Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

Yolanda Díaz y el togolés Gilbert F. Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (EFE/J. Palencia)

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retirado este lunes su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), horas antes de que el Consejo de Administración del organismo celebrara la votación para elegir a su próximo responsable para los próximos cinco años. En una extensa carta difundida en redes sociales, Díaz ha vinculado su decisión a la necesidad de preservar la unidad del movimiento sindical internacional, al tiempo que ha dirigido duras críticas a la gestión del actual director general, el togolés Gilbert Houngbo, que concurría a la reelección. La OIT era su retiro tras abandonar la política española: no concurre a las elecciones generales.

La vicepresidenta competía por el cargo únicamente con Houngbo, después de que el exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, retirara su candidatura el pasado 2 de noviembre. El Consejo de Administración de la OIT, con sede en Ginebra, está compuesto por 56 miembros con derecho a voto: 28 representantes de gobiernos, 14 de organizaciones empresariales y 14 de organizaciones sindicales. Para resultar elegido, cada candidato necesitaba el respaldo de una mayoría absoluta de 29 votos, en un mandato de cinco años que comenzará el 1 de octubre de 2027.

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En el texto, la vicepresidenta sostiene que el liderazgo que permanecerá al frente de la OIT “ha llevado al organismo a la peor crisis de su historia”, y le atribuye haber “pisoteado el diálogo social y los derechos de su propio personal”. Díaz afirma además que la dirección saliente “ofreció el segundo puesto de la casa del trabajo decente a la Administración de Trump” y que ha sumergido a la organización “en la crisis financiera más profunda de su historia”. Según su relato, su candidatura respondía precisamente a esa urgencia y a esa “grave crisis de gestión”, lo que explicaría el respaldo recibido desde posiciones y regiones muy diversas del planeta.

Yolanda Díaz con Pedro Sánchez. (Eduardo Parra/Europa Press)

Agradecimiento a Gobierno, sindicatos y a Lula

La carta incluye también un señalamiento directo a la cúpula de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Díaz asegura que el secretario general de la CSI y el portavoz del Grupo de los Trabajadores “han optado por sostener esa gestión, en contra del sentir de una gran parte del movimiento sindical mundial, al que han negado la libertad de votar”. Es en ese punto donde la vicepresidenta reitera el argumento central de su renuncia: “No voy a dividir al movimiento sindical; voy a preservar su unidad”, y agrega que su deber, en un momento en que el sindicalismo es más necesario que nunca, es “dar un paso a un lado y preservar lo que importa”.

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La dirigente dedica buena parte de la misiva a agradecer apoyos recibidos a lo largo de la campaña. Destaca de manera especial a CCOO y UGT, “comprometidos con esta candidatura hasta el final”, y reivindica un sindicalismo “de clase” que, en sus palabras, camina las calles y las fábricas antes que limitarse a una oficina. También agradece al Gobierno de España y al Ministerio de Asuntos Exteriores su respaldo, así como a los expertos que la acompañaron durante estos meses.

En el plano internacional, Díaz menciona de forma expresa al Gobierno de Lula da Silva, al que sitúa entre quienes vieron en su candidatura “una oportunidad para recuperar la vocación transformadora de la OIT” desde el principio. Cita igualmente a numerosos países africanos que, según afirma, encontraron en su propuesta “una alternativa real para situar el trabajo decente en el centro de la agenda del Sur Global”, y a países europeos que, en sus palabras, no estaban dispuestos a poner sus votos “al servicio de alguien que no tenía reparos en comportarse como si la guerra en Ucrania no existiera”.

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Yolanda Díaz en una rueda de prensa como ministra de Trabajo. (Eduardo Parra/Europa Press)

La vicepresidenta cierra su carta con una declaración de principios sobre el papel de la OIT, a la que describe como heredera de la Declaración de Filadelfia, que proclamó que el trabajo no es una mercancía y que la paz duradera solo puede basarse en la justicia social. Recuerda que la organización defendió la democracia frente a la barbarie durante la Segunda Guerra Mundial y que respaldó a Nelson Mandela mientras estaba en prisión. Díaz afirma retirarse “con la alegría de saber que estábamos en el camino correcto”, sin haber renunciado a sus principios ni a sus valores.

Carta íntegra de Yolanda Díaz

Quiero empezar por lo que más importa: dar las gracias.

A los gobiernos que creyeron en este proyecto, muchos de ellos de todas las regiones del mundo, que apostaron por un cambio real, aportaron propuestas y estuvieron convencidos de que la victoria era posible.

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A todos los sindicatos y sindicalistas que han caminado junto a nosotros.

Hoy retiro mi candidatura al puesto de directora general de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta candidatura nació de una convicción sencilla: que la OIT debe volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz. A lo largo de estos meses, esa idea sencilla fue sumando apoyos, uno a uno, hasta construir un respaldo amplio y sincero que nos permitió mirar la victoria a los ojos hasta el último momento.

El liderazgo que permanecerá al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de su propio personal. Ofreció el segundo puesto a la Administración de Trump, y ha sumergido a la Organización en la crisis financiera más profunda de su historia.

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La candidatura que he representado fue una respuesta a esa urgencia y a esa grave crisis de gestión. Eso explica también el apoyo que recibió desde posiciones y partes del mundo muy diversas. Quiero extender mi agradecimiento a todos los que compartieron esa alarma y ese sentido de urgencia.

Sin embargo, el secretario general de la CSI y el portavoz del Grupo de los Trabajadores han optado por sostener esa gestión, en contra del sentir de una gran parte del movimiento sindical mundial, al que han negado la libertad de votar. No voy a dividir al movimiento sindical; voy a preservar su unidad. En esta situación, y en un momento en que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi deber es dar un paso a un lado y preservar lo que importa.

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Doy un paso a un lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en casa desde niña. El que no cabe solo en una oficina, el que camina las calles y las fábricas y va allí donde un trabajador lo necesita. Personas que ponen la defensa de los derechos laborales en el mundo por encima de cualquier otra consideración. Decenas de sindicatos y miles de sindicalistas que no se resignan, que no callan, que no se rinden.

Quiero dar las gracias de manera especial a nuestros sindicatos más grandes en España, CCOO y UGT, comprometidos con esta candidatura hasta el final, y a todas esas mujeres y hombres honestos que entregan cada día todo por la clase trabajadora. Ese sindicalismo de clase, con voz propia, es hoy más necesario que nunca.

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Hay algo que lamento por encima de todo: no haber podido devolver al personal de la OIT el diálogo social que merece y que le ha sido arrebatado en su hora más difícil. Las personas que sostienen la OIT cada día tienen todo mi reconocimiento y mi cariño.

Quiero agradecer al Gobierno de España su confianza y al Ministerio de Asuntos Exteriores su ayuda. Y, por último, gracias a todos los expertos que tanto nos han ayudado estos meses a trabajar por una OIT mejor.

A todos los que apoyaron nuestra candidatura con entusiasmo y generosidad. Al Gobierno del presidente Lula, que desde el primer momento fue de los que vieron en ella una oportunidad para recuperar la vocación transformadora de la OIT; a tantos países africanos que encontraron en nuestra propuesta una alternativa real para situar el trabajo decente en el centro de la agenda del Sur Global; a los países europeos que no estaban dispuestos a poner sus votos al servicio de alguien que no tenía reparos en comportarse como si la guerra en Ucrania no existiera; y a todos los gobiernos que se sumaron al objetivo de democratizar la Organización y restaurar su verdadera dimensión tripartita.

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Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de las personas trabajadoras, estén donde estén en el mundo.

Seguiré defendiendo la OIT de Filadelfia: la que proclamó que el trabajo no es una mercancía y que la paz duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia social. La organización que, durante la Segunda Guerra Mundial, defendió la democracia frente a la barbarie; la organización que estuvo junto a Mandela mientras estaba en prisión.

También doy un paso a un lado con la alegría de saber que estábamos en el camino correcto, defendiendo la postura justa, sin vender nuestros principios ni nuestros valores.

El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos.

Yolanda Díaz.