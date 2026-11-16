Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante el acto electoral del PSOE en Alcorcón. (Sergio Pérez / EFE)

Guardar

El día 4 de campaña electoral arranca con una nueva ronda de encuestas. La primera, elaborada por 40db para EL PAÍS y la Cadena SER, ha vuelto a reflejar la misma tendencia que en los anteriores estudios elaborados durante la precampaña: los socialistas remontan poco a poco, mientras que el PP no consigue remontar.

El cuarto sondeo de campaña indica que el PSOE habría superado el 30% de intención de voto, registrando su mejor resultado de la legislatura. Los socialistas partían la precampaña en torno al 27% en su proyección de voto. Traducido en escaños, el PSOE se movería entre los 118 y 124 escaños.

PUBLICIDAD

¿Será suficiente con este resultado? A día de hoy, el avance socialista no alteraría las perspectivas de investidura. ¿El motivo? La suma de las derechas conserva una mayoría superior a 190 escaños. El PP se mantiene en el 31,5% de intención de voto (entre 125-136 escaños), mientras que Vox podría obtener entre 57 y 64 representantes. El sondeo de 40 dB arroja un poco de luz a la coalición del Frente Amplio, que por primera vez desde que comenzó la campaña experimenta un pequeño avance, que no va en detrimento de los socialistas.

Otra encuesta, la elaborada por NC Report para LA RAZÓN, también avanza en su primera semana de campaña con la mayoría parlamentaria del PP y Vox, que apenas acusa movimientos en la intención de voto, aunque la disputa sobre el equilibrio de fuerzas entre ambas formaciones será una de las grandes claves de la noche electoral. El sondeo mantiene a los populares y a Vox entre 201 y 205 diputados, ampliamente por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

PUBLICIDAD

Los candidatos a la presidencia del Gobierno continúan recorriendo el país a falta de solo dos semanas para los comicios. (Europa Press)

Según este estudio, la distancia entre populares y socialistas se reduce de siete a seis puntos. El PP pierde medio punto y se sitúa en el 32,1% de los votos, con una expectativa de entre 135 y 137 escaños, uno menos que en la anterior estimación. El PSOE recupera cinco décimas, hasta el 26,1%, y eleva su representación prevista a 102-104 diputados, tres más que hace una semana. El partido de Santiago Abascal retrocede tres décimas, hasta el 19%, y obtendría entre 66 y 68 representantes, también uno menos, pero el doble que en 2023.

Vox, a las puertas de Galicia

Una tercera encuesta, la elaborada por Sigma Dos para El Mundo, muestra una fotografía inédita hasta ahora: la entrada de la extrema derecha en Galicia, que podría obtener hasta dos escaños en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Vox nunca ha logrado representación en esta comunidad, que es un histórico feudo del Partido Popular. De confirmarse este hito, al partido de Santiago Abascal solo le faltarían País Vasco y Navarra para contar con diputados nacionales elegidos en todas las comunidades autónomas, aunque ya tiene presencia en los parlamentos autonómicos de ambas.

PUBLICIDAD

El estudio muestra que la lucha entre bloques sigue abierta en 12 circunscripciones, con 14 escaños todavía sin asignación definitiva. La suma de PP y Vox tendría, pese a esa incertidumbre, asegurados al menos 180 diputados, mientras que PSOE y la izquierda alternativa no podrían imponerse aunque reunieran todos esos puestos en juego.