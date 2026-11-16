La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Migrantes cruzan desde Marruecos al enclave español de Ceuta. (AP Foto / Antonio Sempere)

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La Guardia Civil recibió el 29 de julio de 2026 un aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre varias convocatorias en redes sociales para entrar en Ceuta al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. Los mensajes animaban a cruzar a nado y a saltar la valla fronteriza, pero los agentes descartaron que fuera a producirse un asalto masivo al perímetro. No habían detectado grandes concentraciones de inmigrantes en las inmediaciones y las fuerzas marroquíes mantenían desplegados sus efectivos.

Así lo recoge un informe de 55 páginas, al que ha tenido acceso Infobae, que la Guardia Civil remitió a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio. El documento reconstruye las comunicaciones entre la Benemérita y el CNI durante las horas previas al colapso fronterizo, así como las comprobaciones que realizaron los agentes después de recibir el aviso. La previsión se quedó corta porque, al día siguiente, miles de personas accedieron a Ceuta a través del espigón de El Tarajal y desbordaron los dispositivos de contención.

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El primer aviso llegó a las 13:53 del 29 de julio. Un agente de la Unidad Central Especial número 3 (UCE3) recibió una llamada perdida por WhatsApp del CNI. Un minuto después, el servicio de inteligencia le escribió: “Tenemos información de un intento de entrada a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono”. A las 13:55 añadió que había localizado varios grupos de Facebook y WhatsApp que estaban incentivando esas entradas.

El agente explicó que se encontraba fuera y facilitó el contacto de otros compañeros. A las 14:41, el CNI llamó a uno de ellos. La conversación, de siete minutos, permitió concretar el alcance de las convocatorias. Según la reconstrucción de la Guardia Civil, los servicios de inteligencia habían detectado llamamientos para cruzar a Ceuta tanto por el mar como a través del perímetro fronterizo. Dos grupos de Facebook, integrados principalmente por ciudadanos subsaharianos, concentraban buena parte de esa actividad. Uno de ellos tenía más de 100.000 seguidores.

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La fecha elegida tampoco era casual. Los mensajes animaban a aprovechar la Fiesta del Trono, con la expectativa de que las fuerzas de seguridad marroquíes estuvieran ocupadas con los actos oficiales. La convocatoria contemplaba intentos de entrada el 30 de julio, cuando estaban previstos actos en la localidad de Rincón y, al día siguiente, en Tetuán.

Durante las 24 horas anteriores, según los datos trasladados a la unidad de Información, habían entrado a nado 273 personas. La Guardia Civil relacionaba parte del incremento con la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo que había impedido continuar aplicando el rechazo en frontera a quienes alcanzaban territorio español por vía marítima. La resolución había alterado uno de los mecanismos de contención utilizados hasta entonces y coincidía con un aumento de las llegadas.

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Flotadores empleados por migrantes para entrar a nado en Ceuta. (Europa Press)

El aviso del CNI alertaba, además, de la posibilidad de que ciudadanos subsaharianos organizasen un intento colectivo de saltar la valla. Hasta ese momento, los accesos que se estaban produciendo estaban protagonizados principalmente por candidatos magrebíes que trataban de alcanzar Ceuta a nado.

Las comprobaciones de la Guardia Civil

Tras recibir la información, la Guardia Civil pidió a sus unidades sobre el terreno que comprobaran si había concentraciones de personas en las proximidades de la frontera, que examinaran la actividad en redes sociales y que informaran sobre la actitud y el despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes. La intención era contrastar los llamamientos digitales con la situación real al otro lado de la frontera.

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Las comprobaciones confirmaron que la presión migratoria era elevada. La Benemérita tenía constancia de miles de candidatos magrebíes en localidades próximas a Ceuta, principalmente Castillejos y Rincón, a la espera de una oportunidad para entrar a nado. También había información sobre numerosas detenciones y traslados de inmigrantes hacia el interior de Marruecos. Sin embargo, entre el 28 y el 29 de julio las batidas marroquíes habían interceptado a 78 ciudadanos subsaharianos y no se habían detectado grandes grupos de este colectivo que pudieran suponer una amenaza inminente. Los agentes solo tenían constancia de pequeñas concentraciones que consideraban controladas.

A ello se sumaba la previsión de que Marruecos reforzase la frontera desde el jueves 30 con alrededor de 1.000 militares y gendarmes. La Guardia Civil había observado un despliegue activo de las fuerzas marroquíes en la costa de Castillejos, con detenciones e intervenciones para impedir los intentos de entrada.

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Con esos datos, la Jefatura de Información remitió a las 18:36 del 29 de julio un informe al Estado Mayor de la Guardia Civil. El documento advertía de un incremento considerable de la presión migratoria, principalmente mediante entradas a nado por las zonas de El Tarajal y Benzú. Entre las ocho de la mañana del día 28 y la misma hora del 29, se habían registrado, a falta de confirmación oficial, 273 entradas por mar territorial y 467 interceptaciones por las fuerzas de seguridad marroquíes.

El informe también recogía los llamamientos detectados en Facebook para saltar la valla el 30 de julio. Pese a ello, la valoración de los agentes era que un asalto masivo al perímetro resultaba poco probable. La ausencia de grandes concentraciones de subsaharianos en las inmediaciones y la aparente actividad de las fuerzas marroquíes llevaron a descartar ese escenario. En cambio, consideraban muy probable que continuasen las entradas a nado.

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Migrantes entrando a nado a Ceuta. (REUTERS / Jon Nazca)

“Entran en avalancha”

La situación cambió durante la mañana siguiente. A las 10:12 del 30 de julio, un agente de la Guardia Civil comunicó al CNI que la situación en Ceuta seguía “descontrolada” y que los medios estaban saturados. A corto plazo, explicaba, solo podía mejorar si Marruecos reforzaba de forma importante sus medios acuáticos.

A las 12:30, miles de personas estaban accediendo masivamente a través del espigón de El Tarajal. A las 12:41, el agente escribió al CNI: “Ahora sí que los están dejando pasar”. Seis minutos después, el servicio de inteligencia respondió: “Lo estamos viendo en directo, entran en avalancha”.

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En la llamada telefónica que mantuvieron a continuación, el agente trasladó su desconcierto por el cambio de comportamiento de las autoridades marroquíes. La víspera, según explicó, habían mostrado preocupación por la presión migratoria y una clara disposición a colaborar con España. En ese momento, sin embargo, no encontraban una explicación para lo que estaba ocurriendo y percibían una situación de desbordamiento.

Los datos disponibles reflejaban ya la dimensión de la crisis. Entre las ocho de la mañana del 29 de julio y la misma hora del día siguiente se habían contabilizado 605 entradas por mar territorial y 493 interceptaciones por las fuerzas de seguridad marroquíes. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encontraba en una situación de saturación extrema y el dispositivo de protección de menores había alcanzado, según declaraciones de la Presidencia de Ceuta recogidas en el informe, el 1.600% de su capacidad.

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La Guardia Civil sostiene en el documento que el aviso recibido del CNI el día anterior no constituía una alerta temprana sobre una crisis de aquellas dimensiones. Según su reconstrucción, las comunicaciones se produjeron mediante los canales habituales de intercambio entre analistas y no incluían información suficiente para valorar la magnitud real de la movilización. En concreto, no se identificaron los grupos de Facebook y WhatsApp ni se facilitaron los mensajes que respaldaban la convocatoria. Tampoco se pudo determinar su origen, difusión, grado de adhesión o credibilidad.

La Benemérita señala, además, que tuvo conocimiento de una nota que el CNI había remitido a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos con el asunto “Inmigración irregular. Alerta temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono”. Sin embargo, sostiene que ese documento no fue trasladado a la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha cifrado este martes en 4.432 los adultos migrantes que han completado el triaje en Ceuta, frente a las decenas que había en agosto, y en 11.686 las personas que han regresado a Marruecos tras la entrada masiva de julio. (Fuente: La Moncloa)

En sus conclusiones, la unidad considera que para anticipar una crisis como la que se produjo habría sido necesario disponer de indicadores que apuntaran a la formación de una masa crítica de personas capaz de superar los controles marroquíes, al posible desbordamiento de su dispositivo o a una reducción significativa de las medidas de contención. Ninguno de esos elementos, sostiene, figuraba en la información que recibió el 29 de julio.

El informe también recoge que, en conversaciones posteriores, un interlocutor del CNI reconoció que los servicios de inteligencia “no la habían sabido dimensionar”, en referencia a la información sobre las convocatorias detectadas en redes sociales.