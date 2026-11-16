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La histórica sede del Partido Comunista Italiano es ahora un hotel de cinco estrellas: del triunfo comunista de 1976 al lujo de 500 euros por habitación

La indignación de muchos ciudadanos romanos por el proyecto ha acabado con la irrupción de varios activistas en el vestíbulo del Thompson Rome aclamando el derecho a la vivienda

El vestíbulos del nuevo Thompson Rome (Hyatt)
El vestíbulos del nuevo Thompson Rome (Hyatt)
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El emblemático edificio de la céntrica Via delle Botteghe Oscure en Roma, que durante décadas albergó la histórica sede central del Partido Comunista Italiano (PCI), ha reabierto sus puertas convertido en el Thompson Rome, un exclusivo hotel boutique de gran lujo perteneciente a la cadena Hyatt. La metamorfosis del legendario bastión de la izquierda política italiana en un alojamiento turístico de alta gama ha vuelto a colocar en el centro del debate a uno de los inmuebles más cargados de memoria del siglo XX romano.

Entre las paredes de este complejo se vivieron algunos de los episodios más trascendentales de la política italiana contemporánea. Uno de los hitos más recordados tuvo lugar durante las elecciones generales del 20 y 21 de junio de 1976. En la madrugada, tras el cierre de las urnas de unos comicios especialmente tensos y polarizados, un emocionado Enrico Berlinguer se asomó al balcón principal de Via delle Botteghe Oscure para dirigirse a los miles de militantes congregados en la calle. “¡Uno de cada tres italianos vota comunista!”, anunció.

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Desde ese balcón, Berlinguer proclamó los resultados definitivos que marcaron el cenit electoral del PCI: el partido alcanzó el 34,4 % de los votos populares (cinco puntos más que en 1972) y obtuvo 228 escaños en la Cámara de Diputados. Aquella noche, el dirigente comunista inmortalizó la célebre frase: “En términos estrictamente numéricos, pasamos de representar poco más de un cuarto del electorado a representar de forma estable, con raíces profundas, a un tercio del electorado”. Hoy, aquella misma fachada y sus balcones hacia Via delle Botteghe Oscure se integran en una nueva polémica estructura hotelera.

La Suite Thompson del nuevo Thompson Rome (Hyatt)
La Suite Thompson del nuevo Thompson Rome (Hyatt)

Habitaciones exclusivas y gastronomía en el Thompson Rome

Operado por AG Group y Rossifin Group, el hotel se asienta sobre este edificio restaurado de los años treinta, situado a pocos pasos de la Piazza Venezia, el Panteón y el Foro Romano. El inmueble cuenta con 69 estancias de corte residencial, de las cuales 20 son suites. Pese a lo irónico que pueda parecer, las ofertas del hotel, que un día fue la sede del Partido Comunista, no bajan de los 476 euros la noche en las habitaciones con balcón hacia Via delle Botteghe Oscure o de 525 euros por noche las King Deluxe. Las habitaciones están diseñadas con materiales naturales, detalles de artesanía italiana y baños de mármol con ducha de efecto lluvia.

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En las categorías superiores, las suites van desde los 720 hasta los 888 euros la noche, coronadas en la sexta planta por la insignia del hotel: la Thompson Suite. Este espacio residencial de 104 metros cuadrados cuenta con dos dormitorios, dos baños de mármol y una terraza privada de 80 metros cuadrados con vistas al Altar de la Patria, con una tarifa de 2.800 euros por noche. Todo ello se complementa con tres espacios gastronómicos exquisitos:

  • LYVE Restaurant: situado en la sexta planta y dirigido por el chef Fabio Fioravanti, enfocado en platos de cocina mediterránea e italiana contemporánea con ingredientes de temporada.
  • LYVE Rooftop: una terraza panorámica al aire libre en la séptima planta que ofrece coctelería artesanal y platos para compartir frente a vistas de monumentos emblemáticos.
  • Bar del vestíbulo (Lobby Lounge): un entorno informal en la planta baja pensado para el encuentro diario y la coctelería.
La azotea del Thompson Rome (Hyatt)
La azotea del Thompson Rome (Hyatt)

“Llevamos a cabo una restauración que respetó lo que ya existía”

La reconversión del antiguo cuartel general comunista en un refugio de turismo exclusivo no ha estado exenta de fuerte controversia y revuelo ciudadano. Sectores de la opinión pública han criticado la mercantilización de un símbolo histórico. La indignación de muchos ciudadanos romanos acabó con la irrupción de varios activistas en el vestíbulo del Thompson Rome aclamando el derecho a la vivienda.

Frente a las críticas, el propio arquitecto que ha diseñado la redistribución del edificio para su reforma, Renzo Costa, ha señalado que el proyecto ha utilizado una construcción que llevaba muchos años abandonada. “Hoy es una estructura que emplea a 100 personas y genera actividad económica. Por lo tanto, llevamos a cabo una restauración que respetó lo que ya existía”, ha declarado para AFP.

Seguidamente, Costa bromeó sobre otros usos que podría haber tenido este espacio: “Podríamos haber intervenido, vaciado todo y convertirlo en un supermercado, ¿verdad?”. Dejando aparte el humor, los gestores de este trabajo han llevado a cabo una rehabilitación integral que no solo rescata el patrimonio arquitectónico, sino que dinamiza la zona y genera nuevos puestos de trabajo. Asimismo, la propiedad ha destacado la integración de elementos originales, como la escalera de mármol y obras recuperadas del escultor Gio Pomodoro, junto a un programa de arte contemporáneo, según ha podido saber la revista Forbes.

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