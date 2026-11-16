El rey Felipe VI y la infanta Sofía se vuelcan con la Selección en el Metropolitano con un guiño muy especial en sus looks

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Planazo de domingo por la noche para dos de los mayores aficionados al fútbol de Zarzuela. Este 15 de noviembre, el rey Felipe VI y la infanta Sofía cambiaron los salones de palacio por el vibrante ambiente del Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid para animar en directo a la Selección Española frente a Inglaterra. Un choque de trenes correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League que estuvo marcado, antes del pitido inicial, por un emotivo minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en Urda y por la reciente pérdida de Jesús de Miguel.

Desde el palco de honor, padre e hija vivieron el partido con una intensidad envidiable, comentando cada jugada y vibrando con los hombres de Luis de la Fuente. Pero si algo llamó la atención de los focos, más allá de su evidente sintonía, fue el estudiado detalle que ambos escondían en sus estilismos para apoyar a La Roja.

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Los jugadores de España aplauden al público tras su derrota ante Inglaterra (EFE /Kiko Huesca)

El rey apostó por una elegante americana de cuadros en tonos azules rematada con una llamativa corbata roja, mientras que la infanta Sofía, fiel a su estilo juvenil y desenfadado, combinó una chaqueta marrón con una bufanda del mismo tono nacional. Un guiño cromático sutil pero infalible con el que dejaron claro que estaban completamente entregados a la causa.

Un verano de tradición inquebrantable para Felipe VI

Que el monarca se deje ver animando al equipo nacional en las grandes citas no pilla a nadie por sorpresa. Felipe VI es el primer hincha de laSelección y así lo ha demostrado en los capítulos más brillantes de su historia reciente. Todavía está muy fresco el recuerdo de este pasado verano en Estados Unidos, cuando el rey viajó junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para vivir en directo la final del Mundial 2026, esa noche mágica en la que España conquistó su ansiada segunda estrella frente a Argentina.

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Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v England - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 15, 2026 Spain's King Felipe VI with his daughter Infanta Sofia inside the stadium before the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Una pasión futbolera que viene de lejos y que también le llevó a celebrar por todo lo alto la Eurocopa de 2024 en Alemania —curiosamente también ante el combinado inglés— o a viajar hasta Doha en el Mundial de 2022, donde no dudó en bajar al vestuario para felicitar uno a uno a los jugadores tras su debut. Para el jefe del Estado, el deporte es mucho más que una cuestión de agenda: es una auténtica debilidad personal.

Y si hablamos de afición, la infanta Sofía merece mención aparte. La benjamina de la familia ha encontrado en el fútbol su terreno favorito y se ha convertido en el mejor amuleto para las selecciones, tanto masculina como femenina. Más allá de celebrar el último título mundialista junto a sus padres y su hermana, Sofía ya hizo historia en 2023 al acompañar a la reina Letizia hasta Sídney para presenciar la primera Copa del Mundo de la Selección Femenina, y repitió protagonismo el pasado julio de 2025 junto a la princesa Leonor en la final de la Eurocopa Femenina en Basilea, también contra Inglaterra.

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Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v England - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 15, 2026 Spain's King Felipe VI with his daughter Infanta Sofia inside the stadium before the match REUTERS/Juan Barbosa

Esta nueva escapada de padre e hija al Metropolitano vuelve a regalar una estampa de lo más cercana y natural, confirmando que, cuando rueda el balón, el rey Felipe y la infanta Sofía son dos aficionados más disfrutando de una noche grande de fútbol en familia.