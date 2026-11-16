Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Beatriz y Gabriel desaparecen con los hijos de Begoña

Marta y Begoña en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

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La tensión no dará tregua esta semana en Sueños de libertad. Los De la Reina intensificarán sus maniobras para apartar a Gabriel de la dirección de la fábrica, pero el abogado demostrará que no está dispuesto a perder su posición sin plantar batalla. Mientras tanto, Begoña vivirá una situación límite cuando descubra que sus hijos han desaparecido, un golpe que despertará recuerdos dolorosos de su pasado con Jesús. En paralelo, las relaciones sentimentales atravesarán momentos decisivos: Mabel seguirá sin saber cómo gestionar lo que siente por Josema, Manuela encontrará una nueva oportunidad junto a Eduardo y Fina tendrá que valorar una propuesta que podría llevarla muy lejos de Toledo.

Capítulo 690 del lunes 16 de noviembre

La semana arrancará con Gabriel aceptando las exigencias de Félix Cifuentes. El abogado terminará sometiéndose a las presiones de su antiguo conocido, aunque desconoce que Andrés y los suyos están siguiendo sus pasos para averiguar qué secretos esconde. El joven De la Reina quiere acceder al despacho de Gabriel y registrar sus pertenencias, por lo que necesitará la ayuda de Pablo para llevar adelante su plan.

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En el ámbito familiar, Salva recibirá una noticia especialmente dolorosa sobre su madre. Al conocer las razones por las que nunca fue a visitarlo a prisión, tendrá que enfrentarse a una verdad que amenaza con complicar todavía más la relación que intenta reconstruir con su padre, Tomás. Precisamente, Salva seguirá buscando soluciones para ayudarlo a superar su dependencia del alcohol y recurrirá a don Agustín para conseguir apoyo en su rehabilitación.

Begoña, por su parte, creerá estar más cerca de resolver el misterio sobre la paternidad del bebé de Beatriz. La enfermera se reunirá con el hombre al que identifica como Javier Moreno, sin imaginar que se trata de un impostor contratado para desviar sus sospechas. Beatriz comprobará que la estrategia de Gabriel está dando resultado y que, además, ha conseguido recuperar la confianza de Begoña.

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También habrá complicaciones para Andrés y Valentina, cuyos preparativos de boda avanzarán entre las dudas de la joven sobre el compromiso de su futuro marido. En paralelo, Mabel intentará evitar a Josema, aunque un cambio inesperado de planes de Nieves hará que ambos terminen compartiendo una cita. La jornada estará marcada además por el segundo aniversario de la muerte de Mateo, cuya memoria reunirá a la colonia en una ceremonia religiosa. La llegada de alguien inesperado sorprenderá especialmente a Claudia.

Josema y Mabel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Capítulo 691 del martes 17 de noviembre

Gabriel averiguará que Pablo ha colaborado con Andrés para espiarlo y no ocultará su indignación. El abogado se sentirá traicionado y descargará su enfado contra quien hasta ahora consideraba una persona de confianza. Pablo, preocupado por su comportamiento, le advertirá de que su obsesión y su desconfianza pueden terminar pasándole factura.

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Mientras tanto, Damián se reunirá con Félix Cifuentes y le entregará una importante cantidad de dinero a cambio de información sobre los pagos que ha recibido de Gabriel. Sin embargo, lo que descubra no parecerá justificar el desembolso. Los De la Reina no serán conscientes de que esos datos pueden tener un valor mucho mayor del que imaginan. Además, Tasio descubrirá que su padre y Andrés están negociando con Félix, lo que despertará su temor a que salga a la luz su implicación en el asunto de Brossard.

Las relaciones personales tampoco atravesarán su mejor momento. Manuela sufrirá al comprobar que Eduardo no quiere iniciar una relación sentimental con ella, mientras Miguel compartirá con Claudia sus dudas sobre la posibilidad de ser padre de un niño con autismo. Por otro lado, Marta continuará intentando que Damián acepte la relación de Tasio con Paula.

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La exposición de Bianca también traerá consecuencias inesperadas. Las críticas de la prensa no serán las que esperaba la pintora y Fina intentará consolarla. Sin embargo, Bianca terminará perdiendo los nervios y reaccionará violentamente contra ella, molesta por el contraste entre la buena acogida de las fotografías y las valoraciones negativas de sus cuadros.

Gabriel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Capítulo 692 del miércoles 18 de noviembre

Las diferencias entre Bianca y Fina seguirán creciendo. La fotógrafa recibirá elogios por su trabajo, mientras que la pintora tendrá que asumir las críticas desfavorables. Incapaz de controlar sus celos, Bianca responsabilizará a Fina de su fracaso. La situación también preocupará a Marta, que percibirá que su pareja no está disfrutando del reconocimiento profesional que ha conseguido.

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En la familia De la Reina, Marta insistirá en que Damián debería recuperar el vínculo con Tasio antes de que la guerra contra Gabriel termine por destruirlos a todos. La joven incluso le recordará algunos de los momentos más difíciles de su propia historia con Fina para que comprenda mejor la situación de su hermano.

La ofensiva contra Gabriel continuará: Damián y Andrés aceptarán pagar a Félix para que consiga apartar al abogado de la dirección de la fábrica. El patriarca también le ofrecerá a Gabriel la posibilidad de marcharse por voluntad propia antes de que Hugo lo destituya, pero este no estará dispuesto a abandonar.

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Por otro lado, Josema decidirá instalarse en un hotel para poner distancia con Mabel, mientras Eduardo reconsiderará su postura y se disculpará con Manuela. Además, Miguel seguirá teniendo miedo a la paternidad, aunque Claudia le dejará claro que desea formar una familia con él.

El acercamiento entre Damián y Tasio parecerá posible cuando el empresario prometa no interferir en su relación con Paula. Sin embargo, la conversación dará un giro cuando Tasio, incapaz de seguir ocultando lo ocurrido, confiese que fue él quien impidió el traslado de la fábrica a Marruecos.

Damián y Gabriel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Capítulo 693 del jueves 19 de noviembre

La tensión entre Gabriel y los De la Reina alcanzará un nuevo nivel. Aunque Damián se mostrará satisfecho por haber conseguido poner contra las cuerdas al abogado, Marta temerá que Begoña termine pagando las consecuencias. Sus sospechas no tardarán en cobrar sentido: Gabriel comenzará a mostrarse especialmente amable con su mujer, pero esa aparente reconciliación esconderá un plan preparado junto a Beatriz.

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La enfermera, por su parte, recibirá una propuesta de Andrés para poner fin a su matrimonio, pero se negará a separarse por el bienestar de sus hijos. La situación dará un giro dramático cuando descubra que Beatriz y Juanito han desaparecido. Al buscar ayuda en casa de los De la Reina, se enterará de que Gabriel también se ha llevado a Julia.

Mientras tanto, Manuela y Eduardo comenzarán a disfrutar de su relación en secreto. Mabel seguirá convencida de que Josema siente algo por ella, aunque el arquitecto intente mantener las distancias. En otra trama, Miguel se acercará al trabajo de Claudia en la Casa Cuna para afrontar sus temores sobre la paternidad. También empeorará el estado de salud de Damián, que sufrirá dolores, mareos y problemas de visión.

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Eduardo y Manuela en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Capítulo 694 del viernes 20 de noviembre

La desaparición de los pequeños centrará buena parte del episodio. Los De la Reina dejarán en segundo plano sus planes contra Gabriel para concentrarse en encontrar a los niños y ayudar a Begoña. La enfermera revivirá el miedo que experimentó durante su matrimonio con Jesús, mientras Marta intentará acompañarla y evitar que afronte sola la angustiosa espera.

Begoña terminará regresando a casa convencida de que Gabriel ha utilizado a los pequeños para presionar a la familia y frenar sus maniobras en la fábrica. Sin embargo, Marta temerá que la situación pueda volverse peligrosa y considerará necesario que alguien permanezca junto a ella. La semana concluirá con una llamada inesperada a la puerta.

En paralelo, Bianca intentará reparar el daño causado a Fina y le propondrá una oportunidad profesional en Buenos Aires. La pintora ha utilizado los contactos que le han proporcionado las buenas críticas de las fotografías para abrirle una posible vía de futuro fuera de España. La propuesta dejará a Fina ante una decisión difícil y provocará nuevas tensiones con Marta.

También seguirán los problemas de Miguel, que no terminará de sentirse preparado para ser padre después de su experiencia en la Casa Cuna. Damián sufrirá otro episodio de salud que podría hacerle perder el conocimiento, mientras Mabel y Josema continuarán atrapados en una relación cada vez más complicada.

Bianca y Fina en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).