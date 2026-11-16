España

Receta de pan de Cádiz, el desconocido postre navideño de mazapán que esconde ‘joyas’ confitadas

Este pastel de mazapán se monta formando capas de dulce de batata, crema de yemas, cabello de ángel y frutas confitadas

Receta de pan de Cádiz, un postre navideño (Flickr)
Receta de pan de Cádiz, un postre navideño (Flickr)
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El pan de Cádiz es uno de los grandes dulces navideños de Andalucía, un pastel de mazapán que esconde capas de yema, dulce de batata, cabello de ángel y fruta confitada. Su exterior de mazapán ligeramente dorado esconde un interior jugoso y aromático, con una mezcla de colores y sabores que nos recuerdan a joyas y piedras preciosas escondidas en una suerte de cofre a base de almendra. En definitiva, una receta única en toda España que llama la atención desde el primer vistazo.

También conocido como turrón de Cádiz, algunos atribuyen su creación al pastelero gaditano Antonio Valls Garrido, al frente de la ya desaparecida pastelería Viena, que habría ideado esta curiosa combinación en la década de los años 50. Desde entonces, se ha convertido en todo un icono de la repostería gaditana, y numerosas pastelerías de la provincia recrean su receta.

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Receta de pan de Cádiz

El pan de Cádiz es un pastel de mazapán elaborado con almendra molida, azúcar glas y clara de huevo. Se monta en capas con dulce de batata, crema de yemas, cabello de ángel y frutas confitadas, antes de hornearlo brevemente para dorar la superficie y conseguir uno de los postres más curiosos de la Navidad.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 6 horas.
    • Preparación activa: 35 minutos.
    • Reposo: 5 horas.
    • Cocción: 10-15 minutos.

Ingredientes

Para el mazapán

  • 250 g de almendra molida
  • 250 g de azúcar glas
  • 50 g de clara de huevo pasteurizada

Para el dulce de batata

  • 300 g de batata con piel, lavada
  • 150 g de azúcar
  • 2 tiras de piel de limón
  • ½ palo de canela

Para la crema de yemas

  • 100 g de yemas de huevo
  • 150 g de azúcar
  • 50 g de agua
  • 15 g de maicena

Para el montaje

  • 150 g de frutas confitadas variadas
  • 150 g de cabello de ángel
  • 1 yema de huevo para pincelar
  • 1 cucharada de agua

Cómo hacer pan de Cádiz, paso a paso

  1. Mezcla la almendra molida, el azúcar glas y la clara de huevo en un bol.
  2. Amasa con las manos hasta obtener una pasta lisa y homogénea.
  3. Forma una bola, envuélvela en film y deja reposar el mazapán durante 2 horas en la nevera.
  4. Cuece la batata con piel en una olla con agua hasta que esté tierna.
  5. Pélala, escúrrela bien y tritúrala.
  6. Pon la batata en un cazo junto con 150 g de azúcar, la piel de limón y la canela.
  7. Cocina a fuego suave durante 5 minutos, sin dejar de remover. Retira la canela y el limón. Deja enfriar.
  8. Para preparar la crema de yemas, mezcla el agua y el azúcar en un cazo. Cuece hasta obtener un almíbar ligero.
  9. Bate las yemas con la maicena. Añade el almíbar poco a poco, sin dejar de remover.
  10. Cocina la mezcla a fuego suave hasta que espese. No debe hervir, porque la yema podría cortarse.
  11. Deja enfriar la crema de yemas antes de montar el dulce.
  12. Divide el mazapán en varias porciones. Reserva una parte para cubrir el exterior.
  13. Estira el resto entre 2 hojas de papel vegetal hasta obtener láminas de unos 8 mm de grosor.
  14. Forma varias piezas rectangulares del tamaño del molde o de la bandeja.
  15. Coloca una primera lámina de mazapán sobre papel vegetal.
  16. Añade una capa de cabello de ángel y reparte parte de la fruta confitada.
  17. Cubre con otra lámina de mazapán y extiende encima el dulce de batata frío.
  18. Añade una nueva capa de mazapán y cubre con la crema de yemas.
  19. Termina con otra lámina de mazapán.
  20. Estira el mazapán reservado y cubre todo el conjunto. Sella bien los laterales.
  21. Recorta el exceso y alisa la superficie con las manos.
  22. Marca rombos o líneas paralelas con el lado romo de un cuchillo. Haz cortes superficiales para no romper las capas.
  23. Mezcla la yema con 1 cucharada de agua y pincela toda la superficie.
  24. Precalienta el horno a 250 ºC, con calor arriba y abajo.
  25. Hornea durante 4 minutos.
  26. Activa el grill y dora la superficie durante 1 o 2 minutos. Vigila el horno en todo momento: el mazapán se quema con rapidez.
  27. Deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 30 porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

  • Calorías: 187 kcal.
  • Proteínas: 2,6 g.
  • Grasas: 5,6 g.
  • Grasas saturadas: 1,6 g.
  • Hidratos de carbono: 31,8 g.
  • Fibra: 0,7 g.
  • Sodio: 31,1 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pan de Cádiz envuelto en film o dentro de un recipiente hermético.

Consérvalo en la nevera durante 4 o 5 días. Sírvelo a temperatura ambiente para que el mazapán recupere una textura más tierna.

También puedes congelarlo bien protegido durante aproximadamente 1 mes. Descongélalo lentamente en la nevera y deja que repose unos minutos fuera antes de servir.

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