Jennifer Lawrence filmó una escena desnuda con gente del equipo que no debía estar presente: “Me puse muy estricta con eso”

Jennifer Lawrence en 'Sin malos rollos'

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La actriz Jennifer Lawrence reveló que durante el rodaje de una escena de desnudez descubrió en el set a miembros del equipo técnico que no estaban autorizados a presenciarla. La actriz contó el episodio en el podcast Call Her Daddy y explicó que tomó medidas inmediatas al respecto. La confesión surgió cuando le preguntaron si con los años se volvió más firme a la hora de defender sus propios límites en los rodajes.

Lawrence narró que, en una ocasión, detectó personal del equipo técnico presente sin aprobación mientras filmaba una escena de desnudez. La actriz afirmó que “vino con fuerza” sobre la situación y remarcó que el episodio le sirvió para fijar un principio claro de cara al resto del elenco y del equipo. “Hubo una instancia en un set donde había miembros del equipo que no estaban aprobados cuando yo estaba haciendo desnudez”, relató Lawrence. “Me puse muy estricta con eso, justamente porque si nosotros no establecemos ese principio, ¿qué va a pasar con una chica de 18 años, desconocida, cuando aparezca gente en el set que no está autorizada a estar ahí?”.

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La actriz explicó que ese tipo de situaciones ponen a las intérpretes jóvenes en una posición incómoda. “Ella va a estar en la posición de decidir si dice algo y se gana una reputación de ser difícil, o si deja que esas personas con las que no se siente cómoda la vean desnuda”, sostuvo. Según contó, consideró importante explicarle al equipo por qué esa conducta no era aceptable. Lawrence vinculó el episodio con una reflexión más amplia sobre su forma de trabajar. “Tenés que ser maleable, eso es parte del trabajo”, dijo, y puso como ejemplo los pedidos de la directora Lynne Ramsay para la película Die My Love: cortarse el pelo, usar flequillo estilo mullet y teñirse de rubio platinado. “Pero definitivamente hablo más ahora porque soy consciente del lugar que ocupo en la industria”, agregó la actriz.

"Los juegos del hambre" (Lionsgate)

Su relación con la desnudez y el cuerpo en pantalla

Lawrence no es ajena a los desnudos ni a las escenas de sexo en su filmografía. El año pasado se viralizaron sus comentarios sobre haber prescindido de un coordinador de intimidad durante el rodaje de Die My Love, junto a Robert Pattinson. “No tuvimos uno, o tal vez sí pero no lo usamos realmente... me sentí muy segura con Rob”, dijo en el podcast Las Culturistas. Describió al actor como alguien “no pervertido” y “muy enamorado” de su pareja, Suki Waterhouse. “Mayormente hablábamos de nuestros hijos y de nuestras relaciones. Nunca hubo nada raro tipo ‘¿pensará que me gusta?’. Si hubiera habido algo de eso, probablemente habría tenido un coordinador de intimidad”, explicó. Agregó que muchos actores se ofenden cuando una compañera no quiere tener relaciones con ellos, y que ahí empieza “el castigo”. Según Lawrence, Pattinson no fue de esa manera.

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Sobre las escenas de desnudo en Die My Love, Lawrence fue tajante: “No me importa la desnudez, no soy sensible respecto a eso. Quería que Lynne tuviera total libertad artística”. La actriz señaló que estar embarazada durante el rodaje le quitó buena parte de la “ansiedad de vanidad” que solía sentir. “Antes de No Hard Feelings estaba a dieta, sin comer carbohidratos y entrenando. Estaba embarazada [para Die My Love]. ¿Qué iba a hacer, no comer? Trabajaba 15 horas por día, estaba cansada”, relató. También contó una anécdota puntual sobre el proceso de posproducción: “Recuerdo que me mandaron un primer plano de celulitis y me preguntaron si quería que lo retocaran. Les dije que no, que eso es un trasero”.

Lawrence también habló sobre su reaparición como Katniss Everdeen. “Fue increíble, fue una locura. Era el mismo equipo, el mismo asistente de dirección con el que trabajé un millón de veces porque lo amo”, dijo sobre el reencuentro. El reencuentro con Josh Hutcherson y Woody Harrelson la emocionó particularmente. “Con Josh no caminábamos al baño sin abrazarnos. Fue hermoso. Y Woody, obviamente, entró por la ventana de mi habitación de hotel sin invitación. No sería lo mismo si respetara los límites o usara una puerta”, contó. Con estas declaraciones, Lawrence confirmó la participación de Harrelson como Haymitch en El amanecer de la cosecha, la precuela centrada en un joven Haymitch, interpretado por Joseph Zada, durante los 50° Juegos del Hambre.

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