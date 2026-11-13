Keivn Feige da los últimos detalles antes de ‘Vengadores: Doomsday’: “Cuando la gente ve la película, dice que da mucho miedo”

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

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Robert Downey Jr. dará vida a un Doctor Doom descrito como “profundamente dañado” y capaz de generar auténtico miedo en pantalla, según adelantaron los directores de Vengadores: Doomsday y el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, en una entrevista exclusiva con la revista Empire. El director Joe Russo adelantó que la reacción del público ante el filme ya genera comentarios sobre su tono oscuro. “Cuando la gente ve la película, dice que da mucho miedo. Da miedo porque está muy dañado”, afirmó Russo en declaraciones a Empire. El realizador describió a Doom como “un personaje gótico” que “no está por encima de vender su alma para conseguir lo que quiere”.

Según explicó Russo, la ferocidad de Doom no surge solo de su poder sino de una herida personal. “Es un padre que es víctima de un trauma. Ha perdido a un hijo”, detalló el director a Empire. Esa pérdida funciona como base emocional del personaje. El director remarcó que Doom “es muy poderoso” y maneja “una magia muy oscura”, al punto de advertir en la propia película: “El infierno me responde a mí”. El codirector Anthony Russo trazó además una distinción con el antagonista anterior de la saga. “Doom está mucho más impulsado por el ego que Thanos”, señaló Russo. “Thanos creía que estaba sirviendo a un bien mayor”, agregó, en referencia al villano de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

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El regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia implicó un giro radical respecto de su papel histórico como Tony Stark, el héroe que inauguró el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que se sacrificó al final de Vengadores: Endgame. El actor relató a Empire el momento en que asumió su nuevo rol como villano. “¿Recuerdas a Michael Douglas al final de Día de furia? Dice: ‘¿Yo soy el malo?’. Tuve esa misma revelación un par de días después de empezar a rodar”, contó Downey Jr., “porque todos los héroes están allá, y yo soy el problema. Y entonces me metí de lleno, y fue un momento glorioso”.

Esta imagen, difundida por Marvel, muestra al Doctor Doom en una escena de "Avengers: Doomsday". (Marvel via AP)

Una nueva versión de un personaje poco aprovechado

Esa inversión de roles tiene un correlato simbólico dentro de la propia saga. Si Iron Man fue el personaje que construyó el MCU desde 2008, Doom llega ahora dispuesto a rehacerlo a su propia imagen. El actor anticipó además la escala de la destrucción que provocará su personaje. “Me gusta un poco de tierra arrasada”, dijo Downey Jr. a Empire. “Lo que sea que crean que él puede llegar a hacer, multiplíquenlo por diez, y probablemente se acerquen más a la realidad”, agregó.

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Uno de los interrogantes centrales entre los fanáticos fue si este Victor Von Doom es, en realidad, una variante de Tony Stark dentro del multiverso. Feige descartó esa lectura de forma directa. “¿Es Steve Rogers una variante de Johnny Storm?”, planteó el presidente de Marvel Studios a Empire, en alusión a que Chris Evans interpretó a ambos personajes en distintas etapas del cine de superhéroes. “La gente se preguntaba: ‘¿Doom es solo una variante de otro personaje? ¿Es esto solo un atajo para traer de vuelta a otro personaje?’. La respuesta es no”, sostuvo Feige. “Es Victor Von Doom”, cerró.

Doctor Doom ya había aparecido previamente en la pantalla grande, aunque sin alcanzar el estatus que ocupa en los cómics. El personaje fue el antagonista de Los cuatro fantásticos en 2005 y también del reboot estrenado en 2015. Esas versiones anteriores resultaron “comprometidas”, de acuerdo con el material de Empire, y no reflejaron la verdadera dimensión de Doom como uno de los personajes “más temibles, formidables y fascinantes” de la historia de Marvel. Con Vengadores: Doomsday, la intención declarada es llevar a la pantalla todo lo que define a Victor Von Doom en los cómics, de la mano de un actor que ya conoce de cerca el peso de encarnar a una figura central del universo Marvel.

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