Compradoras en un centro comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Llegar a fin de mes se ha convertido en una fuente de preocupación para buena parte de la población española. El encarecimiento del coste de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre económica han provocado que ocho de cada diez ciudadanos se sientan inseguros respecto a sus finanzas. Así lo revela el estudio Educación y salud financiera en España 2026, elaborado por la Cátedra de Salud y Educación Financiera de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundación Caja Ingenieros y el Instituto de Estudios Financieros (IEF).

La paradoja es que esta percepción de vulnerabilidad convive con unos conocimientos económicos relativamente sólidos y una gestión razonable de las finanzas personales. El informe sitúa en el 62,5% el nivel de conocimientos financieros de los españoles, un resultado que ha sorprendido a los investigadores y que supone una mejora respecto a estudios anteriores.

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Detrás de esta inseguridad, sin embargo, existen importantes diferencias sociales. Las mujeres, los jóvenes, los hogares monoparentales y numerosos, las personas con rentas bajas, quienes se encuentran en situación de desempleo y los residentes en municipios pequeños son los grupos que afrontan mayores dificultades para mantener una economía saneada.

Ahorrar, la asignatura pendiente de los hogares españoles

La capacidad de ahorro para afrontar imprevistos aparece como uno de los factores determinantes del bienestar financiero. Elisabet Ruiz, coordinadora del estudio, profesora de Economía y Empresa de la UOC, explica que “La seguridad financiera tiene mucho que ver con la capacidad de ahorro. Las personas con más capacidad de ahorro, que orientan sus finanzas hacia la jubilación o el futuro financiero, tienen una percepción de seguridad más elevada. En cambio, las que van más justas de dinero o que tienen unos hábitos financieros más centrados en el día a día se sienten menos seguras, por la incapacidad de ahorrar y afrontar imprevistos”.

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El trabajo, para el que se ha encuestado a 3.881 personas de toda España, analiza distintas dimensiones de la economía doméstica: conocimientos financieros, salud económica, autoconfianza, tolerancia al riesgo y percepción de vulnerabilidad. Sus resultados dibujan una población que sabe gestionar los gastos cotidianos, pero que encuentra mayores obstáculos cuando debe planificar su futuro económico.

En concreto, los conocimientos sobre deuda y financiación alcanzan los 77 puntos, frente a los 66 registrados en ahorro e inversión. Las mayores carencias aparecen en la planificación a largo plazo y afectan especialmente a quienes tienen menos ingresos y formación académica.

La facilidad de financiar compras aumenta las deudas

Uno de los cambios que explican esta situación es la transformación de los hábitos de consumo. La facilidad para financiar compras a través de aplicaciones y servicios que permiten pagar más adelante está favoreciendo una cultura económica menos orientada a reservar dinero para el futuro.

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“Hemos pasado de una sociedad del ahorro, más propia de las generaciones anteriores, a una sociedad consumista y de la deuda, en la que cada vez es más fácil endeudarse. Aunque no tengas dinero, el sistema te financia con aplicaciones que permiten comprar rápidamente y pagar después. Todo ello fomenta que queramos consumir más y más”, advierte Ruiz, investigadora del grupo DigiBiz de la UOC.

A esta tendencia se suma una oferta cada vez mayor de bienes y servicios que resultan accesibles mediante distintas fórmulas de financiación. Según la investigadora, “Al final, todo acaba siendo accesible para todo el mundo”. El problema surge cuando esa facilidad para consumir no va acompañada de una capacidad económica suficiente para afrontar los pagos y mantener un colchón de ahorro.

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Las mujeres tienen menos conocimientos financieros

La desigualdad económica también tiene una dimensión de género. Los hombres obtienen 11 puntos más que las mujeres en conocimientos financieros, una diferencia que se mantiene incluso cuando se comparan personas con el mismo nivel educativo, situación laboral y renta. El informe apunta así a una brecha estructural que no desaparece con una mayor formación o experiencia profesional.

Más allá de los conocimientos, la autoconfianza desempeña un papel determinante. “Las mujeres se sienten menos seguras y confían menos en ellas mismas. Esta menor confianza también se ve a la hora de emprender: ellas emprenden menos porque no confían tanto en sus capacidades, a pesar de estar igual de preparadas que los hombres”, señala Ruiz.

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Ante esta realidad, la coordinadora del estudio reclama medidas específicas para corregir las diferencias. A juicio de Elisabet Ruiz, “hay que orientar las políticas públicas, los programas de educación financiera y las iniciativas sociales destinadas a reducir esta brecha de género. Las mujeres tienden a infravalorarse por muchos motivos, en los que intervienen factores sociales y culturales”.

Los jóvenes, atrapados entre los salarios y el precio de la vivienda

La situación resulta especialmente complicada para quienes se encuentran en plena etapa de emancipación. Las personas de entre 25 y 44 años presentan los peores resultados en percepción de salud financiera, con una situación especialmente delicada entre los jóvenes de 25 a 34 años. Su bienestar financiero percibido apenas alcanza los 18,2 puntos sobre 100, en un contexto marcado por la escasa capacidad de ahorro y las dificultades para acceder a una vivienda.

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La comparación con las generaciones anteriores evidencia el alcance del problema. El encarecimiento de los alquileres y de los inmuebles, unido a unas condiciones laborales más exigentes, ha reducido las posibilidades de construir un patrimonio y planificar el futuro. Para muchos jóvenes, comprar una vivienda o reunir el dinero necesario para dar el paso se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano.

Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.

“Las generaciones anteriores podían ahorrar y comprarse una vivienda. Para los jóvenes de hoy en día, esta posibilidad es cada vez más complicada; esto afecta su percepción de bienestar financiero, porque, cuando miran hacia el futuro, no lo ven posible”, indica la investigadora de la UOC.

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Reconoce que “es cierto que los hábitos de ahorro y de consumo han cambiado, pero cuando los precios de alquiler o de compra de vivienda se incrementan desproporcionadamente en relación con los salarios, a diferencia de lo que ocurría en generaciones anteriores, el panorama cambia completamente. Esto afecta la percepción de seguridad y de bienestar financiero”.