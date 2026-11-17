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Vivimos pendientes del segundo siguiente. El estreno cinematográfico del mes queda destripado en internet durante las primeras horas del viernes; nuestro cantante favorito publica canción y ya queremos otra nueva. La inmediatez prima en nuestra vida. Y eso, Luis García Montero (Granada, 1958), lo sabe bien.

Poeta, ensayista, narrador, crítico y catedrático de Literatura, desde 2018 García Montero dirige además el Instituto Cervantes. Por si fuera poco, el pasado mes de abril, regresó a la narrativa después de más de una década con La mejor edad (Tusquets), -en 2024 publicó un poemario dedicado a su mujer, Almudena Grandes, que falleció en 2021. La novela enfrenta a un presidiario, Manuel, que ha rehecho su vida, y al juez que lo condenó a prisión, Ramón.

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Luis García Montero publica 'La mejor edad'. (Montaje realizado por Infobae a partir de una fotografía de Isabel Wagemann)

Pero el libro no solo es un reencuentro de lo que ocurrió en 1975. Entre sí pasan 50 años. Medio siglo de historia en que la obra también transita la dictadura franquista. ¿Podría ser posible un reencuentro como este en la sociedad en la que vivimos? El escritor lo niega, porque, tal y como aseguró en su entrevista con Infobae, “vivimos en el instante”. “Parece que solo se le da importancia a lo coyuntural, a lo que mañana tenga repercusión y a las opiniones fugaces, y se carece de la lentitud que se necesita para hacernos dueños de nuestra propia conciencia”, dijo el pasado mes de abril a este medio.

De la misma forma, Montero criticó la falta de diálogo entre las distintas generaciones. “Los jóvenes son muy hedonistas e individualistas: se creen que van a inventarlo todo sin reconocer lo que supone la herencia del pasado”, añadió.

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En la novela, Ramón, el juez, estudia y desarrolla su carrera judicial en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco, pero tras la llegada de la democracia, empieza a entender la justicia como una herramienta ordenadora de la realidad y acaba por convertirse en un referente. Es en el caso de Manuel donde el escritor proyectó las ilusiones y los errores que pueden acompañar el paso del tiempo. “El futuro parece que va por delante”, explicó García Montero. La transformación de la sociedad española le permite vivir una historia de amor que, según el autor, “hubiera sido inconcebible en el machismo de la España franquista”.

Tráiler de 'Almudena', el documental de Azucena Rodríguez sobre Almudena Grandes. (Tornasol Films)

La vida y obra de García Montero

García Montero comenzó a publicar poesía a comienzos de los años ochenta y formó parte, junto a Javier Egea y Álvaro Salvador, de La otra sentimentalidad, el movimiento poético surgido en Granada que acabaría siendo uno de los antecedentes de la llamada poesía de la experiencia. Su obra ha buscado desde entonces acercar el poema a la vida cotidiana, la memoria, las relaciones sentimentales y los cambios sociales, con títulos como El jardín extranjero (1983), Diario cómplice (1987), Habitaciones separadas (1994) o Completamente viernes (1998).

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Ese recorrido le ha convertido en una de las voces más reconocidas de la poesía española contemporánea. El jardín extranjero obtuvo el Premio Adonais; Habitaciones separadas, el Premio Loewe y el Premio Nacional de Poesía; y La intimidad de la serpiente recibió el Premio de la Crítica. Pero su producción va mucho más allá de los versos: ha publicado ensayos sobre autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Bécquer o Galdós y novelas como Mañana no será lo que Dios quiera (2009), Alguien dice tu nombre (2014) y, ahora, La mejor edad. En 2024 reunió además en Almudena los poemas de amor escritos durante décadas a Almudena Grandes, con quien compartió su vida desde los años noventa hasta la muerte de la escritora en 2021.