resto de Extremadura y Castilla-La Mancha”. El día estará también marcados por vientos intensos en la mayor parte de la Península y las islas Baleares, sobre todo en zonas costeras y de montaña.

Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

A partir del jueves se espera un cambio de tiempo, pues el paso de un frente traerá consigo aire más frío, dejando un descenso térmico notable generalizado que hará que se alcancen temperaturas más propias de la época. Sin embargo, en el área mediterránea y en Baleares todavía estarán por encima de lo normal.

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Habrá lluvias y chubascos intermitentes en buena parte de la península, menos probables en el Mediterráneo y más abundantes en Galicia y zonas de montaña del oeste y centro de la península. Mientras tanto, no se esperan lluvias en los archipiélagos, aunque es probable alguna precipitación débil en el norte de las islas Canarias de mayor relieve.