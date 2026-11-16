España

La empresa no le protegió tras ser agredido por un compañero y el Supremo sentencia que su ansiedad es accidente laboral

El trabajador tuvo que seguir coincidiendo con su agresor mientras estaba empleado, pese a haber solicitado medidas de protección

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. (Europa Press)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. (Europa Press)
Guardar

La Justicia ha vuelto a respaldar a un trabajador que sufrió una agresión física por parte de un compañero y desarrolló posteriormente un trastorno adaptativo con ansiedad. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso presentado por Goki Erreformak SL, una empresa guipuzcoana que pretendía revertir la consideración de accidente laboral de la baja médica del empleado.

La decisión mantiene el criterio establecido a principios de año por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que reconoció que los problemas psicológicos del trabajador estaban directamente relacionados con la agresión sufrida en su puesto de trabajo. De este modo, el Alto Tribunal vuelve a dar la razón al empleado frente a la pretensión de la compañía.

PUBLICIDAD

El caso pone el foco en las consecuencias que puede tener la violencia entre compañeros cuando la empresa no adopta medidas para proteger a la víctima. Según la resolución del TSJPV, el trabajador se veía obligado a coincidir diariamente con la persona que le había agredido, tanto a la entrada como a la salida del centro de trabajo.

La empresa no tomó medidas pese a las peticiones del trabajador

Uno de los aspectos determinantes del procedimiento fue la falta de actuación de la compañía después de conocer lo ocurrido. El empleado había solicitado medidas para evitar el contacto con su agresor, pero, según recogía la sentencia del tribunal vasco, la empresa no adoptó ninguna solución pese a los requerimientos recibidos.

PUBLICIDAD

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Los magistrados consideraron que la agresión física fue el desencadenante de la patología psíquica que motivó la baja médica. Por tanto, la ansiedad no podía desvincularse de las circunstancias en las que se produjo el episodio, ya que el trabajador continuó expuesto a la presencia de quien le había agredido.

Tras conocerse la decisión del Supremo, el responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha criticado la actuación de Goki Erreformak SL durante el proceso. El representante sindical ha cuestionado que la compañía no hubiera destinado esfuerzos a proteger al empleado y, sin embargo, sí hubiera recurrido las resoluciones judiciales.

En este sentido, Ríos ha censurado en declaraciones a Europa Press que la empresa “no pareciese tener tiempo ni recursos para implantar las medidas preventivas que, según el TSJPV, le requería al propio trabajador agredido”, mientras que, ha criticado, “sí parece disponer de ese tiempo y esos recursos para acudir al Supremo a intentar evitar la calificación como accidente de trabajo de este episodio”.

El responsable sindical también ha recordado que la compañía ya había tratado de cuestionar el reconocimiento de la contingencia profesional durante las anteriores fases del procedimiento. Según CCOO, la empresa había recurrido a argumentos relacionados con supuestas dificultades extralaborales: “Goki Erreformak SL ya había intentado en más ocasiones esto mismo aludiendo a supuestas dificultades extralaborales y de aspectos relacionados con las características personales del trabajador, argumento que el TSJPV optó por ni siquiera valorar”.

La inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo supone un nuevo respaldo judicial al empleado y mantiene el reconocimiento de su baja por trastorno adaptativo con ansiedad como accidente de trabajo.

Temas Relacionados

Bajas MédicasDerechos LaboralesAnsiedadTrabajo EspañaSentencias EspañaTribunalesEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Dónde ver todas las películas de ‘Los juegos del hambre’ antes del estreno de ‘Amanecer en la cosecha’

La saga creada por Suzanne Collins regresa este viernes a los cines con ‘Amanecer en la cosecha’, una precuela centrada en los juegos de Haymitch, futuro mentor de Peeta y Katniss

Dónde ver todas las películas de ‘Los juegos del hambre’ antes del estreno de ‘Amanecer en la cosecha’

Julio González de Buitrago, excocinero de la Moncloa: “Carmen Romero no estaba dispuesta a dejar su trabajo y fue Felipe González quien se hizo cargo de algunas cuestiones domésticas”

El chef trabajó en las cocinas del Palacio de la Moncloa durante la estancia de todos los presidentes democráticos, desde Adolfo Suárez hasta Mariano Rajoy

Julio González de Buitrago, excocinero de la Moncloa: “Carmen Romero no estaba dispuesta a dejar su trabajo y fue Felipe González quien se hizo cargo de algunas cuestiones domésticas”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años

Las operaciones de compradores internacionales representan ya el 16,05% del mercado residencial español

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Feijóo avisa en Lleida que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico": "Los vamos a enfrentar"

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

ECONOMÍA

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años

La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda

Un hombre de 86 años modifica el testamento para desheredar a su hija y dejar como heredera universal a su cuidadora y con un seguro de vida de 250.000 euros: la Justicia lo declara nulo

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

A la venta en Wallapop un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo de Barcelona por 44.700 euros: “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”

DEPORTES

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Joana Sanz estalla en redes sociales contra Dani Alves: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra