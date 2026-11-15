Esta película de una hora y media fue una de las grandes sorpresas del verano y ahora arrasa en HBO Max: “Un homenaje a Spielberg”

Tráiler de la película 'El Final De Oak Street' dirigida por David Robert Mitchell.

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Existe un concepto en Hollywood, dump months, que se utiliza para las temporadas donde llegan a las salas de cine todas esas películas con bajas expectativas comerciales y de calidad. Suele tener esta categoría el mes de agosto: se han acabado los grandes premios y también la temporada de estrenos veraniegos, en la que suelen llegar algunos de los grandes blockbusters del año. El público suele estar saturado de cine, aunque los grandes éxitos de mayo, junio y julio siguen ocupando las salas principales.

Por eso, para muchos supuso un verdadero soplo de aire fresco la llegada, a mediados de agosto, de El final de Oak Street. Esta película, de poco más de una hora y media de duración (99 minutos), cuenta la historia de un tranquilo barrio de suburbios en Estados Unidos cuya calma se ve alterada por completo después de un misterioso fenómeno cósmico que llena el vecindario de dinosaurios y otras criaturas. En este peligroso contexto, la familia Platt debe sobrevivir, algo para lo que será necesario que permanezcan más unidos que nunca.

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Protagonizada por dos estrellas de la talla de Anne Hathaway y Ewan McGregor, quienes interpretan a la pareja de padres protagonistas, El final de Oak Street recibió críticas muy positivas por parte de la crítica. Con suficientes monstruos prehistóricos como para llenar dos veces Jurassic Park, es un homenaje sincero y desenfadado a Spielberg”, celebraban en una reseña de The Telegraph. Además, logró recaudar más de 121 millones de euros en taquilla, una cantidad que, aunque no supone unas grandes ganancias frente a los casi 90 millones de presupuesto que tuvo, sí la convirtió en una de las películas más vistas del mes de agosto.

Imagen de 'El final de Oak Street'. (Warner Bros)

La más vista de HBO Max

Parece que el éxito de El final de Oak Street no acabó en cines. Recientemente estrenada en HBO Max, la película ya se sitúa como la más vista de la plataforma a nivel global, por encima de otros títulos como La Ballena, 1917, Constantine o Green Book. Este éxito inmediato tiene varias posibles explicaciones: desde la duración o el tirón del reparto de primer nivel hasta la nostalgia ochentera que se respira en la película, y que, en efecto, recuerda mucho a las películas de Spielberg.

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Tampoco podemos olvidar el trabajo de su director, David Robert Mitchell, conocido sobre todo por dirigir películas de culto como It Follows o Lo que esconde Silver Lake. Con este nuevo título, dio el salto al gran blockbuster de estudio producido por J.J. Abrams (creador de series como Perdidos y director de éxitos cinematográficos como Super 8), un terreno que a primera vista parecía opuesto a su cine independiente, pero donde en realidad ha conseguido trasladar gran parte de sus obsesiones, como la atmósfera de los 80, el uso del espacio o la perspectiva juvenil frente al mundo adulto.

'El final de Oak Street', de David Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor. (Warner Bros)

El director, por cierto, decidió dedicarle la película a su padre, Robert Allen Mitchell, quien falleció en 2024 durante la producción. Según contó el cineasta, su padre sentía una verdadera fascinación por los dinosaurios y, de niño, solía rodar películas sobre ellos en stop-motion junto a su hermano. Como homenaje, justo antes de los créditos finales se incluye una fotografía de la infancia de Mitchell junto a él.

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