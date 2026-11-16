La empresa no le protegió tras ser agredido por un compañero y el Supremo sentencia que su ansiedad es accidente laboral

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. (Europa Press)

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La Justicia ha vuelto a respaldar a un trabajador que sufrió una agresión física por parte de un compañero y desarrolló posteriormente un trastorno adaptativo con ansiedad. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso presentado por Goki Erreformak SL, una empresa guipuzcoana que pretendía revertir la consideración de accidente laboral de la baja médica del empleado.

La decisión mantiene el criterio establecido a principios de año por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que reconoció que los problemas psicológicos del trabajador estaban directamente relacionados con la agresión sufrida en su puesto de trabajo. De este modo, el Alto Tribunal vuelve a dar la razón al empleado frente a la pretensión de la compañía.

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El caso pone el foco en las consecuencias que puede tener la violencia entre compañeros cuando la empresa no adopta medidas para proteger a la víctima. Según la resolución del TSJPV, el trabajador se veía obligado a coincidir diariamente con la persona que le había agredido, tanto a la entrada como a la salida del centro de trabajo.

La empresa no tomó medidas pese a las peticiones del trabajador

Uno de los aspectos determinantes del procedimiento fue la falta de actuación de la compañía después de conocer lo ocurrido. El empleado había solicitado medidas para evitar el contacto con su agresor, pero, según recogía la sentencia del tribunal vasco, la empresa no adoptó ninguna solución pese a los requerimientos recibidos.

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Los magistrados consideraron que la agresión física fue el desencadenante de la patología psíquica que motivó la baja médica. Por tanto, la ansiedad no podía desvincularse de las circunstancias en las que se produjo el episodio, ya que el trabajador continuó expuesto a la presencia de quien le había agredido.

Tras conocerse la decisión del Supremo, el responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha criticado la actuación de Goki Erreformak SL durante el proceso. El representante sindical ha cuestionado que la compañía no hubiera destinado esfuerzos a proteger al empleado y, sin embargo, sí hubiera recurrido las resoluciones judiciales.

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En este sentido, Ríos ha censurado en declaraciones a Europa Press que la empresa “no pareciese tener tiempo ni recursos para implantar las medidas preventivas que, según el TSJPV, le requería al propio trabajador agredido”, mientras que, ha criticado, “sí parece disponer de ese tiempo y esos recursos para acudir al Supremo a intentar evitar la calificación como accidente de trabajo de este episodio”.

El responsable sindical también ha recordado que la compañía ya había tratado de cuestionar el reconocimiento de la contingencia profesional durante las anteriores fases del procedimiento. Según CCOO, la empresa había recurrido a argumentos relacionados con supuestas dificultades extralaborales: “Goki Erreformak SL ya había intentado en más ocasiones esto mismo aludiendo a supuestas dificultades extralaborales y de aspectos relacionados con las características personales del trabajador, argumento que el TSJPV optó por ni siquiera valorar”.

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La inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo supone un nuevo respaldo judicial al empleado y mantiene el reconocimiento de su baja por trastorno adaptativo con ansiedad como accidente de trabajo.