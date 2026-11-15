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Tom Hanks considera que esta película de Disney Plus es una de las más infravaloradas e importantes de su carrera: “Por alguna razón, nadie habla de ella”

El protagonista de ‘Forrest Gump’ reivindica el valor de un título en el que se alejó de sus habituales papeles de hombre bueno y carismático

Tom Hanks en 'Camino a la perdición'
Tom Hanks en 'Camino a la perdición'. (Zanuck Company)
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Pocos dudan de la importancia de Tom Hanks en el cine de las últimas décadas. Estrella de las comedias televisivas en los años 80, no tardó demasiado en demostrar todo su potencial al convertirse en el segundo actor de la historia en conseguir dos Óscar consecutivos al mejor actor protagonista por Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994).

Desde entonces, el actor ha sido una garantía de calidad en todos los proyectos en los que ha participado: Salvar al soldado Ryan, Náufrago, Apolo 13 o Toy Story, por mencionar solo algunos. Sin embargo, a la hora de repasar su lista de éxitos, no se suele mencionar una película de la década de los 2000 de la que el actor se siente especialmente orgulloso.

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“Por alguna razón, nadie habla de Camino a la perdición, y fue una película increíblemente importante para mí”, confesaba el propio actor en una entrevista en el pódcast ReelBlend sobre la película que acaba de llegar a Disney+. Hanks llevaba décadas interpretando a hombres carismáticos y bondadosos en pantalla. Sin embargo, Michael Sullivan, el hombre al que da vida en esta película de Sam Mendes, es un sicario del crimen organizado lleno de sombras y matices que se ve sorprendido por su propio hijo pequeño mientras ejecuta uno de sus trabajos.

Tom Hanks en 'Camino a la perdición'.
Tom Hanks en 'Camino a la perdición'. (Zanuck Company)

Un reparto difícil de creer

“Como un tipo que ve mucho el canal de cine clásico, cuanto más oscura y desconocida sea una película de los años 40 o 50, mejor, porque no tengo juicios preconcebidos; no sé nada al respecto”, comentaba el actor. “Cuando ves esas películas y son estupendas e increíblemente conmovedoras, lo único que puedo pensar es, ‘Qué gusto que esta película dure para siempre, para que así tuviera la oportunidad de verla ahora’. Ese podría ser el caso de Camino a la perdición”.

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Si decimos que actualmente Camino a la perdición es una de las mejores películas del catálogo de Disney+, es por varias razones. La primera de ellas es su director, Sam Mendes, quien decidió aceptar este proyecto de dirigir la novela gráfica de Max Allan Collins y Richard Piers Rayner después de deslumbrar a Hollywood con American Beauty. Se trataba de un cineasta que, con 34 años, había ganado el Óscar al mejor director por su primera película, así que es normal que los estudios de Hollywood estuvieran deseando trabajar con él.

El día que Spielberg y Hanks reescribieron el destino de ‘Rescatando al soldado Ryan’ y transformaron el cine bélico.

Aunque no aparezca en los créditos, Steven Spielberg fue una de las personas que más apostó por el proyecto en sus inicios y fue, de hecho, quien le envió el guion a Tom Hanks, que no dudó en aceptar. Tampoco hubo muchas dudas con Paul Newman, legendario actor que aparecería por última vez frente a la cámara en Camino a la perdición, y que acompañó en pantalla a otros actores más jóvenes por aquel entonces desconocidos, pero que hoy son estrellas internacionales, como Jude Law o Daniel Craig.

Recibida con entusiasmo por la crítica, Camino a la perdición se presentó en el Festival de Venecia y optó al León de Oro de ese año. Finalmente, logró recaudar más de 183 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en un éxito a nivel financiero. Además, obtuvo seis nominaciones a los premios Óscar, de las cuales finalmente solo se llevó una estatuilla: mejor fotografía.

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