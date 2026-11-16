Las imágenes más sorprendentes de Guillermo y Kate Middleton en la India: del baño de multitudes a viajar en el metro de Bombay

Loa príncipes de Gales en Mumbai, India. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

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Los príncipes de Gales han protagonizado una de las escenas más inesperadas de su visita oficial a la India. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han sorprendido al desplazarse en metro por Bombay, una imagen poco habitual en sus compromisos institucionales y que contrasta con la pompa que suele rodear sus apariciones públicas. La pareja ha accedido a uno de los vagones del suburbano como cualquier otro viajero, en una jornada en la que han continuado con su agenda en la ciudad india.

La visita tiene como principal objetivo la celebración de la sexta edición del Premio Earthshot, el prestigioso galardón medioambiental impulsado por el heredero al trono británico en 2020. Bombay es este año la ciudad elegida para acoger la ceremonia, una cita especialmente significativa para Guillermo, pero también para Kate, que vuelve a acompañar a su marido en este evento internacional por primera vez desde 2022. Su presencia supone, además, una nueva aparición de la princesa en una gran cita fuera de Reino Unido tras el periodo en el que sus problemas de salud la mantuvieron alejada de la agenda pública.

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Los príncipes de Gales en la estación de Vidhan Bhavan, en el metro de Mumbai, India. (REUTERS/Phil Noble/Pool)

La llegada de los príncipes de Gales a la India no ha pasado desapercibida. Desde sus primeros compromisos han recibido muestras de cariño y una calurosa bienvenida por parte de los ciudadanos, que se han congregado para verles de cerca. La pareja ha querido compartir su entusiasmo por este viaje y ha destacado el papel del país en el desarrollo de soluciones medioambientales. “Kate y yo estamos encantados de estar en la India para la edición de este año del Premio Earthshot”, expresaron en un mensaje con motivo de su llegada.

Guillermo también puso en valor la contribución india al proyecto, recordando que el país cuenta con más finalistas y ganadores del premio que ningún otro. Durante estos días, los príncipes tienen previsto conocer a innovadores, emprendedores y jóvenes que trabajan en iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Una agenda con la que el heredero quiere dar visibilidad a proyectos capaces de ofrecer respuestas a algunos de los grandes desafíos medioambientales.

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El príncipe Guillermo y Kate Middleon en el mero de Mumbay. (REUTERS/Phil Noble/Pool)

Un partido de críquet para arrancar la visita

Antes de la inesperada imagen en el metro, Guillermo y Kate ya habían protagonizado una primera jornada repleta de encuentros y escenas distendidas. Uno de sus primeros compromisos públicos tuvo lugar en el barrio de Ballard Estate, donde fueron recibidos por la leyenda del críquet indio Sachin Tendulkar. El deportista, apodado el “pequeño maestro”, fue el encargado de dar comienzo a la visita con un partido de críquet callejero, una práctica muy popular en las calles y callejones de Bombay.

La princesa de Gales ha jugado al cricket. (REUTERS/Phil Noble)

La expectación fue enorme. Numerosos escolares se acercaron a las inmediaciones para poder ver a los príncipes, que se mostraron sonrientes y cercanos durante el encuentro. Kate agradeció la presencia de los niños con unas palabras que reflejaban su alegría por regresar a la ciudad: “Muchas gracias, es maravilloso estar aquí de nuevo”. La princesa también reconoció que tanto ella como su marido necesitaban practicar un poco más de críquet, después de describir como “maravilloso” volver a Bombay una década después de su anterior visita.

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Para la ocasión, Kate apostó por un conjunto de pantalón blanco y chaqueta verde lima, un estilismo de tonos luminosos con el que destacó entre los asistentes. Guillermo, por su parte, lució un chaleco de algodón de la firma KARDO, tejido a mano por artesanos de Bengala. Ambos participaron en la actividad con naturalidad y dejaron imágenes muy diferentes de las que suelen protagonizar en los actos más solemnes de la Corona británica.

El príncipe Guillermo pronuncia un discurso en la Asamblea de Impacto del Premio Earthshot, en Bombay, India, antes de la cumbre del galardón. (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

La presencia de la princesa de Gales es uno de los aspectos más destacados de este viaje. Desde 2022 no acompañaba a Guillermo en la gala del Premio Earthshot, por lo que su participación en esta edición tiene un significado especial. La pareja afronta así una agenda internacional conjunta de tres días, con actividades centradas en la innovación medioambiental y el contacto con las comunidades locales.

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