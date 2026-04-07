La nueva película de ‘X-Men’ ficha a los creadores de dos de las mejores series de televisión para reescribir el guion: Marvel intenta ‘reinventarse’

Ya está en marcha la nueva película de los 'X-Men' (Créditos: 20th Century Fox)

La próxima película de X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel ha dado un paso clave en su desarrollo al encargar el nuevo guion a Lee Sung Jin, creador de la aclamada serie de Netflix Bronca, y Joanna Calo, guionista y ‘co-showrunner’ de The Bear. Ambos profesionales han comenzado a trabajar en el borrador del guion, según ha confirmado el propio director, Jake Schreier, en declaraciones recogidas por Collider.

El ‘reboot’ de X-Men en Marvel Studios, dirigido por Jake Schreier, contará con un equipo creativo que ya ha colaborado en proyectos recientes de gran repercusión en televisión y cine. De acuerdo con la información publicada por Collider, Lee Sung Jin y Joanna Calo han participado previamente tanto en la primera temporada de Bronca como en la película Thunderbolts para Marvel, y actualmente están escribiendo el guion de la nueva entrega mutante, que está previsto que llegue después de Avengers: Secret Wars, con un estreno estimado en 2028.

En una conversación mantenida con el medio en torno al estreno de la segunda temporada de Bronca, Jake Schreier ha destacado la importancia de la colaboración entre Lee Sung Jin y Joanna Calo. El director ha subrayado que poder reunir de nuevo a los responsables de dos de las series más influyentes del panorama televisivo actual es una oportunidad que considera muy valiosa para el proyecto. Schreier ha valorado especialmente la capacidad de Lee para trasladar pequeñas dinámicas interpersonales a un contexto mucho más amplio, una característica que considera esencial para entender el tono que debería tener la nueva película de los X-Men.

Fidelidad al material original

Hasta el momento, Marvel Studios se mantiene hermético respecto al reparto, la trama y otros detalles del nuevo film, ajustándose a la tradicional política de confidencialidad que rige sus grandes producciones. Jake Schreier ha explicado que el equipo todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero ha remarcado la experiencia que el estudio atesora a la hora de proteger la información antes del rodaje: “Vamos a rodar en una caja negra y no vamos a salir nunca. Pero en serio, el estudio tiene experiencia con esto. Lo hemos comentado, aunque no puedo decir nada más”, ha señalado Schreier.

X-Men (Marvel Studios)

Uno de los elementos que Schreier considera fundamentales para la fidelidad al material original es el trasfondo ideológico y la presencia de dramática interpersonal casi de telenovela que caracteriza a los cómics clásicos de X-Men. El director ha destacado que contar con guionistas capaces de vincular el desarrollo de la ideología con motivaciones personales puede ser determinante para el éxito creativo de la película.

Nueva etapa para Marvel

La elección de este equipo llega en una etapa decisiva para Marvel, que ha retomado su calendario habitual de estrenos en 2025 tras un 2024 con una sola película, Deadpool y Lobezno. El relanzamiento incluye títulos como Capitán América: Brave New World, la cuarta película en solitario de la saga, y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, protagonizada por de nuevo por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, que están llamados a regresar en Avengers: Doomsday.

Los protagonistas de 'THUNDERBOLTS*'. Photo by Chuck Zlotnick. © 2025 MARVEL.

En este contexto, Thunderbolts, también dirigida por Schreier, ha sido una de las producciones mejor valoradas del estudio y ha supuesto una plataforma para solidificar la colaboración con los nuevos guionistas de X-Men.

El universo Marvel ha generado gran expectación al confirmar el retorno de varios intérpretes que dieron vida a personajes clásicos de X-Men en la etapa Fox. En el evento de presentación de Avengers: Doomsday, retransmitido por YouTube, Patrick Stewart y Ian McKellen han sido anunciados oficialmente en sus papeles de Profesor Charles Xavier y Magneto. Además, el listado de regresos incluye a James Marsden como Scott Summers, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Rondador Nocturno y Kelsey Grammer como La Bestia

La lista de mutantes que se incorporarán a este crossover no termina ahí: se espera la participación de Hugh Jackman como Lobezno y Ryan Reynolds como Deadpool, aunque Marvel mantiene en secreto el grueso del elenco hasta que la película llegue a los cines, el próximo 18 de diciembre.

Con la confirmación de su elenco, la película entrará ahora en producción (Marvel Studios)

La coordinación de estos retornos se produce en un momento de transición para Marvel Studios, que busca capitalizar la nostalgia y reorganizar su universo con el relanzamiento de X-Men tras el arco argumental de Avengers. Schreier, que sigue vinculado a varios proyectos de la compañía, ha enfatizado sobre el hermetismo en torno a la producción, señalando que la experiencia del equipo en mantener el control sobre la información es clave para preservar la sorpresa antes del estreno.