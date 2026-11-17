La número 4 de Frente Amplio por Madrid propone destinar el 1% del PIB a vivienda y expropiar a fondos buitre.

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Todos los candidatos al 29N coinciden en que estas elecciones serán las más importantes de nuestras vidas. Más allá de la retórica épica que tienden a darle nuestros representantes, existen muchos motivos para acudir a las urnas. El Frente Amplio, la coalición heredera de Sumar, plantea las elecciones como un “referéndum sobre la desigualdad en España”. Verónica Barbero (Gijón, 1980) es una de las caras visibles de este nuevo proyecto. Inspectora de Trabajo, jurista y portavoz de Sumar en el Congreso, conoce de primera mano la dificultad de reunir apoyos en un hemiciclo bronco y dividido. Allí ha enfrentado la oposición, e incluso alguna traición, por parte de sus socios. Barbero recibe a Infobae en su despacho y nos cuenta que aprovecha sus ratos libres para practicar barranquismo. Quizás esa afición por las experiencias extremas, con altas dosis de adrenalina, explique parte de su habilidad para negociar en la frenética política española.

Pregunta: ¿Cuáles son las prioridades que se marca el Frente Amplio para la próxima legislatura?

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Respuesta: Tenemos un programa extenso, pero hay una cuestión principal que ponemos en la mesa, que es el derecho a la vivienda. En la Diputación Permanente se ha aprobado por fin el decreto Maricarmen con la prórroga de alquileres. Y este decreto es un decreto de mínimos, pero queda mucho por hacer. Tenemos que garantizar que no haya fondos especuladores jugando con nuestra vivienda y que los alquileres no solo se prorroguen, sino que los contratos sean indefinidos. El núcleo del programa es conseguir que la vivienda sea en España para vivir y no para especular.

P: ¿Cuál sería un buen resultado en esta campaña?

R: Sabemos que si nos situamos en un 10%, vamos a tener presencia y potencia en las provincias medianas, que son aquellas en las que sabemos que, como Frente Amplio, podemos dar ese salto cualitativo que entendemos que necesitamos.

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“Tenemos resultados acreditados; no son ni los del PSOE ni los de ninguna otra organización con la que podemos compartir programa”

P: Podemos irá en solitario. ¿Cómo explica que dos partidos que, programáticamente, tienen los mismos objetivos, peleen por el mismo voto?

R: A mí me cuesta explicarlo porque tampoco encuentro la razón por la cual no vamos juntas. Yo he sido muy franca siempre con esta cuestión.

P: ¿Se ha hecho todo lo posible?

R: Sí, sin ningún género de duda. Por nuestra parte se ha hecho todo. Se han puesto una serie de propuestas en la mesa que realmente eran difíciles de explicar en cuanto a su generosidad. No me gusta hablar de los momentos históricos, pero es que es la realidad. Estamos ahora mismo en un faro dentro del mundo, que es España, en el que hay políticas progresistas gracias a Sumar y ahora Frente Amplio. Para mantenerlo, nuestra aspiración era ir todas juntas y tener aún más fuerza. Y no fue posible. Queremos estar ahora en el paso siguiente y explicarle a la ciudadanía que somos las que hicimos todo esto. Tenemos que abandonar la parte del drama.

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Verónica Barbero aborda el fracaso de la lista única de izquierdas para el 29N y pide pasar página.

P: ¿Por qué no están siendo capaces de capitalizar el mal momento del PSOE?

R: Las encuestas reales y las que cuentan son las urnas. Lo que queremos es que la gente vote opciones de izquierdas y entendemos que la nuestra es la que mejor representa a la mayoría que salió a las calles.

P: Ada Colau dijo que su espacio debería ser más contundente con la corrupción. ¿Fue un error mantenerse en el Ejecutivo?

Es que, sin nosotras en el Ejecutivo, no habría decreto Maricarmen. Cinco millones de personas no podrían tener la posibilidad de tener un contrato indefinido. Ahora no hemos podido dárselo, se lo daremos, pero otros cuatro millones de personas sí han tenido la prórroga de su contrato de alquiler. Hemos frenado los desahucios y las personas tienen permisos de nacimiento y cuidados. Nada de eso sería posible.

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La número 4 de Frente Amplio por Madrid propone destinar el 1% del PIB a vivienda y expropiar a fondos buitre.

P: La campaña arrancó tras el rechazo a los decretos. Después tuvimos una inédita huelga general. ¿Qué balance hacen de la “legislatura de la vivienda”?

Me sorprende que Pedro Sánchez hable de la legislatura de la vivienda. Llegué casi a pedir la dimisión de la ministra de Vivienda en un momento en el que nosotras veíamos que era imprescindible la prórroga de los alquileres, pero el Ministerio de Vivienda se negaba a dar ese paso. A esta legislatura le ha faltado valentía por parte del PSOE y la cartera de Vivienda no debería ser suya.

P: Han pedido la dimisión de Marlaska y la de Óscar Puente. ¿Por qué no llegaron a hacerlo formalmente con Isabel Rodríguez?

R: Yo pedí prácticamente su dimisión en este Congreso. Entiendo que no soy la cara más visible de todas las caras del Frente Amplio, pero sí que lo hicimos. Los ministros de Sumar tuvieron que plantarse a la entrada del Consejo de Ministros. En cuanto a la situación de otros ministros, estábamos hablando de unas actuaciones que entendíamos que tenían que ser seguidas de responsabilidades políticas. Creo que son dos marcos muy diferentes, porque todo esto no es una cuestión de relato.

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P: La propuesta de la derecha es construir muchas viviendas. Abascal dijo que quiere volver a ver “grúas por todas partes”. ¿Cuál es la fórmula de Frente Amplio?

España tendría el mayor parque de vivienda pública si no se perdiera ese carácter a los diez años de su construcción. Si hacemos vivienda pública para alquiler asequible o para compra, lo que tenemos que hacer es que sea siempre así, no convertirlo en el negocio de unos pocos. En segundo lugar, el mercado de la vivienda no funciona como el de los tomates. No se trata de construir mucho para que el mercado, solo con la ley de oferta y demanda, se regule. Construir mucho es necesario y por eso una de nuestras propuestas es que el 1% del PIB vaya a construcción de vivienda. Pero al mismo tiempo hay que intervenir el mercado porque no sirve únicamente con medidas de construcción. Tenemos muchísimas viviendas vacías.

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La portavoz de Sumar pide abordar la inseguridad en las calles y acusa a PP y Vox de usarla contra los migrantes.

P: Hablan de intervenir el mercado. ¿Está a favor de expropiar viviendas a los grandes fondos de inversión?

A mí no me asustan las palabras como expropiar. Es una palabra que está en nuestras normas jurídicas. Pero si a alguien le asusta la palabra expropiar, que piense que es simplemente evitar que echen a gente de su casa cuando acumulan millones. Hay fondos acumulando treinta mil viviendas que están echando a gente de su casa. Que lo lean así si quieren. Claro que hay que expropiar a los fondos buitre para que la gente conserve su casa, por supuesto.

P: Empezasteis la campaña electoral en Vallecas. Emilio Delgado se refirió hace un mes a la inseguridad en algunas calles y sostuvo que el debate no podía ser un marco únicamente de la derecha. ¿Es esto un tabú en la izquierda?

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R: Tenemos que hablar de seguridad. Pero lo que no puede ser, porque es lo que pretende la derecha, es que esto se coma toda la actualidad. Si nosotros entráramos a hablar continuamente de seguridad, estaríamos hablando de seguridad y de inmigración. No hablaríamos ni de vivienda, ni de pensiones, ni de salarios, ni de cuidados, ni de víctimas de violencia de género. Rechazamos la violencia, siempre lo hemos dicho. Lo que queremos es que se pueda vivir con tranquilidad y con dignidad en nuestro país. No tenemos que echar la culpa de la violencia a quien no la tiene, simplemente por una cuestión de relato con datos falsos, que es lo que hace Vox. Cuando quieran hablamos de seguridad, pero seriamente. Para hablar de si es inseguro o de si todos los policías son malos o todos los policías son buenos, o todos los migrantes son malos, o todos los migrantes son buenos, eso no es hablar de la seguridad.