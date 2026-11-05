España Cultura

A los 11 años le ofrecieron cocaína en Hollywood: la confesión de la actriz madrileña que triunfó junto a Hugh Jackman en ‘Logan’

Dafne Keen, reconoció en una entrevista reciente que, desde que era pequeña, le invitaban a drogas en las fiestas y que ella se negó a probarlas

Logan - Dafne Keen - X23 - Laura
Dafne Keen en su papel en 'Logan' (Disney)
Guardar

Dafne Keen, actriz conocida por su papel de Laura en la película Logan, reveló que le ofrecieron cocaína en fiestas de Hollywood cuando tenía apenas 11 años. La confesión surgió en el podcast Inside of You, conducido por Michael Rosenbaum, en un episodio emitido el martes 3 de noviembre.

Keen, hoy de 21 años, explicó que la exposición temprana a esas sustancias la dejó indiferente ante el consumo. “Era muy pequeña. Tenía 11, 12, 13 años”, respondió cuando Rosenbaum le preguntó la edad a la que comenzaron los ofrecimientos.

PUBLICIDAD

El propio conductor del podcast reaccionó con sorpresa ante el relato. “¿Once o doce? No empecé tan pronto”, le dijo Rosenbaum, a lo que la actriz contestó: “Yo tampoco. Estaba diciendo que no, afortunadamente”.

El contexto detrás de la negativa al consumo

Keen vinculó su rechazo a las drogas con lo que presenció desde niña en el ambiente de la industria. “Como actriz infantil, fui testigo de tanto de eso que simplemente no me interesó”, afirmó en el podcast.

La actriz no reveló quién le ofreció las sustancias ni en qué rodajes específicos ocurrieron esos episodios. Tampoco precisó si las fiestas estaban vinculadas a alguna producción en particular.

PUBLICIDAD

Dafne Keen sentada en un sillón con auriculares y un micrófono enfrente, junto a una pared con carteles de películas enmarcados
La actriz Dafne Keen hdurante la grabación del podcast (Captura de video: YouTube/@InsideOfYouPodcast)

La carrera de Keen comenzó a los nueve años y se consolidó con Logan en 2017, estrenada cuando la actriz tenía 12 años. Por entonces compartió set con Hugh Jackman, quien interpretaba a Lobezno junto a ella en el papel de Laura, también conocida como X-23.

Los consejos de Hugh Jackman en el set de ‘Logan’

Según relató Keen, Jackman actuó como una figura protectora durante el rodaje. “Se aseguró de que nadie abusara de mis horarios, de que me divirtiera en el set y de que no estuviera al tanto de las tensiones que pudieran ocurrir detrás de escena”, recordó la actriz.

La intervención del actor australiano se dio en un momento en que Keen tenía apenas 11 años y enfrentaba su primer papel protagonista en una producción de gran escala.

Durante su adolescencia, Keen recurrió a una estrategia particular para esquivar la insistencia de otros jóvenes del ambiente. Contó que mentía sobre haber consumido alguna sustancia, aunque en los hechos permanecía completamente sobria.

“Deadpool & Wolverine - Dafne Keen - Hugh Jackman - Logan
Dafne Keen se reencontró con Hugh Jackman en Deadpool & Lobezno (REUTERS/Marvel Studios)

Esa costumbre se mantiene hasta hoy, aunque de otra forma. “No las necesito. Puedo salir y quedarme hasta las seis, pero sobria”, explicó la actriz sobre su relación actual con el alcohol y las salidas nocturnas. También dijo disfrutar de la música y el baile sin necesidad de beber.

Keen agregó que casi nunca llegó a emborracharse lo suficiente como para experimentar resaca, algo que atribuyó a su carácter.

Una carrera construida desde la infancia

El debut televisivo de Keen ocurrió en la serie de la BBC Refugiados, en 2014, cuando tenía apenas nueve años. Continuó en ese proyecto hasta cumplir diez.

El salto a la fama internacional llegó con Logan, donde compartió protagonismo con Jackman. Tras ese papel, la actriz participó en la adaptación televisiva de La materia oscura y en la serie The Acolyte, ambientada en el universo de Star Wars.

Keen también retomó su personaje de X-23 en Deadpool & Wolverine. Según se ha informado interpretará a Artemisa en la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. La actriz nació y se crio en Madrid, es hija del también actor Will Keen y habla perfectamente castellano.

Temas Relacionados

Dafne KeenHugh JackmanActricesDrogasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mario Casas y Blanca Suárez se reúnen de nuevo en la gran apuesta Netflix para las Navidades: una película dirigida por un experto en thrillers adictivos

La pareja se reencontrará en ‘En nombre de otro’, de Oriol Paulo, responsable de títulos como ‘Contratiempo’ o la serie ‘El inocente’

Mario Casas y Blanca Suárez se reúnen de nuevo en la gran apuesta Netflix para las Navidades: una película dirigida por un experto en thrillers adictivos

André Aciman vuelve al terreno de los amores imposibles tras ‘Call Me By Your name’ en su libro de relatos ‘Idilio’: “Yo siempre escribo sobre el deseo”

El escritor que alcanzó el éxito gracias al libro que llevó al cine Luca Guadagnino, regresa con una antología de cuatro historias sobre las conexiones amorosas y sus múltiples posibilidades

André Aciman vuelve al terreno de los amores imposibles tras ‘Call Me By Your name’ en su libro de relatos ‘Idilio’: “Yo siempre escribo sobre el deseo”

La película que ‘predijo’ que Texas se volvería demócrata puede verse en Prime Video: una historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico

La comedia romántica protagonizada por Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine imaginó en 2023 un escenario político que parecía imposible y que tres años después se ha hecho realidad

La película que ‘predijo’ que Texas se volvería demócrata puede verse en Prime Video: una historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico

Esta película de Steven Spielberg es una obra maestra, pero sus consecuencias siguen avergonzando al director décadas después: “Todavía me arrepiento”

El fenómeno cinematográfico que revolucionó Hollywood también alimentó el miedo a los escualos y contribuyó a su persecución masiva, un impacto que su propio creador lamenta

Esta película de Steven Spielberg es una obra maestra, pero sus consecuencias siguen avergonzando al director décadas después: “Todavía me arrepiento”

Una famosa directora de cine ofrece un piso gratuito en Londres y solo pone una condición: “No necesitamos grandes gestos, solo alguien que abra la puerta”

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda a dramaturgos de entornos desfavorecidos y ya ha beneficiado a 55 escritores

Una famosa directora de cine ofrece un piso gratuito en Londres y solo pone una condición: “No necesitamos grandes gestos, solo alguien que abra la puerta”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ex policía nacional que busca ir más allá de los “ajustes de cuentas” entre “bandas latinas”: “En un homicidio importa qué hizo cada persona”

El ex policía nacional que busca ir más allá de los “ajustes de cuentas” entre “bandas latinas”: “En un homicidio importa qué hizo cada persona”

Incumplimiento de turnos antifatiga, contratos temporales y 15 puestos vacíos: los teleoperadores de emergencias 112 de Castilla y León van a la huelga porque no quieren “convertirse en un call center”

Así te hemos contado la primera jornada de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense de origen sefardí cinco años después de negársela por un requisito inventado y pese a habérsela concedido a su hermano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”