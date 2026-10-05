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La película por la que Pedro Pascal podría estar nominado por primera vez a los Oscar: la mejor interpretación de su carrera según la revista Variety

El actor de origen chileno entra en la carrera de premios gracias a su interpretación en ‘Behemoth!’, que ha sido alabada por la crítica

Pedro Pascal protagoniza 'Behemoth!' (YouTube/SearchlightPictures)
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El intérprete Pedro Pascal ha ingresado oficialmente en la carrera de la temporada de premios gracias a su papel en la película Behemoth!, en la que encarna a un músico marcado por los recuerdos familiares. Una interpretación que, de conseguir un Oscar, rompería una ausencia de 75 años de intérpretes latinos ganadores en la categoría de mejor actor protagonista.

El último en conseguirlo fue José Ferrer, nacido en Puerto Rico, que ganó el Oscar al mejor actor por Cyrano de Bergerac y continúa siendo el único intérprete masculino latino que ha obtenido ese galardón.

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En Behemoth!, Pedro Pascal encarna a Alex Serian, un antiguo niño prodigio de una familia de músicos de estudio de Los Ángeles que regresa tras 20 años de gira para grabar bandas sonoras de películas de Hollywood.

Una interpretación basada en los silencios

La película es el primer largometraje dirigido por Tony Gilroy desde El legado de Bourne, estrenada en 2012. Behemoth! ha tenido su estreno mundial el viernes por la noche en Alice Tully Hall, como proyección central del Festival de Cine de Nueva York.

Gilroy articula el relato mediante retrospectivas que se activan cuando Alex se sienta a interpretar el tema de apertura de una nueva partitura. Cada composición le devuelve a las personas y las circunstancias que le llevaron a abandonar su hogar.

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El personaje no verbaliza de forma explícita esos recuerdos. La interpretación de Pascal los traslada a la mirada, los silencios y cambios apenas perceptibles en la postura, según el análisis de Variety, que considera este trabajo uno de los mejores del actor en cine.

Un hombre (Pedro Pascal) sentado toca un violonchelo con un arco. Lleva camiseta y pantalón corto. Hay paneles acústicos, una puerta, una ventana y un escritorio
Pedro Pascal toca el violonchelo en 'Behemoth'. (YouTube: SearchlightPictures)

La trayectoria de Pascal hacia la popularidad se ha desarrollado sobre todo en televisión. Tenía casi 40 años cuando Oberyn Martell, su personaje en Juego de tronos, se convirtió en uno de los más queridos y de aparición más breve de la serie.

Después llegaron Narcos, The Mandalorian y The Last of Us. Esa exposición también le convirtió para parte de su público en un icono de internet, hasta el punto de que muchos seguidores le llaman “papá”.

Pascal ha encontrado después papeles importantes en el cortometraje de Pedro Almodóvar Extraña forma de vida, Materialistas, de Celine Song, y Eddington, de Ari Aster. Pero, sin embargo, Gilroy ha construido en Behemoth! una película asentada en lo que ocurre en el rostro de Pascal cuando no habla.

Alex arrastra un conflicto interior ligado a su padre, interpretado por Hank Azaria, y a su hermano, al que da vida Will Arnett. Olivia Wilde encarna a la ‘expareja’ a la que Alex no consigue dejar atrás. La actriz combina este trabajo con la dirección y protagonismo de La invitación. y con su participación en I Want Your Sex.

Nueve compositores para la película

La música ocupa el centro de Behemoth!. Gilroy ha reunido a nueve compositores, responsables cada uno de la banda sonora de una película ficticia integrada dentro de la propia narración.

El equipo incluye a Michael Abels, autor de la música de Déjame salir; la pianista y compositora Emily Bear; Lukas Frank; Michael Giacchino, conocido por Up; James Newton Howard, responsable de Michael Clayton; Henry Jackman, autor de Capitán América: El Soldado de Invierno; Nami Melumad, vinculada a Dream Productions de Pixar; Brandon Roberts, de Andor; y Alan Silvestri, compositor de Forrest Gump.

Las partituras recorren épocas y géneros distintos, como lo hace la memoria de Alex. Giacchino ya ganó el Oscar por Up en 2010, mientras que James Newton Howard acumula varias nominaciones sin haber obtenido la estatuilla.

Gran estudio de grabación musical con orquesta, atriles, instrumentos, micrófonos, monitores, luces de techo y una sala de control con personas
Un homenaje a la composición de las bandas sonoras en 'Behemoth' (YouTube: SearchlightPictures)

Silvestri, nominado por trabajos que incluyen Forrest Gump y Regreso al futuro, tampoco ha ganado el Oscar. La película rinde homenaje a la comunidad de músicos que compone para Hollywood en Los Ángeles y que Gilroy considera en desaparición.

El título alude a la gigantesca película ficticia hacia la que avanza la historia. Esa apuesta musical puede crear un obstáculo en la categoría de mejor banda sonora original: tras el cambio de reglas aprobado por la Academia en 2024, pueden recibir una estatuilla individual hasta tres compositores.

Nueve autores solo podrían concurrir como grupo y compartir una única candidatura, con una sola estatuilla para el conjunto. El medio plantea que la rama musical de la Academia podría dejar fuera de la categoría a la película o descalificarla si priman los intereses individuales frente al mérito artístico.

Actores latinoamericanos que vinculados al Oscar

Antes que Pedro Pascal, Anthony Quinn ganó dos Oscar como actor de reparto, pero no logró el de protagonista pese a sus candidaturas por Soplo salvaje y Zorba el griego. Edward James Olmos fue nominado por Lecciones inolvidables, Demián Bichir por Una vida mejor y Colman Domingo por Rustin y Las vidas de Sing Sing.

Wagner Moura se convirtió la pasada temporada en el primer brasileño nominado en la categoría de mejor actor por El agente secreto. Pascal podría no ser el único intérprete latinoamericano con opciones en la próxima 99ª edición de los Premios de la Academia.

Sin embargo, también podría estar presente John Leguizamo por La Odisea, de Christopher Nolan, en la interpreta a Eumeo, el porquero que permanece leal a su dueño y que podría proporcionarle su primera nominación como actor de reparto.

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