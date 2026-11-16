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Dónde ver todas las películas de ‘Los juegos del hambre’ antes del estreno de ‘Amanecer en la cosecha’

La saga creada por Suzanne Collins regresa este viernes a los cines con ‘Amanecer en la cosecha’, una precuela centrada en los juegos de Haymitch, futuro mentor de Peeta y Katniss

Los juegos del hambre (Lionsgate) The Hunger Games. Jennifer Lawrence
(Lionsgate)
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Han pasado once años desde que Katniss Everdeen se convirtió en el símbolo de Panem que derrocó al Capitolio. La saga que Suzanne Collins empezó a publicar en 2008, formada por Los juegos del hambre, En llamas y Sinsajo, no solo llegó al cine cuatro años después para dar a conocer a uno de los rostros más populares de la década en Hollywood, Jennifer Lawrence, sino también para demostrar que una saga para adolescentes era capaz de relatar de muy buena forma temas como el poder y la propaganda, el autoritarismo o las desigualdades sociales.

Pero Panem tiene muchas historias por contar. La última es Amenecer en la cosecha, la sexta película de la franquicia y la segunda precuela de la historia original que Collins publicó el año pasado y que llega este viernes a los cines. La cinta tiene lugar 24 años antes de los juegos en los que conocimos a Katniss y Peeta. Dirigida por Francis Lawrence, responsable de todas las entregas anteriores a excepción de la primera, la cinta navega por el arduo camino de Haymitch hacia la victoria de los 50.º Juegos del Hambre.

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‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

El actor Joseph Zada recoge el testigo de Woody Harrelson para interpretar a un joven Haymitch de apenas 16 años, seleccionado para participar en el conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Una edición especialmente cruel en la que el Capitolio duplica el número de tributos: de 24 a 48.

Pero si antes de llegar al cine quieres hacer rewatch de las otras cinco películas, este es el orden cronológico y la plataforma donde puedes verlas.

Dónde ver las películas de ‘Los juegos del hambre’

El origen de la saga comenzó en 2012 con Los juegos del hambre, dirigida por Gary Ross, primera y última cinta a la que se enfrentó el cineasta. La película presenta a Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), una joven del Distrito 12 que se ofrece voluntaria para sustituir a su hermana Prim en el macabro espectáculo televisado en el que 24 adolescentes deben luchar a muerte. La cinta, ojo, solo está disponible para alquilar en Prime Video, Apple TV y Rakuten.

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Los Juegos del Hambre - Amanecer de la Cosecha - casting - Perú - entretenimiento - 24 mayo
Los juegos del hambre: En llamas. (Murray Close/Lionsgate)

La historia continúa con Los juegos del hambre: En llamas (2013), donde Katniss y Peeta Mellark (Josh Hutcherson) se enfrentan a las consecuencias políticas de su victoria. Como venganza ante una rebelión que se está gestando, el presidente Snow (Donald Sutherland) prepara el tercer Vasallaje de los 25, donde solo participan vencedores. El filme está disponible en Prime Video.

En Sinsajo. Parte 1 (2014) Katniss se convierte en el rostro de la revolución contra el presidente Snow (Donald Sutherland). La guerra alcanza su desenlace en Sinsajo. Parte 2 (2015), que pone fin a la historia original. Ambas películas también se pueden ver en Prime Video.

Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes
Tom Blyth as Coriolanus Snow and Rachel Zegler as Lucy Gray Baird in The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Photo Credit: Murray Close

Ocho años después llegó Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023), que ambientada 64 años antes de la primera película, explora la juventud de Snow (Tom Blynth) y su relación con Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distrito 12. Disponible en Prime Video y Movistar Plus+.

¿En qué orden ver la saga?

Aunque las cinco películas pueden disfrutarse siguiendo el orden de estreno, quienes prefieran recorrer cronológicamente la historia de Panem deberán comenzar por Balada de pájaros cantores y serpientes, continuar con Amanecer en la cosecha y terminar con las cuatro entregas protagonizadas por Jennifer Lawrence.

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