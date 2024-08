‘Deadpool y Lobezno’ sigue batiendo récords: esto es lo que lleva recaudado la película para adultos más taquillera de la historia

'Deadpool y Lobezno' se estrenó en cines el 16 de julio. (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

Disney ha vuelto a hacerlo: ha batido otro récord en taquilla. Deadpool y Lobezno era su gran apuesta del verano y, en su primer mes en cartelera, ha conseguido una gran recaudación en todo el mundo. En concreto, en España ha superado la marca de los 10 millones de euros. Así, la película protagonizada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds ha pasado a ser la producción para mayores de 18 años con la mayor recaudación de la historia de la gran pantalla. De esta forma, la cinta destrona a Joker y a sus casi 1.100 millones de dólares ingresados.

Deadpool y Lobezno continúa la estela de éxito de este tipo de películas de clasificación R (no apta para todos los públicos). El récord de taquilla en esta modalidad lo batió en 2016 el popular mercenario bocazas, que fue el primer personaje de cómic de Marvel o DC convertido en el protagonista de un largometraje dirigido al público de más de 18 años. A este le siguió Logan, en 2017. Y, ahora, en 2024, ha sido la cinta de los dos antihéroes la que ha roto los buenos datos de Joker de 2019: es ya la única Rated R la que ha superado sus 1.100 millones de recaudación.

Aunque lo cierto es que tanto los datos de Marvel, como de los largometrajes de superhéroes, tuvieron un pequeño bajón, salvo algunas excepciones, tras el estreno de Vengadores: Endgame, que recaudó más de 2.700 millones de dólares en todo el mundo. Es por ello que los ingresos también se redujeron, pero Deadpool y Lobezno ha devuelto las buenas sensaciones al sector. Pese a que los expertos auguraban unos ingresos de más de 200 millones de euros en su estreno, esta cifra pronto se superó: ya se han recaudado más de 1.140 millones de euros a nivel global.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman protagonizan el sexto mejor estreno de Estados Unidos

Ryan Reynolds, productor y protagonista de la película, hacía frente a un desafío considerable. No solo debía revitalizar un género en declive, como el de los superhéroes, sino también convencer a Disney de que una película destinada a un público adulto podría ser una inversión rentable. En sus inicios, Deadpool era propiedad de 20th Century-Fox, junto con otros personajes de X-Men, pero la adquisición del estudio por parte de Disney lo incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel Studios.

A diferencia de los numerosos estrenos que Marvel tenía programados para estos años, la principal apuesta de 2024 recaía en la inclusión de Deadpool en el UCM. Disney adquirió Fox por 70.000 millones de dólares, asegurando no solo los derechos de Deadpool, sino también de otros personajes de X-Men, como Lobezno, lo que subraya la importancia de este movimiento. La audiencia ha respondido favorablemente, registrando el sexto mejor estreno en la historia de Estados Unidos, el mejor debut de una película con clasificación R y el mayor estreno doméstico desde Spider-Man: No Way Home, lanzada en diciembre de 2021, que pronto regresará a los cines.

Estos resultados han sido bien recibidos por la industria cinematográfica, que continúa con ingresos inferiores a los de años anteriores, y también por Marvel, que ha superado los 30.000 millones de dólares en recaudación, consolidándose como la franquicia más rentable de la historia del cine. Esto también indica que, a pesar de algunas decepciones recientes, el público sigue mostrando interés en ciertos proyectos de superhéroes.

‘Deadpool y Lobezno’ también arrasa en España

'Deadpool & Wolverine'. (Marvel Studios)

En España, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) emite una tabla de recomendaciones para el visionado de películas, sin imponer restricciones para menores de 18 años, salvo en el caso de las películas calificadas como X, cuya proyección está limitada a centros específicos. En cambio, en Estados Unidos, la normativa es más estricta: los menores no pueden acceder a las salas para ver películas clasificadas como Rated R, a menos que estén acompañados por un adulto.

En cuanto a la taquilla española, la película Deadpool y Lobezno ha registrado resultados positivos. Durante su primera semana y media en cartelera, estuvo presente en 371 cines del país y recaudó más de 6,7 millones de euros, según datos del Ministerio de Cultura. Dos semanas después, durante el fin de semana del 9 al 11 de agosto, la recaudación ascendió a 17,1 millones de euros, acumulando más de 2,3 millones de espectadores. Este desempeño la coloca como la tercera película más taquillera del año en España. Aunque aún está lejos de los más de 43 millones de euros recaudados por la secuela de Del Revés, se encuentra a menos de 100.000 euros de alcanzar a Gru 4, la segunda película en la lista, lo que sugiere que podría escalar posiciones si mantiene esta tendencia.