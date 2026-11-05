A los 11 años le ofrecieron cocaína en Hollywood: la confesión de la actriz madrileña que triunfó junto a Hugh Jackman en ‘Logan’

Dafne Keen en su papel en 'Logan' (Disney)

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Dafne Keen, actriz conocida por su papel de Laura en la película Logan, reveló que le ofrecieron cocaína en fiestas de Hollywood cuando tenía apenas 11 años. La confesión surgió en el podcast Inside of You, conducido por Michael Rosenbaum, en un episodio emitido el martes 3 de noviembre.

Keen, hoy de 21 años, explicó que la exposición temprana a esas sustancias la dejó indiferente ante el consumo. “Era muy pequeña. Tenía 11, 12, 13 años”, respondió cuando Rosenbaum le preguntó la edad a la que comenzaron los ofrecimientos.

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El propio conductor del podcast reaccionó con sorpresa ante el relato. “¿Once o doce? No empecé tan pronto”, le dijo Rosenbaum, a lo que la actriz contestó: “Yo tampoco. Estaba diciendo que no, afortunadamente”.

El contexto detrás de la negativa al consumo

Keen vinculó su rechazo a las drogas con lo que presenció desde niña en el ambiente de la industria. “Como actriz infantil, fui testigo de tanto de eso que simplemente no me interesó”, afirmó en el podcast.

La actriz no reveló quién le ofreció las sustancias ni en qué rodajes específicos ocurrieron esos episodios. Tampoco precisó si las fiestas estaban vinculadas a alguna producción en particular.

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La actriz Dafne Keen hdurante la grabación del podcast (Captura de video: YouTube/@InsideOfYouPodcast)

La carrera de Keen comenzó a los nueve años y se consolidó con Logan en 2017, estrenada cuando la actriz tenía 12 años. Por entonces compartió set con Hugh Jackman, quien interpretaba a Lobezno junto a ella en el papel de Laura, también conocida como X-23.

Los consejos de Hugh Jackman en el set de ‘Logan’

Según relató Keen, Jackman actuó como una figura protectora durante el rodaje. “Se aseguró de que nadie abusara de mis horarios, de que me divirtiera en el set y de que no estuviera al tanto de las tensiones que pudieran ocurrir detrás de escena”, recordó la actriz.

La intervención del actor australiano se dio en un momento en que Keen tenía apenas 11 años y enfrentaba su primer papel protagonista en una producción de gran escala.

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Durante su adolescencia, Keen recurrió a una estrategia particular para esquivar la insistencia de otros jóvenes del ambiente. Contó que mentía sobre haber consumido alguna sustancia, aunque en los hechos permanecía completamente sobria.

Dafne Keen se reencontró con Hugh Jackman en Deadpool & Lobezno (REUTERS/Marvel Studios)

Esa costumbre se mantiene hasta hoy, aunque de otra forma. “No las necesito. Puedo salir y quedarme hasta las seis, pero sobria”, explicó la actriz sobre su relación actual con el alcohol y las salidas nocturnas. También dijo disfrutar de la música y el baile sin necesidad de beber.

Keen agregó que casi nunca llegó a emborracharse lo suficiente como para experimentar resaca, algo que atribuyó a su carácter.

Una carrera construida desde la infancia

El debut televisivo de Keen ocurrió en la serie de la BBC Refugiados, en 2014, cuando tenía apenas nueve años. Continuó en ese proyecto hasta cumplir diez.

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El salto a la fama internacional llegó con Logan, donde compartió protagonismo con Jackman. Tras ese papel, la actriz participó en la adaptación televisiva de La materia oscura y en la serie The Acolyte, ambientada en el universo de Star Wars.

Keen también retomó su personaje de X-23 en Deadpool & Wolverine. Según se ha informado interpretará a Artemisa en la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. La actriz nació y se crio en Madrid, es hija del también actor Will Keen y habla perfectamente castellano.