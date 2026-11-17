Jaime Olías junto a Marco Cáceres, en el rodaje de 'Días naturales' (@Javier Pérez García)

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Días Naturales, ópera prima del actor, guionista y director Jaime Olías, ha iniciado su rodaje en Madrid. La producción, a cargo de Beatriz Bodegas a través de La Canica Films, arrancó el 19 de octubre y se extenderá durante cinco semanas y media entre localizaciones de Madrid y Canarias.

El filme se define como un drama social con pulso de thriller. Llegará a los cines de España en 2027 distribuido por Paramount Pictures Spain, mientras que Film Factory gestiona las ventas internacionales.

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La historia sigue a Samuel, un joven de 27 años con un trabajo estable y una vida encauzada, cuyo pasado lo alcanza cuando el Tribunal Supremo falla en su contra tras casi nueve años de litigio. ¿Qué pasa cuando la justicia obliga a alguien a pagar por un delito cometido a los 18 años, después de haber rehecho su vida? Samuel dispone de solo cuatro días, los “días naturales” que otorga el juez para el ingreso voluntario en prisión, y emprende una carrera contrarreloj para evitar la cárcel y proteger a su familia.

Cuatro días vertiginosos

Ese plazo llevará a Samuel a reabrir heridas de un pasado que creía enterrado, en un intento desesperado por frenar lo inevitable junto a su pareja, Andrea.

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Marco Cáceres e Irene Escolar en 'Días Naturales', de Jaime Olías (© Fotograma de Días Naturales. DOP Javier Salmones)

El peso dramático recae en Marco Cáceres (La chica de la nieve, Hugo 24), en el papel de Samuel, e Irene Escolar, ganadora del Goya por Un otoño sin Berlín, como Andrea. Completa el trío protagónico Tomás del Estal, que interpreta a Juan Ramón, el abogado que acompaña a Samuel desde el inicio del proceso judicial.

El elenco suma colaboraciones especiales de Emma Suárez, ganadora de tres premios Goya por El perro del hortelano, Julieta y La próxima piel; Salva Reina, premiado por El 47; Raúl Jiménez y Pilar Gómez, estos dos últimos ya presentes en Tarde para la ira.

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Un planteamiento visual arriesgado

El equipo técnico incluye a Javier García-Salmones en dirección de fotografía, Guillermo Navajo como primer ayudante de dirección, Elia Robles en dirección de arte y Luis de la Madrid en montaje, entre otros nombres convocados por la producción.

Olías explicó su intención narrativa: “Aspiro a que la película sea un salto al vacío donde el espectador acompañe al protagonista en su caída”. El director definió la historia como “una cuenta atrás vertiginosa sobre una persona empujada a hacer lo que sea para proteger a los suyos, aunque eso la lleve a convertirse en lo que intentaba evitar”.

Marco Cáceres en 'Días Naturales', de Jaime Olías (© Javier Pérez García)

Bodegas detalló la propuesta formal del filme: rodar cada secuencia en un único plano, con cámara en mano, en una estructura que arranca como drama social y deriva en una búsqueda contrarreloj. La productora calificó ese planteamiento como “arriesgado y a la vez muy atractivo”.

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Para Bodegas, el proyecto combina vocación comercial con la intención de generar debate social sobre el sistema judicial. La productora remarcó que el guion aborda “un tema social de actualidad” y que el equipo artístico y técnico reunido completa una propuesta que, según dijo, le planteó Olías hace años.

Días Naturales es una producción de La Canica Films y Días Naturales A.I.E., en coproducción con Mother Superior. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus y HBO Max, la financiación del Ayuntamiento de Madrid y el apoyo de CREASGR.

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La Canica Films, fundada por Bodegas, ya había impulsado títulos como Tarde para la ira, ganadora de cuatro premios Goya incluido el de Mejor Película, además de Érase una vez en Euskadi, La vida inesperada y Caminando con el Diablo. Con esta ópera prima, la productora suma un nuevo título centrado en los límites de la justicia y las segundas oportunidades.

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