El Supremo llama la atención a un juez de Torrevieja por “copiar y pegar” el criterio de un magistrado peruano y 15 páginas de un artículo académico. (Montaje Infobae)

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Al Tribunal Supremo no le ha gustado nada la forma en que un juez de Torrevieja justificó uno de sus autos. La resolución recurría al criterio de un magistrado de la Corte Suprema peruana y reproducía quince páginas de un artículo académico, pero apenas explicaba por qué esos textos servían para fundamentar la decisión. La Sala de lo Penal denuncia “sonrojantes déficits de justificación” y un recurso al “corta y pega” incompatible con la obligación de motivar las resoluciones judiciales.

El origen del caso estaba en una petición para unir tres investigaciones judiciales que se tramitaban por separado. La representación de uno de los investigados quería que el sumario que instruía el Juzgado número 2 de Torrevieja se acumulase a otras dos causas abiertas anteriormente. Su argumento era que los procedimientos estaban relacionados y debían investigarse conjuntamente. Además, pedía que, una vez unificados, el asunto pasara a la Audiencia Nacional.

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El juez rechazó la solicitud mediante un auto fechado el 10 de diciembre de 2020. Para justificar su decisión, abrió la fundamentación jurídica con una referencia a César San Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Perú, y a su opinión sobre las reglas que permiten conectar distintas investigaciones penales. La cuestión estaba relacionada con una reforma del Código de Procedimientos Penales de aquel país.

A continuación, el juez incorporó quince páginas de un artículo del profesor Cubillo López, publicado en 2017 en la revista Estudios de Deusto, sobre las causas de conexión penal y su aplicación tras una reforma de la legislación española. Sin embargo, según señala ahora el Supremo, no explicó qué aportaban esos textos a la decisión que tenía que tomar. La explicación específica sobre el caso aparecía después, en un segundo fundamento, y se limitaba a afirmar que no se cumplían los requisitos para unir las investigaciones.

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La Audiencia Provincial de Alicante confirmó la decisión del juzgado en diciembre de 2021. La parte que había solicitado la acumulación acudió entonces al Tribunal Supremo, que ha aprovechado la resolución del recurso para cuestionar con dureza la forma en que se había redactado el auto inicial.

Los magistrados consideran que la extensión de la fundamentación no puede confundirse con una explicación suficiente de los motivos de una decisión. En este caso, el juez había reproducido íntegramente “un largo texto académico y una opinión de un magistrado del Tribunal Supremo del Perú” sin citar al autor del artículo ni explicar la relevancia de ninguno de esos materiales para el procedimiento. La Sala habla de “sonrojantes déficits de justificación” y de una motivación “topográfica, volumétrica, aparente”.

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Fachada del Tribunal Supremo. (Alberto Ortega / Europa Press)

El reproche tiene una explicación jurídica: los jueces están obligados a exponer las razones concretas por las que adoptan sus decisiones. No basta con incorporar doctrina o referencias jurídicas si después no se explica cómo sirven para resolver el asunto. Esa obligación, recuerda el Supremo, también permite que las partes conozcan los motivos de una resolución y puedan recurrirla si no están de acuerdo.

Por eso, la sentencia considera que el deber de motivación es incompatible con las “fórmulas impostadas —de corta y pega—” que se limitan a reproducir textos doctrinales y prescinden de las razones específicas que deberían justificar lo decidido.

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El Supremo también reprocha la falta de argumentos del recurrente

Pese a la contundencia de la reprimenda al juez, el Tribunal Supremo no ha dado la razón a quien presentó el recurso. La Sala considera que el escrito tampoco explicaba suficientemente por qué las tres investigaciones debían tramitarse juntas ni qué relación concreta existía entre ellas.

Para que varias causas penales se acumulen no basta con señalar que tienen algún elemento en común. Es necesario explicar qué conexión existe entre los hechos investigados y por qué tiene sentido que se examinen en un mismo procedimiento. En este caso, según los magistrados, el recurrente se limitó a apuntar que había relación entre las distintas investigaciones, pero no identificó con claridad los hechos ni desarrolló los motivos por los que debían unificarse.

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El Supremo reprocha que la parte tampoco hubiera explicado adecuadamente qué perjuicio le había causado la decisión del juzgado. En buena medida, su queja se centraba en no haber podido acceder a las actuaciones de los procedimientos anteriores de los que procedían los indicios que habían dado lugar a la nueva investigación. Sin embargo, no concretaba de qué manera esos antecedentes justificaban la acumulación que reclamaba.

El Tribunal Supremo aplica la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, los cuatro dirigentes independentistas condenados por malversación en el juicio del procés. La decisión llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía a este delito y ordenara al Supremo perdonar a los cuatro condenados, dos años después de que entrara en vigor la ley.

La Sala advierte de que no puede suplir las carencias de un recurso reconstruyendo por su cuenta todo el caso. “No puede suponer que suplamos los evidentes déficits justificativos del recurso, sumergiéndonos en miles de páginas testimoniadas de los distintos procedimientos”, señala la sentencia.

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Por ese motivo, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y condena al recurrente al pago de las costas. La resolución deja así una doble crítica: el juez de Torrevieja no justificó suficientemente por qué rechazaba la acumulación de las investigaciones, pero quien recurrió tampoco explicó con claridad por qué debían unirse.