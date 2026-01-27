El motivo detrás de la ruptura entre los hermanos Josh y Benny Safdie, directores de ‘Marty Supreme’ y ‘The Smashing Machine’: una escena de sexo con una menor

Los hermanos Safdie recogiendo un premio en los Gotham Awards por 'Diamentes en bruto' REUTERS/Eric Gaillard

A día de hoy son dos de los directores más importantes de Hollywood, pero en 2025 cada uno empezó su aventura en solitario. El distanciamiento entre los hermanos Josh y Benny Safdie, conocidos por su trabajo en Uncut Gems, tiene por fin respuesta. La separación profesional, que se consolidó en 2023, tiene su origen en un grave incidente ocurrido durante el rodaje de la película Good Time en 2017 protagonizada por Robert Pattinson. La historia, que permaneció oculta varios años, ha salido a la luz tras nuevas revelaciones que han marcado un antes y un después en la relación de los cineastas.

Durante la producción de Good Time en Nueva York, una escena involucró a una actriz de 17 años interpretando a una prostituta, con requisitos de desnudez y sexo simulado junto al actor no profesional Buddy Duress (Michael Stathis), quien había salido recientemente de prisión y se encontraba bajo los efectos de las drogas. En el set, Josh Safdie supervisaba como director principal, mientras Benny se encargaba del sonido. Fuentes presentes en el rodaje aseguran que Duress expuso sus genitales y realizó proposiciones inapropiadas a la menor mientras las cámaras seguían grabando. El incidente dejó a la joven traumatizada y, según críticas posteriores, contravino las normas del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) sobre la protección de menores en la industria.

Tras el rodaje, los hermanos eliminaron la escena problemática antes del estreno de la película en el Festival de Cannes 2017, alegando “motivos creativos”. Sin embargo, en 2022, el asunto resurgió cuando Benny Safdie descubrió la edad real de la actriz implicada, lo que provocó una ruptura definitiva con su hermano. Josh responsabilizó del incidente al entonces socio productor Sebastian Bear-McClard, quien, según el director, fue quien contrató a la menor. Bear-McClard negó su responsabilidad y subrayó que no estaba presente durante la grabación. Poco después, los Safdie cortaron lazos con Bear-McClard y comenzaron el proceso para disolver su productora conjunta.

Un incidente revelado años después

A pesar de la tensión, los hermanos continuaron colaborando durante nueve meses adicionales y se encontraban en preproducción de una nueva película para Netflix, con Adam Sandler y Ben Affleck como protagonistas. El proyecto, de temática beisbolera, fue cancelado abruptamente en marzo de 2023, luego de que una publicación de Variety revelara detalles sobre el divorcio de Bear-McClard y mencionara el incidente en Good Time. Esta filtración marcó el punto final de la sociedad creativa entre los hermanos.

Desde entonces, cada uno ha seguido caminos separados. Josh Safdie inició la dirección de Marty Supreme, con Timothée Chalamet como protagonista, mientras Benny Safdie se embarcó en el rodaje de The Smashing Machine junto a Dwayne Johnson. En entrevistas recientes, Benny explicó a la revista Empire que su trabajo individual no es una novedad, ya que ambos comenzaron sus carreras dirigiendo proyectos en solitario durante sus años universitarios. “Empezamos haciendo películas por separado en la universidad. Luego coincidíamos en algún proyecto conjunto, y cuando eso terminaba, era natural perseguir intereses individuales”, afirmó Benny. No obstante, el distanciamiento personal es evidente. Aunque ambos asistieron a una boda recientemente, permanecieron en mesas separadas y no cruzaron palabra alguna. La posibilidad de una reconciliación parece muy lejana, según fuentes allegadas.

El contexto de la filtración de la historia también ha generado especulaciones. La noticia surge justo cuando Marty Supreme y su protagonista se perfilan como favoritos en la carrera por los Premios Oscar, mientras que The Smashing Machine no ha obtenido el mismo reconocimiento. Algunos observadores sugieren que la aparición de estos detalles podría responder a intereses de la competencia en plena temporada de premios. La ruptura de los hermanos Safdie, marcada por la polémica y las consecuencias profesionales, representa un giro inesperado para una de las duplas más influyentes del cine independiente estadounidense de la última década.