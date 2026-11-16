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El escritor John Grisham abandona el thriller judicial y publica su primer libro de espías: “Quería seguir los pasos de los maestros del suspense”

El gran autor norteamericano célebre por sus novelas legales, cambia de registro en ‘La trama francesa’, su última novela

'La trama francesa', de John Grisham (Plaza & Janés)
'La trama francesa', de John Grisham (Plaza & Janés)
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El veterano escritor John Grisham regresa a la actualidad con La trama francesa, su primera novela de espionaje internacional, con la que el autor estadounidense rompe, a los 71 años, con más de tres décadas de thrillers legales centrados en tribunales y abogados.

La obra, titulada originalmente The French Illusion y editada en septiembre de 2026 por Doubleday en Estados Unidos, llega en español bajo el sello Plaza & Janés. Grisham definió el libro como “mi primer intento de seguir los pasos de los grandes maestros internacionales del suspense”, en referencia a Ken Follett, John le Carré, Robert Ludlum y Len Deighton.

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La trama francesa arranca en París, donde Paul y Chelsea Tanner, una pareja recién casada, viajan de luna de miel. El secuestro de ambos durante una excursión por la campiña francesa destapa un patrón de crímenes similares y obliga a intervenir al FBI, la CIA y los servicios de inteligencia franceses.

Entre las tramas que perfilan la novela encontramos la de una agente que diseñará un operativo con un abogado militar del Departamento de Justicia como cebo, de modo que ambos tendrán que casarse y viajar de luna de miel a París sabiendo que será secuestrados.

Más de 350 millones de libros vendidos

Grisham nació el 8 de febrero de 1955 en Jonesboro, Arkansas. Ejerció como abogado y formó parte de la Cámara de Representantes de Mississippi entre 1983 y 1990, antes de publicar su primera novela, Tiempo de matar, en 1989.

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Gene Hackman y Tom Cruise en 'La tapadera', basada en la novela de John Grisham.
Gene Hackman y Tom Cruise en 'La tapadera', basada en la novela de John Grisham.

El despegue llegó con La tapadera, que permaneció 47 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y fue adaptada al cine con Tom Cruise y Gene Hackman. A partir de ahí, según consigna la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el autor publicó una novela por año y todas se convirtieron en éxitos internacionales.

Grisham ha escrito más de cincuenta libros, traducidos a casi 50 idiomas, con ventas que superan los 350 millones de ejemplares. Entre sus títulos figuran Los chicos de Biloxi, El intercambio, Isla maldita, Inocentes, El informa Pelícano y La viuda. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Harper Lee de ficción legal y el Premio al Logro Creativo de Ficción de la Biblioteca del Congreso.

Imagen de archivo del novelista estadounidense John Grisham. EFE/Etienne Laurent
Imagen de archivo del novelista estadounidense John Grisham. EFE/Etienne Laurent

Fuera de la ficción, Grisham integra las juntas directivas de Innocence Project y Centurion Ministries, organizaciones dedicadas a la exoneración de personas condenadas injustamente. En una entrevista con la cadena CBC, el autor explicó que su formación como abogado determinó su estilo de escritura.

“Siempre he sentido la necesidad de escribir con claridad, incluso cuando ejercía de abogado”, relató Grisham a la emisora canadiense, al recordar que buscaba redactar sus escritos legales de forma clara desde que ejercía la profesión. Esa influencia se mantiene en La trama francesa, pese al giro hacia el espionaje.

Recepción crítica de ‘La trama francesa’

Las primeras reseñas en Estados Unidos coinciden en que la novela conserva el ritmo ágil característico de Grisham. El sitio especializado en clubes de lectura Book Explained le otorgó una calificación de tres y medio sobre cinco, al describirlo como “un thriller rápido y lleno de giros, aunque lastrado por personajes poco desarrollados y una prosa sencilla”.

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La misma reseña distingue los elementos de ficción basados en hechos reales que aparecen en la trama, como la existencia de la base de detención de Guantánamo y la política estadounidense de no pagar rescates a secuestradores, confirmada en 2015 por el entonces presidente Barack Obama.

El giro de Grisham se produce después de que el autor sostuviera durante años un ritmo editorial de una novela legal por año, con series centradas en personajes como el abogado Jake Brigance o los protagonistas de La tapadera y su secuela, El intercambio. La trama francesa representa así la primera ocasión en la que el escritor abandona por completo el tribunal como escenario central de una obra de ficción extensa.

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