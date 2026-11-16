Llega a Netflix la adaptación de la novela de Fernando Aramburu sobre la tragedia donde murieron 50 niños: un drama con Belén Cuesta y Karra Elejalde

Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por la pérdida, buscan, cada uno a su manera, la forma de convivir con el recuerdo y el dolor. (Netflix)

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Acaba de aterrizar en Netflix El niño, la nueva película dirigida por Mariano Barroso que adapta la novela homónima de Fernando Aramburu. El filme, protagonizado por Belén Cuesta y Karra Elejalde, llegó primero a los cines españoles el 13 de noviembre en un estreno limitado.

La cinta reconstruye la explosión de gas que el 23 de octubre de 1980 destruyó parte del colegio público Marcelino Ugalde de Ortuella, en Vizcaya. El accidente, causado por una bolsa de gas propano acumulada bajo el centro escolar que estalló cuando un fontanero encendió su soplete para una reparación, mató a 50 niños de cinco y seis años y a tres adultos.

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A partir de ese suceso real, Aramburu construyó una historia de ficción centrada en una familia imaginaria. La novela, publicada por Tusquets en 2024, forma parte de la serie Gentes vascas, en la que el escritor donostiarra retrata personas corrientes de su tierra natal. Entre ellas encontramos Los peces de la amargura, Años lentos, Hijos de la fábula o la reciente Maite.

La película sigue a Mariaje (Belén Cuesta), peluquera, y a su marido José Miguel (Pep Ambròs), obrero siderúrgico, tras la muerte de su hijo Nuco en la explosión. El abuelo, Nicasio (Karra Elejalde), un emigrante extremeño instalado en Euskadi, se niega a aceptar la pérdida y continúa hablando con su nieto como si siguiera vivo. Cada personaje enfrenta el duelo de una manera distinta, en el marco de una España convulsionada por los llamados “años de plomo”.

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Un drama sobre cómo afrontar el duelo

El director ha puesto el peso narrativo en dos personajes antagónicos en su manera de procesar la pérdida. Mientras Nicasio recurre a la fantasía y sigue frecuentando los rincones favoritos de su nieto, Mariaje se obsesiona con volver a ser madre, en una época en la que, según dice el propio relato, “si no soy madre, ¿qué soy?”, se pregunta el personaje.

Belén Cuesta encabeza el reparto de 'El niño', la última película de Mariano Barroso. (Netflix)

José Miguel, el padre, representa una tercera vía: el rechazo frontal y la incapacidad de verbalizar el dolor. Barroso vinculó ese comportamiento a una época y un lugar concretos. “En la Euskadi de 1980, los hombres se rompen antes que llorar”, señaló el director en declaraciones recogidas por diversos medios.

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La explosión ocupa apenas unos minutos del metraje. Barroso optó por el fuera de campo en el momento del accidente y concentró la narración en el “insoportable vacío” que deja la muerte del niño en el espacio íntimo de la familia.

Aramburu reconoció que tardó décadas en poder abordar el suceso en una obra literaria. “El accidente dejó una enorme cicatriz en mi memoria”, afirmó el autor de Patria, según RTVE. El escritor tenía 21 años y estudiaba Filología Hispánica en Zaragoza cuando escuchó la noticia por radio.

Karra Elejalde en 'El niño' (Netflix)

El propio Aramburu destacó, al conocerse el proyecto de adaptación, que los niños fallecidos “merecen un lugar digno en nuestra memoria”. La tragedia, que convulsionó a todo el país, quedó relegada en la prensa de la época frente al contexto de violencia terrorista y tensión política de aquellos años.

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